Зеленський привітав прикордонників з професійним святом. ФОТОрепортаж
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День прикордонника України - професійне свято прикордонників України. Відзначається щорічно 30 квітня починаючи з 2018 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграмі Презедента України Володимира Зеленського.
"З перших днів війни – і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року – прикордонники відважно обороняють Україну. Вони першими зустріли ворога на державному кордоні та вступили в бій із силами противника. Справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань", - ідеться в привітанні.
Зеленський подякував воїнам-прикордонникам за стійкість та силу, які вони демонструють щодня, щогодини, щомиті.
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