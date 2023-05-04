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Байден (2324) Зеленський (17439)

Байден і Зеленський спілкуються регулярно й часто, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,зеленський

Президент США Джо Байден має доволі регулярні контакти з Президентом України Володимиром Зеленським.

Так охарактеризував взаємодію на найвищому рівні між Вашингтоном і Києвом представник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Спілкування між президентом Байденом і президентом Зеленським? Вони розмовляють регулярно й часто", - зазначив представник Білого дому у відповідь на запитання щодо наступної запланованої розмови між двома лідерами.

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Він зазначив, що зараз не може сказати конкретно, коли президенти знову планують поговорити. Водночас Кірбі підкреслив, що ці два лідери комунікують регулярно.
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Топ коментарі
+6
Байден знов нагнітає?
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04.05.2023 22:42
+5
Контактували, контактували та не виконтактували... Бо буба є неадекватне та необучаєме криворогате чморидло!
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04.05.2023 22:42
+3
мене дуже лякає - "три-чотири" людини які за все знають,
крім однієї - там одна зрадовня...
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04.05.2023 23:03
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Контактували, контактували та не виконтактували... Бо буба є неадекватне та необучаєме криворогате чморидло!
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04.05.2023 22:42 Відповісти
Байден знов нагнітає?
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04.05.2023 22:42 Відповісти
Виховує.
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04.05.2023 23:05 Відповісти
Бідний Джо...
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04.05.2023 23:30 Відповісти
хоч би клован, боронь Боже, не видав военну таємницю по запару..
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04.05.2023 22:48 Відповісти
Та який мальчіш кібальчіш з цього хрипатого вилупка?! Хто ж йому та його дєрьмаку воєнну тайну довірить?!
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04.05.2023 22:56 Відповісти
мене дуже лякає - "три-чотири" людини які за все знають,
крім однієї - там одна зрадовня...
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04.05.2023 23:03 Відповісти
каждое утро Джо перезванивает мировому лидеру, советуется ...
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04.05.2023 23:17 Відповісти
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04.05.2023 23:26 Відповісти
Гра на роялі зачепила
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04.05.2023 23:33 Відповісти
Ну а як без регулярних пістонів від Джо? Зелене чмо вже б півкраїни здало.
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05.05.2023 00:23 Відповісти
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05.05.2023 02:39 Відповісти
Vavlud Vav
... Не встиг лідор повернути голову, аж тут серйозні дяді і тьоті з'явились. Впадає в очі, що Їрмачидло тут за головного. Зараз понабігають падляківські бльоХери та бльоХериці із звинуваченнями порохоботів: #невсьотакоднозначно або #винетакзрозуміли...а воно бовтаеться в сторінці..як ла-но в ополонці..НЕ СМІШНО...соромно і огидно І , да..придивіться на вираз його пики...і стиснуті від люті кулаки...

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05.05.2023 04:20 Відповісти
Статист зеля, граючи роль преза при управляючому офісу жОПи і країни дєрмаку...чудні твої діла, Господи. Зате "поржали"
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05.05.2023 04:35 Відповісти
 
 