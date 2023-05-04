Унаслідок падіння уламків БПЛА виникло займання в Печерському районі, - Кличко

Займання на невеликій площі території в Печерському районі виникло після збиття БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

"Загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА", - написав Кличко

Мер Києва додав, що будівлі неушкоджені і потерпілих немає.