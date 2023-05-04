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Новини Київські новини
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Унаслідок падіння уламків БПЛА виникло займання в Печерському районі, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

дрон

Займання на невеликій площі території в Печерському районі виникло після збиття БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

"Загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА", - написав Кличко

Мер Києва додав, що будівлі неушкоджені і потерпілих немає.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Дуже вірогідно, це був турецький Байрактар. Для чого його пустили над центром Києва, і для чого збили - ХЗ.
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04.05.2023 22:28
+3
Красивый был Байрактар
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04.05.2023 21:55
+2
Усьо, завтра рєзніков з бакановим розкажуть про десять нових замахів на боневтіка!
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04.05.2023 22:19
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Гепнувся б на Печерний суд.
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04.05.2023 21:49 Відповісти
Печерський суд чомусь знаходиться в Шевченківському районі.
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04.05.2023 22:00 Відповісти
Красивый был Байрактар
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04.05.2023 21:55 Відповісти
А де відео збиття?
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04.05.2023 22:06 Відповісти
https://t.me/D7_channel/29005
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04.05.2023 22:59 Відповісти
Дякую. Цікаво, чому видалили на Цензорі?
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04.05.2023 23:01 Відповісти
Над Києвом збили БпЛА Bayraktar TB2, який втратив керування - Повітряні сили

🪓Демократична Сокира🪓
https://t.me/D7_channel/29006
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05.05.2023 06:53 Відповісти
Усьо, завтра рєзніков з бакановим розкажуть про десять нових замахів на боневтіка!
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04.05.2023 22:19 Відповісти
з Малюком, або навіть з самим...Будангою
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04.05.2023 22:21 Відповісти
Це була рашистська "Хєрань" ?
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04.05.2023 22:20 Відповісти
Дуже вірогідно, це був турецький Байрактар. Для чого його пустили над центром Києва, і для чого збили - ХЗ.
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04.05.2023 22:28 Відповісти
Може якісь йолопи тренувалися перед головним запуском на кремль 9.05 ?
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04.05.2023 22:30 Відповісти
Nedumaju sto bayraktar poxoze na iranski dron
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04.05.2023 22:34 Відповісти
Корсар це був, а не Байрактар.
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04.05.2023 22:38 Відповісти
Poxoze na iranski Mohajer dron
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04.05.2023 22:32 Відповісти
Уважно подивись на форму хвоста
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04.05.2023 22:38 Відповісти
кличко ти вже визначись,,, то в Слом'янці то на печерську, а падав він ніби-то взагалі в Дніпро за Жовтневий палац
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05.05.2023 13:39 Відповісти
визначився б вже як небудь,,, то соломянка то печерськ
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05.05.2023 13:40 Відповісти
 
 