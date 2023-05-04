11 360 21
Унаслідок падіння уламків БПЛА виникло займання в Печерському районі, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Займання на невеликій площі території в Печерському районі виникло після збиття БПЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі мер Києва Віталій Кличко.
"Загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА", - написав Кличко
Мер Києва додав, що будівлі неушкоджені і потерпілих немає.
Топ коментарі
+5 Ярослав Рябченко
показати весь коментар04.05.2023 22:28
+3 Jenyk MEL
показати весь коментар04.05.2023 21:55
+2 mrSmith
показати весь коментар04.05.2023 22:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
🪓Демократична Сокира🪓
https://t.me/D7_channel/29006