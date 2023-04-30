Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 510 осіб (+470 за добу), 3699 танків, 2914 артсистем, 7189 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 30 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 190 510 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 190 510 (+470) осіб ліквідовано,
танків - 3699 (+2) од,
бойових броньованих машин - 7189 (+5) од,
артилерійських систем - 2914 (+6) од,
РСЗВ - 544 (+1) од,
засоби ППО - 295 (+1) од,
літаків - 308 (+0) од,
гелікоптерів - 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2475 (+4),
крилаті ракети - 932 (+21),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5842 (+6) од,
спеціальна техніка - 357 (+2).
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