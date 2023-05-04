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Новини За кордоном
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Кірбі (408) дрони (2496)

США збирають інформацію про "атаку дронів" на Кремль, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кірбі

Американська розвідка наразі збирає інформацію й докази, які можуть розкрити справжні причини атаки безпілотних літальних апаратів на одну з будівель кремлівського комплексу.

Про це заявив у четвер під час брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми досі намагаємося зібрати інформацію про те, що сталося", - зауважив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що наразі виникає безліч запитань щодо ситуації, однак США збиратимуть переконливі докази для того, щоб зробити остаточні висновки.

"Одне можу вам сказати точно, що Сполучені Штати жодним чином не були причетні до цього інциденту всупереч брехні пана Пєскова – це просто брехня",- наголосив Кірбі.

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Водночас, він звернув увагу, що Росія впродовж останніх днів продовжила запускати десятки ракет та безпілотників по Україні, "завдавши ударів по цивільних будівлях та вбивши невинних українців, у тому числі покупців у супермаркеті".

Представник Білого дому підкреслив, що Росія продовжує вести жорстоку війну проти українського народу.

"І ми віддані тому, щоб надалі підтримувати Україну в момент, коли вона захищається від цієї агресії", - наголосив представник адміністрації США.

Нагадаємо, 3 травня поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.

Пізніше було опубліковано відео, на якому зафіксовані кадри пожежі у московському Кремлі. А також момент влучання безпілотника в головний купол Кремля.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі.

Україна заперечує будь-яку причетність до ймовірної атаки безпілотників в Москві.

Аналіз CNN відеозаписів інциденту підтверджує заяву Кремля про те, що два безпілотники пролетіли над Кремлем рано в середу, але видання не знайшло жодних доказів причетності України до цього інциденту.
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Топ коментарі
+10
Тарас Березовец: Новая версия атаки беспилотника. Парни пришли посмотреть на знаменитый шпиль Сенатского дворца. И тут прилетело.

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04.05.2023 22:12
+8
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04.05.2023 21:44
+8
Замах на ху.ла о 2 ночі? Цю маячню навіть на московії серйозно не сприймають. Руйнування СИМВОЛУ (Кремля)? Смішно, бо той "символ" - татарське творіння, а не "руське". Військова ціль? Не смішіть - Лубянка більш військова, ніж отой осередок маразматиків та пристосуванців.
ФСБ знов обіср@лось, як на мою думку.
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04.05.2023 21:56
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збирате і жодного слова без достовірної інформації.
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04.05.2023 21:41 Відповісти
Що таке "збирате", москалику?
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04.05.2023 21:47 Відповісти
*збирайте.
чергова зеленa дойоба...
що таке "дойоба" пояснти чи сам допетриш?
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04.05.2023 21:52 Відповісти
виключно до зелених, не дуже уважних, прикацаплених ермачков дойоб - *пояснити
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04.05.2023 22:02 Відповісти
"Літачок був тренувальний, без вибухівки… Вогнище над дахом - то залишки палива": Співзасновник monobank зізнався в аматорській атаці на Кремль, котра довела Москву до ядерної істерії. Та пообіцяв продовження.

Співзасновник monobank та ініціатор проекту зі створення українського БПЛА «Довбуш» Володимир Яценко, який раніше оголосив про премію в розмірі як мінімум 20 мільйонів гривень за «подарунок путіну» на 9 травня, розповів деталі:
«Брешуть москалі, літачок був тренувальний, без вибухівки і кружляв над куполом. Одна з наших команд тренувалася на точність. Вогнище над дахом - то залишки палива, і влучили в нього зі звичайного автомату. А от на 9 травня хай видають усім учасникам параду "табельноє оружіє", бо літачків буде більше. Головне щоб вони там друг друга не перестріляли».
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04.05.2023 21:42 Відповісти
Там знов пролітав Руст.
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04.05.2023 21:47 Відповісти
цей "хайпожер" Кодломойського дограється..
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04.05.2023 22:23 Відповісти
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04.05.2023 21:44 Відповісти
При всій повазі. Машина вже запущена
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04.05.2023 21:50 Відповісти
Та досить вже виправдовуватися перед ******..огидно якось. На кожну брехню будете так реагувати, бо раіська нападе чи ескалація буде??
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04.05.2023 21:51 Відповісти
Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль - ISW Тим часом ***** Чмота, який вже напіздюнькав вкраїнчикам, що то все робота його чорної коробки:

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04.05.2023 21:55 Відповісти
Якщо росія інсценувала атаку на Кремль, а Чмот зізнався, що це все його робота, то це означає, що він працює на росію?
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04.05.2023 21:57 Відповісти
росія працює на Чмута))
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04.05.2023 22:11 Відповісти
Божечкі! Як жеж задовбали ці зелені чмути, придули та інші стєрнєнкі! Хапають, як нє в сєбя! Може свій зелений кінець відчувають?!
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04.05.2023 22:12 Відповісти
то була летюча чорна "Буданга"
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04.05.2023 22:24 Відповісти
Замах на ху.ла о 2 ночі? Цю маячню навіть на московії серйозно не сприймають. Руйнування СИМВОЛУ (Кремля)? Смішно, бо той "символ" - татарське творіння, а не "руське". Військова ціль? Не смішіть - Лубянка більш військова, ніж отой осередок маразматиків та пристосуванців.
ФСБ знов обіср@лось, як на мою думку.
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04.05.2023 21:56 Відповісти
там було мінімум дві кращі цілі - кремлівська зірка на курантах та самі куранти. а той патик з ганчіркою - то гівно а не ціль. відновити раз плюнути. Тому бачу в цьому ознаки кгб-шної провокації.
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04.05.2023 22:13 Відповісти
То на нашу думку, але у ФСБ інші уявлення про навколишній світ (особливо, коли вони винайшли паралельну реальність та змусили повірити в неї інших). Ба! Більше! Вони самі повірили в ту реальність, яку вигадали...
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04.05.2023 22:21 Відповісти
По моєму, якби кацапи вирішили б зробити провокацію то не заморочувались би дурними іграми. Вони б зразу підірвали пару-трійку жилих багатоповерхівок і все
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04.05.2023 22:29 Відповісти
А це вже не факт! По-перше відразу виникне питання: а де наша гарантована безпека?! І по-друге; а куди це ми йдемо за планом?!))

Тому замість того як спрацювало колись - зараз може бути зворотній ефект і побіжить нова хвиля біженців. А враховуючи якість виконання терактів від русні неминуче будуть проколи і вдруге відпетляти від питання а хто ж насправді підриває будинки вже невдастся.
Чому підривали тоді і немає досі зараз?!

Ну, мабуть тому що на зараз у бункерного поки що є варіанти по затягуванню часу. Зливає кримінальну масу населення (на що погоджується пересічний кацап), вивільняє тюрми, що знімає фінансове навантаження по утриманню.. є надія на допомогу Китаю,КНДР, Ірану, є надія на зменшення допомоги Україні Заходом, надія на внутрішні кризи в самій Україні...
І от цього всього не було перед другою чеченською. Тоді треба була маленька пабеданосная реабілітація за Першу чеченську. Тому радикально налякавши населення отримав карт-бланш на беззаконні дії у Чечні.

Ситауції різні і різні методи. Але згодом може вийти і таке. Все по ситуації.

Я дивився реакцію Соловьова - якась вона фальшива, награна, немає того біснуватого остервеніння у погрозах. Згадайте "Москву" та керченський міст - вертілися як скажені собаки за хвостом, аж піна з рота летіла! А тут від невинного дрончика знову вселенскка криза?! Не вірю))
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04.05.2023 23:40 Відповісти
американской разведке для сбора этой информации надо ехать куда-то в Орехово-Зуево или в Коломну.
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04.05.2023 22:04 Відповісти
Тарас Березовец: Новая версия атаки беспилотника. Парни пришли посмотреть на знаменитый шпиль Сенатского дворца. И тут прилетело.

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04.05.2023 22:12 Відповісти
в мене своя версія - так як то був вже другий дрон то ті дупоголові - то вояки з антидроновими рушницями. а подерлися догори тому, що інструкція з використання тієї рушниці зі Сколково передбачає потужно лупити по дрону прикладом.
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04.05.2023 22:16 Відповісти
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04.05.2023 22:30 Відповісти
фу, соєвий))
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04.05.2023 22:17 Відповісти
Вони все і так знають , що там збирати ....
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04.05.2023 22:16 Відповісти
А що мали б сказати представники тієї групи московитів , які все ще відчайдушно намагаються втримати владу, та зберегти свої нікчемні життя бодай ще на день довше? Сказати про підкилимну боротьбу , що точиться біля "тіла", набуваючи отаких форм ? Логічними є заяви про американо-українську руку, що дозволяє собі посягати на "свьатойе".
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04.05.2023 22:25 Відповісти
Якщо атаку на кремль інсценувала сама параша, як стверджують багато експертів і форумчан, то чого ніхто з них не пояснює який від того сенс параші дискредитувати свою ППО. Адже навколо москви побудували три рівні оборони, що ні птах не пролетить, ні миша не пролізе, навіть на даху міноборони виставили засоби ППО, а виявляється що саморобні українські дрони спокійно кружляли над кремлем. Це ж яка ганьба для влади і для армії кацапстану. Ця подія мала б залякати бидло оркостану, а рейтинг *****, який "всєх пєрєіграл", мав би впасти до нуля. Не те що Київ за три дні, Бахмут вже пів року ніяк не можуть взяти, крейсер "Москва" раків годує, Керченський міст розбомблений, військові кораблі з севастополя перегнані до новоросійська, величезні втрати військових і техніки і на цьому фоні ще й показати, що рашистська ппо дірява. (???) А щодо того, що це інсценували щоб переконати московське бидло, то кацапів не треба ні в чому переконувати, там і так 80% підтримує війну і вбивство українців.

І не забуваємо, що хвалена американська розвідка у лютому 2022-го давала Україні три дні.
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04.05.2023 22:41 Відповісти
Эти американцы такие тупые... Могу им продать недорого информацию - это были два брата террориста Зорян и Шкиряк
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04.05.2023 23:24 Відповісти
кацапа?
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04.05.2023 23:34 Відповісти
 
 