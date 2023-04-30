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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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армія РФ (13428) Генштаб ЗС (4472) ліквідація (1925) знищення (4069)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 510 осіб (+470 за добу), 3699 танків, 2914 артсистем, 7189 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 30 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 190 510 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 190 510 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 3699 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7189 (+5) од,

артилерійських систем - 2914 (+6) од,

РСЗВ - 544 (+1) од,

засоби ППО - 295 (+1) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2475 (+4),

крилаті ракети - 932 (+21),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5842 (+6) од,

спеціальна техніка - 357 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 510 осіб (+470 за добу), 3699 танків, 2914 артсистем, 7189 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
а що не так ??? те що зе влада замість готуватися до агресії кацапів, згідно оманських договорняків, будувала дороги для кацапських танків і при цьому безбожно крала - свята правда !!! це є зрада України і усіх українців !!!

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30.04.2023 08:59
+12
Просто люди "звикли" Адже кожен день майже ті самі цифри (у прирощенні) А знищені логістичні центри тут не показуються Чому? Не знаю На мою думку, підірваний склад пального чи *********** вартий танкового взводу Бо танк без пального чи *********** - просто "непорушний трактор з **** на лобі" Тобто небоєздатний
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30.04.2023 09:02
+10
Йшов 3357 день москальсько-української війни. 23 одиниці техніки і майже 500 чумардосів. Спецтехніка, ППО, арта і логістика присутні постійно і це радує, проводиться постійна деградація армії орків. Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 190 000 це більше ніж таке місто, як Сєверодвінськ ...
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30.04.2023 09:39
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462 перегляди і ні одного коментаря. Це шо? Кацапи моніторять Цензор і не тільки вони.
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30.04.2023 08:25 Відповісти
За годинку-другу Qqqq напише традиційний коментар про чумардосів...
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30.04.2023 08:34 Відповісти
Вже
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30.04.2023 10:51 Відповісти
До чого тут бонін асфальт?
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30.04.2023 08:41 Відповісти
а що не так ??? те що зе влада замість готуватися до агресії кацапів, згідно оманських договорняків, будувала дороги для кацапських танків і при цьому безбожно крала - свята правда !!! це є зрада України і усіх українців !!!

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30.04.2023 08:59 Відповісти
Македонянє....
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30.04.2023 09:33 Відповісти
Читала тільки що блог Бутусова про Житомирщину і свиноферму, на яку нагнали до 100 озброєних "людей" для поповнення кишень поліції. З питанням, що роблять ці специ на фермі, а не на фронті.
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30.04.2023 09:56 Відповісти
Просто люди "звикли" Адже кожен день майже ті самі цифри (у прирощенні) А знищені логістичні центри тут не показуються Чому? Не знаю На мою думку, підірваний склад пального чи *********** вартий танкового взводу Бо танк без пального чи *********** - просто "непорушний трактор з **** на лобі" Тобто небоєздатний
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30.04.2023 09:02 Відповісти
А анонси про обстріляні міста і села? Ніхто і нічого, це ж не сенсація,як фейкові документи англійського корабля в туалеті.
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30.04.2023 09:59 Відповісти
складається враження що у ЗСУ, інших сил оборони України вчора був "вихідний" ... що це, "фторая армія міра" та чвк кацапів остаточно видихнулися ???
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30.04.2023 09:01 Відповісти
Йшов 3357 день москальсько-української війни. 23 одиниці техніки і майже 500 чумардосів. Спецтехніка, ППО, арта і логістика присутні постійно і це радує, проводиться постійна деградація армії орків. Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 190 000 це більше ніж таке місто, як Сєверодвінськ ...
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30.04.2023 09:39 Відповісти
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30.04.2023 11:51 Відповісти
а "Двісті тисяч" чи щось схоже - такий твір десь є? Агов, знавці світової літератури! Підкажіть!
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30.04.2023 12:08 Відповісти
Буде такий "твір"! Тільки він трохи інакше буде називаться! Наприклад "Киев за три дня" або Двісті тисяч зашкварених кацапів"!
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30.04.2023 13:00 Відповісти
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30.04.2023 13:18 Відповісти
о, арта пішла знов вгору. це добре
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30.04.2023 12:42 Відповісти
За підрахунками американців, втрати москалів, від 35 до 45 тисяч, нашу статистику про втрати чмобіків перестав читати, коли дізнався про алгоритм підрахунків наших статистів.
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30.04.2023 15:59 Відповісти
В мене до вас одне невелике запитання - чому ви написали комент так пізно?
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30.04.2023 20:28 Відповісти
Може таку табличку є сенс публікувати раз на тиждень чи 2.Просто щодня дописується 450-550 хороших ка цапів. (якийсь невідомий метод підрахунків - хоча кількість мені подобається). І дійсно : не вказується знищення логістичних шляхів, складів з паливом, амуніцією, бк, мостів, залізниці. Останнє найважливіше, бо дозволяє переміщати за один раз великі обсяги вантажів.
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01.05.2023 08:08 Відповісти
 
 