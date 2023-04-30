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Зеленський привітав прикордонників з професійним святом. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

прикордонники

День прикордонника України - професійне свято прикордонників України. Відзначається щорічно 30 квітня починаючи з 2018 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграмі Презедента України Володимира Зеленського.

"З перших днів війни – і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року – прикордонники відважно обороняють Україну. Вони першими зустріли ворога на державному кордоні та вступили в бій із силами противника. Справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань", - ідеться в привітанні.

Зеленський подякував воїнам-прикордонникам за стійкість та силу, які вони демонструють щодня, щогодини, щомиті.

Зеленський привітав прикордонників з професійним святом 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11 прикордонників повернулися з російського полону, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж


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Зеленський привітав прикордонників з професійним святом 03
Зеленський привітав прикордонників з професійним святом 04
Зеленський привітав прикордонників з професійним святом 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
І що? Навіть відосик не записав? Таке собі вітання за минулорічні шашлики.
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30.04.2023 11:43
+11
А прикординники мають навзаєм вітати та хвалити.. усі зранку до вечора, що б по всьому світу линула слава Боневтіка
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30.04.2023 11:50
+9
вітання іуди
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30.04.2023 11:50
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І що? Навіть відосик не записав? Таке собі вітання за минулорічні шашлики.
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30.04.2023 11:43 Відповісти
Дядя вова, ти куриш? - Не скажу.
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30.04.2023 12:12 Відповісти
А прикординники мають навзаєм вітати та хвалити.. усі зранку до вечора, що б по всьому світу линула слава Боневтіка
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30.04.2023 11:50 Відповісти
вітання іуди
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30.04.2023 11:50 Відповісти
Йой, а чого ж про пересувний кордон не шуткував?
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30.04.2023 11:50 Відповісти
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30.04.2023 11:51 Відповісти
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30.04.2023 12:17 Відповісти
Може курортний сезон ще і на кавказькому побережжі кацапам провалити
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30.04.2023 12:18 Відповісти
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30.04.2023 12:17 Відповісти
Завтра на шашлики, Вова?
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30.04.2023 12:32 Відповісти
На шашлики підемо в зелепні.
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30.04.2023 12:35 Відповісти
А чому немає дня Уклоніста? Ми б його теж привітали.
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30.04.2023 12:33 Відповісти
Ти їх вже "привітав" 24.02. 22...
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30.04.2023 13:32 Відповісти
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30.04.2023 14:48 Відповісти
Это те прикордонники которые крышуют контрабас и сбегающих призывников?
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30.04.2023 14:54 Відповісти
Я уж думал сегодня 28 мая.
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30.04.2023 16:58 Відповісти
 
 