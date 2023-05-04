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Байден і Зеленський спілкуються регулярно й часто, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден має доволі регулярні контакти з Президентом України Володимиром Зеленським.
Так охарактеризував взаємодію на найвищому рівні між Вашингтоном і Києвом представник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Спілкування між президентом Байденом і президентом Зеленським? Вони розмовляють регулярно й часто", - зазначив представник Білого дому у відповідь на запитання щодо наступної запланованої розмови між двома лідерами.
Він зазначив, що зараз не може сказати конкретно, коли президенти знову планують поговорити. Водночас Кірбі підкреслив, що ці два лідери комунікують регулярно.
Топ коментарі
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+5 marusia klimova
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крім однієї - там одна зрадовня...
... Не встиг лідор повернути голову, аж тут серйозні дяді і тьоті з'явились. Впадає в очі, що Їрмачидло тут за головного. Зараз понабігають падляківські бльоХери та бльоХериці із звинуваченнями порохоботів: #невсьотакоднозначно або #винетакзрозуміли...а воно бовтаеться в сторінці..як ла-но в ополонці..НЕ СМІШНО...соромно і огидно І , да..придивіться на вираз його пики...і стиснуті від люті кулаки...