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Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar, - Камишін
Новини Цензор.НЕТ Технології
Україна підписала з турецьким Baykar три нові угоди, які дадуть нашій країні експортну виручку та зброю нового покоління.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін в телеграмі.
"Вчора відпрацював день у Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки "Teknofest 2023". Багато зустрічей, одна мета - пошук шляхів посилення українського ОПК. Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників", - зазначив він.
Водночас міністр зауважив, що йдеться про озброєння нового покоління.
"Запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - додав Камишін.
Топ коментарі
+5 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар30.04.2023 14:26
+4 Алекс Скела
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+3 Константин 941a3274
показати весь коментар30.04.2023 14:34
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Вгадайте: якій частині українців дістанеться зброя нового покоління, а якій - експортна виручка?
"нам не потрібні нахлібники з Туреччини" (тут має бути відповідний плакат)
не можуть дати на лапу кому треба - то як же вони збираються вести бізнес в Україні?!