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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Мінфін (774) Марченко Сергій (316) заморожені активи (97)

Україна закликає пришвидшити конфіскацію заморожених активів РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

марченко,мінфін

Україна закликає пришвидшити конфіскацію заморожених активів Росії, щоб спрямувати їх на відбудову.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, з таким закликом виступив міністр фінансів України Сергій Марченко під час неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів країн Європейського Союзу в Стокгольмі, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, навіть враховуючи безпрецедентні санкції, вони не мали достатньо руйнівного впливу на економіку агресора, як ми всі очікували. Ми повинні сфокусуватися на посиленні імплементації санкцій та закритті лазівок, що дозволяють від них ухилятись. По-друге, потрібно прискорити розробку механізмів конфіскації російських активів та спрямування їх на відновлення України. Агресор має понести відповідальність за свої дії та компенсувати збитки нашій державі", - наголосив Марченко.

Він також відзначив, що попри складне становище Україні вдається успішно протистояти викликам сьогодення.  

"Масштаб труднощів, які Україна переживає вже понад рік, є безпрецедентним у новітній історії. Незважаючи на це, нам вдається успішно протистояти шокам та викликам війни завдяки згуртованості українців, виваженій політиці уряду України та вагомій міжнародній підтримці. Сьогодні наша фінансова система безперечно у кращому стані, ніж рік тому, а економіка демонструє поступове відновлення", — зауважив Марченко.

Читайте також: Юридичної проблеми із конфіскацією російських активів немає, це залишається питанням політичної мужності, - Костін
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Топ коментарі
+7
Покажіть приклад арештами активів внутрішніх ворогів
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30.04.2023 16:06
+7
У нас уже у всех конфисковали ,а запад тормозит да?
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30.04.2023 16:17
+4
Давайте швидше каже, щоб дєрьмак їх отримав та повернув назад в ФСБ
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30.04.2023 17:00
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Покажіть приклад арештами активів внутрішніх ворогів
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30.04.2023 16:06 Відповісти
Предлагаю начать со старых пней, с удалением у них остатков корней. И измельчением их фрезой в мелкую стружку.
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30.04.2023 16:16 Відповісти
У нас уже у всех конфисковали ,а запад тормозит да?
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30.04.2023 16:17 Відповісти
а не зле було би заморозити а потім конфіскувати активи наших власних коррупціонерів, наприклад того ж прокурора Офісу генерального прокурора Віталія Плекана (Джерело: https://censor.net/ua/n3415356), сім'ю якого "утримує" дідусь 90 років?
ну то таких кілька сотен, як не тисяч, швидко можна було би знайти, було би бажання! і ходити далеко не треба - в одному тільки міністерстві оборони та й в ОП певно таких хом'яків зграї
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30.04.2023 16:18 Відповісти
"зе влада" вже почистила рашистські акитиви в Україні, правда самі рашисти про це нічого не знають
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30.04.2023 16:22 Відповісти
Шоо, вже ЗЄшоблі не вистачає на розпилювання???
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30.04.2023 16:32 Відповісти
Мова іде про ці активи? Якщо так то все зрозуміло, no comment.
Євросоюз поверне Росії заморожені активи після завершення війни - Die Welt
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30.04.2023 16:44 Відповісти
Єдиний захист від цього - Якщо не буде назви країни, нікому повертати.
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30.04.2023 17:25 Відповісти
Давайте швидше каже, щоб дєрьмак їх отримав та повернув назад в ФСБ
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30.04.2023 17:00 Відповісти
Розпочніть з Коломойського.
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30.04.2023 17:02 Відповісти
После перевыборов клоуна
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30.04.2023 23:56 Відповісти
 
 