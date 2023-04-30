Україна закликає пришвидшити конфіскацію заморожених активів РФ

Україна закликає пришвидшити конфіскацію заморожених активів Росії, щоб спрямувати їх на відбудову.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, з таким закликом виступив міністр фінансів України Сергій Марченко під час неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів країн Європейського Союзу в Стокгольмі, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, навіть враховуючи безпрецедентні санкції, вони не мали достатньо руйнівного впливу на економіку агресора, як ми всі очікували. Ми повинні сфокусуватися на посиленні імплементації санкцій та закритті лазівок, що дозволяють від них ухилятись. По-друге, потрібно прискорити розробку механізмів конфіскації російських активів та спрямування їх на відновлення України. Агресор має понести відповідальність за свої дії та компенсувати збитки нашій державі", - наголосив Марченко.

Він також відзначив, що попри складне становище Україні вдається успішно протистояти викликам сьогодення.

"Масштаб труднощів, які Україна переживає вже понад рік, є безпрецедентним у новітній історії. Незважаючи на це, нам вдається успішно протистояти шокам та викликам війни завдяки згуртованості українців, виваженій політиці уряду України та вагомій міжнародній підтримці. Сьогодні наша фінансова система безперечно у кращому стані, ніж рік тому, а економіка демонструє поступове відновлення", — зауважив Марченко.

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