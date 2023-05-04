На вступ до "Гвардії наступу" близько 5% заявок подали жінки, - МВС

Близько 5% заявок на вступ до "Гвардії наступу" подали жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко розповіла під час спеціальної події Українського жіночого конгресу, повідомляє Укрінформ.

"На етапі подачі заявок було близько 5% жінок, але це дуже суворий відбір. І мотивація, і фізичний рівень підготовки мають бути досить високими. Зараз ми відслідковуємо, що тільки 2% проходять до "Гвардії наступу", - сказала заступниця міністра.

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