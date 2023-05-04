На вступ до "Гвардії наступу" близько 5% заявок подали жінки, - МВС
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Близько 5% заявок на вступ до "Гвардії наступу" подали жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко розповіла під час спеціальної події Українського жіночого конгресу, повідомляє Укрінформ.
"На етапі подачі заявок було близько 5% жінок, але це дуже суворий відбір. І мотивація, і фізичний рівень підготовки мають бути досить високими. Зараз ми відслідковуємо, що тільки 2% проходять до "Гвардії наступу", - сказала заступниця міністра.
Топ коментарі
+9 PREDATOR PREDATOR
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Будь ласка, зачекайте...
Якось язик не повертайеться назвати бабами, бо це якесь принижаюче слово. З бабою в мене асоцiюйеться савецька шпалоукладка.
є ЗСУ - чому в мусарню? вас же завтра заставлять українців бити...
ви - вмієте скирдувати, я вмію гайки крутити, різьбу нарізати - і по компах не дуже дурак - 29 років вже як.
як погано? - не треба "війну" в хаті починати..
просто з верховним повний штирь - тупе шо абздець якийсь,
як і його міністр оборони-вор - дурня ж квота?
після перемоґи можна і скасувати як адекватні проявляться....
Загиблих же, навіть, якщо тіла знайдені, не поспішають виводити зі штату - у нашому підрозділі хлопчина загинув ще наприкінці жовтня 2022 року, але точно знаю, що у березні 2023 він ще числився у штаті... В екіпажах САУ'шок замість п'яти осіб - три.
А у цей час влада набирає вже дев'яту бригаду мусорів...
Зєля, ти такий перестрашений?