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вибух (3741) Краматорськ (508) Слов'янськ (508)

Ввечері 29 квітня у Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Пізнього вечора в суботу, 29 квітня, в Слов’янську і Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що в Слов'янську пролунало три вибухи. Чули звуки вибухів і в Краматорську. Після цього в області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що про вибухи в Слов'янську повідомлялось і 27 квітня.

Автор: Роман Свиридович
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Це вже не війна, це кожного дня рашка виконує терористичні акти на території нашої держави і знищує мирних жителів та їх житло, вбиває і викрадає дітей.
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29.04.2023 23:50 Відповісти
Кацапи хочуть знищити украінську націю,
але нічого у них не вийде , бо Україна була , є і буде !!
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30.04.2023 00:37 Відповісти
Кацапи чітко дають зрозуміти,які їх наступні цілі для "асвабаждєнія нарота дамбаза".
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29.04.2023 23:57 Відповісти
 
 