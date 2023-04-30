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угода (243) Байрактар (157)

Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar, - Камишін

Новини Цензор.НЕТ Технології

baykar

Україна підписала з турецьким Baykar три нові угоди, які дадуть нашій країні експортну виручку та зброю нового покоління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін в телеграмі.

"Вчора відпрацював день у Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки "Teknofest 2023". Багато зустрічей, одна мета - пошук шляхів посилення українського ОПК. Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників", - зазначив він.

Водночас міністр зауважив, що йдеться про озброєння нового покоління.

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"Запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - додав Камишін.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
угоду по касабам не запустишь..
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30.04.2023 14:26
+4
три нові угоди, які дадуть нашій країні експортну виручку та зброю нового покоління.

Вгадайте: якій частині українців дістанеться зброя нового покоління, а якій - експортна виручка?
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30.04.2023 14:30
+3
а що турки вже заплатили 5 млн. доларів за підключення до електромереж?
"нам не потрібні нахлібники з Туреччини" (тут має бути відповідний плакат)

не можуть дати на лапу кому треба - то як же вони збираються вести бізнес в Україні?!
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30.04.2023 14:34
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угоду по касабам не запустишь..
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30.04.2023 14:26 Відповісти
три нові угоди, які дадуть нашій країні експортну виручку та зброю нового покоління.

Вгадайте: якій частині українців дістанеться зброя нового покоління, а якій - експортна виручка?
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30.04.2023 14:30 Відповісти
Якщо прогнозується експортна виручка, то зброя нового покоління не дістанеться ніяким українцям. А ось виручка кучці нових зелених громадян.
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30.04.2023 16:22 Відповісти
"Запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - додав Камишін.Старі розробки "байрактарів" куйло не дозволяє поставляти в Україну.
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30.04.2023 14:32 Відповісти
а що турки вже заплатили 5 млн. доларів за підключення до електромереж?
"нам не потрібні нахлібники з Туреччини" (тут має бути відповідний плакат)

не можуть дати на лапу кому треба - то як же вони збираються вести бізнес в Україні?!
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30.04.2023 14:34 Відповісти
Мабуть йде мова про те що ми їм- мотори до Akinci чи Kızılelma, а вони нам - ті нові дрони ударні
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30.04.2023 14:41 Відповісти
5 млн долл - то тільки для початку. Далі нагрянуть всякі екокомісії, місцеві та обласні керівники, пожежники, СБУ МВС та інші "зацікавлені". Тому 5 млн долл. власнику компанії Байрактар треба помножити ще на 10 мінімум
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30.04.2023 15:16 Відповісти
А "угоду" о подключении к электроснабжению с теми взяточниками согласовали?
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30.04.2023 14:35 Відповісти
просити гроші по усьому світу, за них купляти зброю ? та за рік війни вже мали б свої заводи побудувати, це корисніше для економіки
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30.04.2023 14:36 Відповісти
Непогана ціль для ракет пуйла.Це гірше за асфальт.
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30.04.2023 15:07 Відповісти
Ну таки да..... Просрали распиареный заводик байрактар в Украине.... Сколько там ваши чинуши захотели за подключение его к электричеству и др?
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30.04.2023 14:43 Відповісти
Німці хотіли побудувать мерседес давайте на лапу уїхали китайці хотіли давайте на лапу турки теж сказали допобачення
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30.04.2023 14:48 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю,зі слів Байрактара,то 10 000 000 баксів,за підключення до єлектромереж.
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30.04.2023 15:01 Відповісти
В Укрзалізниці займався самопіаром себе такого гарного з сміттєвим пакетом на голові і на новій посаді займається тим самим. Головне для нього хайп, а на виході як завжди - 0.
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30.04.2023 17:53 Відповісти
… а останні результати роботи байрахтара були десь рік тому..
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30.04.2023 20:23 Відповісти
Их и было немного,и свою работу они сделали, когда кацапы колонами ездили без ПВО по Украине. А сейчас уже другие времена, для другого типа дронов. Турки должны извлечь уроки и начать делать малогабаритные дешёвые дроны, для тактики москитной роя.
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30.04.2023 21:11 Відповісти
 
 