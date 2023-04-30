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Генштаб РФ прагне взяти під контроль російські ПВК, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вагнер,пвк

Між російськими воєнізованими формуваннями немає єдності. Тому Генштаб РФ хоче взяти під контроль приватні військові компанії.

Про це начальник ГУР Міноборони Кирил Буданов заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності", - зазначив він.

Буданов заявив, що Росія здатна щомісяця мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

При цьому керівник воєнної розвідки наголосив, що Україна має достатньо власних сил і засобів, аби знайти російських злочинців, які вбивали чи знищувалися над громадянами.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", - сказав головний розвідник.

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На питання про те, чи не занадто оптимістичні прогнози про розпад Росії, Буданов відповів коротко: "Можу сказати тільки одне - час покаже. Я залишаюсь на своїй позиції".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
.😂....
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30.04.2023 13:57
+6
Хай собі беруть під контроль те, що в них давно під контролем. Навіщо українцям вішати на вуха локшину? Де знищені "вагнерівці", яких відпустили єлдак і Боневтік?Де притягнуті на суд пілоти-терористи, що стріляли по Миколаєву чи Умані? Ви їх перетягнули з мішками на головах через лінію розмежування? Краще Буданову зайнятися своєю справою, а не сплетнями.
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30.04.2023 13:58
+4
Хай би краще зробили український "моссад" .ніж кизділи ,про те що буде злочинець знайдений..
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30.04.2023 14:01
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.😂....
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30.04.2023 13:57 Відповісти
оо!! проснувся.... і зараз почне..
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30.04.2023 13:58 Відповісти
Хай собі беруть під контроль те, що в них давно під контролем. Навіщо українцям вішати на вуха локшину? Де знищені "вагнерівці", яких відпустили єлдак і Боневтік?Де притягнуті на суд пілоти-терористи, що стріляли по Миколаєву чи Умані? Ви їх перетягнули з мішками на головах через лінію розмежування? Краще Буданову зайнятися своєю справою, а не сплетнями.
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30.04.2023 13:58 Відповісти
Хай би краще зробили український "моссад" .ніж кизділи ,про те що буде злочинець знайдений..
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30.04.2023 14:01 Відповісти
Та він вже давно був той "мосад", але російська агентура на вищих посадах у владі та спецслужбах його знищує, особливо активно - після "Вагнергейту"...
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30.04.2023 14:23 Відповісти
та ж риторика була і в 2014 році---"не на часі" і буде тепер про відплату. Це міф і голосні слова.
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30.04.2023 14:28 Відповісти
Яка риторика, тим більш у 2014, ви про що? Що "не на часі"?
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30.04.2023 14:35 Відповісти
Обізнаність голови української розвідки вражає...
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30.04.2023 14:04 Відповісти
Майже як наш Єрмак Бунша. Теж все хоче контролювати. Треба спробувати найти 10 відмінностей...
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30.04.2023 14:06 Відповісти
це гламурне, ссучєне, тупе чючєло нібито все знає про генштаб рифи, а про дєрьмака , татарова, демченка, агрохламідію чомусь не хоче нічого знати.
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30.04.2023 14:13 Відповісти
Не пишіть фігні, не можуть існувати в РФ ПВК не підконтрольні Кремлю...
Все логічно, тобі потрібно вбивати цивільне населення, робити злочини на ґрунті расової ненависті-геноцид, знищувати місцевих етносів з ціллю захоплення територій... Ти створюєш організацію "незалежне військове угрупування" називаєш "Вагнер", а потім всю відповідальність за злочини скидаєш на цю організацію, ось збройні сили РФ добрі і гуманні, а Вагнер це злочинці за дії яких ми влада РФ не несемо відповідальності... коли це буде потрібно, РФ знищить Вагнер, а потім за потреби відродить під іншою назвою...
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30.04.2023 14:13 Відповісти
Ну шо за дебіли?
А типу вони не підконтролем рашен ГШ? Звідки у них зброя, моб. ресурс, фінансування, **********?
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30.04.2023 14:18 Відповісти
 
 