Генштаб РФ прагне взяти під контроль російські ПВК, - Буданов
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Між російськими воєнізованими формуваннями немає єдності. Тому Генштаб РФ хоче взяти під контроль приватні військові компанії.
Про це начальник ГУР Міноборони Кирил Буданов заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності", - зазначив він.
Буданов заявив, що Росія здатна щомісяця мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.
При цьому керівник воєнної розвідки наголосив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знищувалися над громадянами.
"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - сказав головний розвідник.
На питання про те, чи не занадто оптимістичні прогнози про розпад Росії, Буданов відповів коротко: "Можу сказати тільки одне - час покаже. Я залишаюсь на своїй позиції".
Будь ласка, зачекайте...
ЄрмакБунша. Теж все хоче контролювати. Треба спробувати найти 10 відмінностей...
Все логічно, тобі потрібно вбивати цивільне населення, робити злочини на ґрунті расової ненависті-геноцид, знищувати місцевих етносів з ціллю захоплення територій... Ти створюєш організацію "незалежне військове угрупування" називаєш "Вагнер", а потім всю відповідальність за злочини скидаєш на цю організацію, ось збройні сили РФ добрі і гуманні, а Вагнер це злочинці за дії яких ми влада РФ не несемо відповідальності... коли це буде потрібно, РФ знищить Вагнер, а потім за потреби відродить під іншою назвою...
А типу вони не підконтролем рашен ГШ? Звідки у них зброя, моб. ресурс, фінансування, **********?