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Міжнародна федерація каное-веслування дозволила виступати російським та білоруським спортсменам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байдарка,веслування,каное

Комітет Міжнародної федерації каное-веслування (ICF) вирішив дозволити представникам з Росії та Білорусі брати участь у індивідуальних змаганнях під нейтральними прапорами.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ICF, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення комітету було ухвалене після тривалих консультацій з членами організацій. В ICF відзначили, що під час обговорення особливу увагу приділяли питанням безпеки спортсменів, як про то просили організатори змагань", - сказано в повідомленні. 

Нагадаємо, офіційною причиною відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань МОК називав "нездатність гарантувати безпеку цих учасників змагання". 

Водночас комітет ICF зауважив, що відсторонення офіційних осіб з Росії та Білорусі залишається у силі. Їм заборонено відвідувати заходи, що проводяться під егідою ICF, у будь-якому статусі. Також в організації відзначили, що продовжують засуджувати "дії, які уряди Росії та Білорусі чинять в Україні".

Також читайте: Міжнародна федерація дзюдо дозволила російським і білоруським спортсменам виступати під нейтральним прапором

Нагадаємо, 28 березня МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі участь у міжнародних змаганнях за умови, що вони не були помічені у активній підтримці війни, що вони виступатимуть під нейтральним прапором та лише у індивідуальних змаганнях.
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Топ коментарі
+19
Ще один комітет пі##расів... Зупиніть цей світ
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30.04.2023 15:29
+13
О як федерації спортів прорвало, напевно добру суму занесли
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30.04.2023 15:31
+13
Шкода але нашим спортсменам не варто брати участь в тому балагані з кацапами..
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30.04.2023 15:33
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Перепись коррупционеров\******** продолжается...
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30.04.2023 15:29 Відповісти
Ще один комітет пі##расів... Зупиніть цей світ
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30.04.2023 15:29 Відповісти
О як федерації спортів прорвало, напевно добру суму занесли
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30.04.2023 15:31 Відповісти
Они думают что бабло которое лично им заходит кровью и Парашей не пахнет.
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30.04.2023 16:04 Відповісти
а що ви зробите, якщо федерація представляє всі країни світу,
для прикладу:
у федерації хокею сидіть чєловєчєк з якоїсь екваторіальної Гани, де навіть льоду не бачили, а
у федерації з каноє чєловєчек із Намібії, де не те що поплавати, а напитись проблема

Газпром заплатить...
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30.04.2023 16:08 Відповісти
Шкода але нашим спортсменам не варто брати участь в тому балагані з кацапами..
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30.04.2023 15:33 Відповісти
в того якесь інше піб...
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30.04.2023 15:47 Відповісти
я зрозумів про кого ви говорите,він вже не спортсмен, а політик, депутат від партії президента.
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30.04.2023 19:45 Відповісти
Цікаво скільки лямів ***** відстегнуло тому баху з МОК тепер дрібні спортивні федерації вони гуртом скуповують..
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30.04.2023 15:36 Відповісти
заплатив, але, думаю дешево, бо це рублюві курви
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30.04.2023 16:10 Відповісти
Продажні ху*лолизуни.
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30.04.2023 15:44 Відповісти
Купивши на корню всілякі мілкі федерації кацапня вирішує проблеми допуску своїх спортсменів, бо всі ці каное-шашки-бадмінтон мають право голосу в МОК, де діє правило більшості голосів.
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30.04.2023 15:44 Відповісти
Хто кого підтримує-той є те саме...
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30.04.2023 15:49 Відповісти
Звісно рашисти дали на лапу - і крупні спортивні чиновники, звісно, запросять величезні суми. Це як санкція, бо за ці гроші можна було виготвити багато зброї, яка би вбивала наш народ, але треба цими чиновниками зайнятися поліції. І якщо буде доведений хабар і відправити за грати хоч б одного з них, то вся корупційна схем може посипатися по всьому світу спорту.
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30.04.2023 15:52 Відповісти
ганебна прив'язка ********* до "прапорів"... баблоїди продовжують свою криваву ходу. якщо бажаєте уникнути ганьби - країна походження "спортсменів" має стати червоною ганчіркою їх участі у змаганнях...
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30.04.2023 15:55 Відповісти
Представлять страну фашизма даже в спорте, является недопустимым.
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30.04.2023 16:10 Відповісти
"весь світ бабло, а люди в ньому - курви" 👿
Уілям Шекспір
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30.04.2023 16:11 Відповісти
Розумію, через короткий час простіше буде назвати федерації які НЕ дозволили кацапам приймати участь. Це в разі якщо такі знайдуться. Це що завгодно, але не СПОРТ. Бо спорт -це МИР. А не реклама представників війни.
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30.04.2023 16:18 Відповісти
Мабуть щоб вони гребли нах
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30.04.2023 16:30 Відповісти
Гутцайта ще під дупу не вигнали ?
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30.04.2023 16:44 Відповісти
"нездатність гарантувати безпеку цих учасників змагання???" WTF??

это оказывается, кацапов еще и охранять надо??! Ну это уже дурдом какой-то!
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30.04.2023 19:01 Відповісти
Ну шо тут можна сказати? Такі ж самі підари,як кацапи та бульбаші.
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30.04.2023 19:02 Відповісти
"вони засуджують дії, які уряди росії і рб чинять в Україні." А ці уряди не фінансують цих уродів-путіністів ??? В жопу ваше засудження. Оце і все, що ви суки можете, засуджувати. Я теж можу засуджувати , а толку з того. Підараси. І на вас ***** кров України. Бойкот , тільки бойкот
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30.04.2023 23:24 Відповісти
 
 