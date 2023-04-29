Ввечері 29 квітня у Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи

Пізнього вечора в суботу, 29 квітня, в Слов’янську і Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що в Слов'янську пролунало три вибухи. Чули звуки вибухів і в Краматорську. Після цього в області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що про вибухи в Слов'янську повідомлялось і 27 квітня.