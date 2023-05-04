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На вступ до "Гвардії наступу" близько 5% заявок подали жінки, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

катерина,павліченко

Близько 5% заявок на вступ до "Гвардії наступу" подали жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко розповіла під час спеціальної події Українського жіночого конгресу, повідомляє Укрінформ.

"На етапі подачі заявок було близько 5% жінок, але це дуже суворий відбір. І мотивація, і фізичний рівень підготовки мають бути досить високими. Зараз ми відслідковуємо, що тільки 2% проходять до "Гвардії наступу", - сказала заступниця міністра.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
5 хвилин влк і все.Повністю здоровий.
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04.05.2023 22:51
+7
Ти диви які балувані-і мотивація їм потрібна,і високий рівень фіз.підготовки...А в ЗСУ гребуть всіх.
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04.05.2023 22:49
+7
Мусорські бригади набирають, а в ЗСУ поранених виводять за штат бригад, платять по 700 грн. за місяць, але не списують - потрібна кількість. В результаті, на виконання бойових завдань відправляють меншу кількість бійців, вони гинуть чи отримують поранення, поранених виводять за штат бригад.......
Загиблих же, навіть, якщо тіла знайдені, не поспішають виводити зі штату - у нашому підрозділі хлопчина загинув ще наприкінці жовтня 2022 року, але точно знаю, що у березні 2023 він ще числився у штаті... В екіпажах САУ'шок замість п'яти осіб - три.
А у цей час влада набирає вже дев'яту бригаду мусорів...
Зєля, ти такий перестрашений?
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04.05.2023 23:24
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Страшнее бабьі зверя нет.
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04.05.2023 22:46 Відповісти
фiзичну силу компенсують великим розумом, i це правда, бо жiнка по розуму краще за менiв - бiльш вмотивована, бiльш упорота, настирлива, соцiальна. Тому жiнки вже наздогнали та перегнали колись домiнантних патрiархiв.

Якось язик не повертайеться назвати бабами, бо це якесь принижаюче слово. З бабою в мене асоцiюйеться савецька шпалоукладка.
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05.05.2023 01:21 Відповісти
Ти диви які балувані-і мотивація їм потрібна,і високий рівень фіз.підготовки...А в ЗСУ гребуть всіх.
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04.05.2023 22:49 Відповісти
5 хвилин влк і все.Повністю здоровий.
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04.05.2023 22:51 Відповісти
Так. У ВЛК просто маги та чародії! Можуть за 5 хвилин із хворого зробити здорового, або за 5к із здорового хворого!
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04.05.2023 23:11 Відповісти
красунечкі наші неперевершені, як казав один Міністр Внутрішніх Справ - "мусора не люди"....
є ЗСУ - чому в мусарню? вас же завтра заставлять українців бити...
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04.05.2023 22:58 Відповісти
Нє, щоб хто не говорив, але жінки хоч і можуть бумажки перебирати в штабі чи лікувати в госпіталях, але не одна адекватна людина не побажає вручити свою 80-100 кілограмову поранену долю в руки 50 кілограмовій дівчині.
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05.05.2023 00:13 Відповісти
це ви от напрасно зараз ...
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05.05.2023 00:19 Відповісти
А я не правий? Ти б довірив би себе під обстрілом, стікаючи кров'ю, тянути в безпечне місце жінкі? А чисто з досвіду, то є багато гарних толкових жінок, але одна їбанута курва в армії може такий гадюшник учинить, що 500 чоловіків на своїй шкурі біду чухрати будуть. Проходили і знаємо.
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05.05.2023 00:26 Відповісти
не треба по одній всіх жінок зневагою обливати...
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05.05.2023 00:32 Відповісти
Та причім тут зневага? Я от коли йду сіно складать, то гукаю не дівчат, а здорових лобуряк. Це війна, а не свято єдності і рівності. Те що тяжку справу роблять ті хто для цього діла не годяться, це не привід для гордості, а прикрість і трагедія.
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05.05.2023 00:38 Відповісти
може вам до психологіні якоїсь? - без образ от зараз тока....
ви - вмієте скирдувати, я вмію гайки крутити, різьбу нарізати - і по компах не дуже дурак - 29 років вже як.
як погано? - не треба "війну" в хаті починати..
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05.05.2023 00:45 Відповісти
Гвардія Наступу не має поки неякого стосунку до ЗСУ. Скоріше навпаки будуть розстрілювати тих кто наказа узеленських виконуваи не будуть.
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05.05.2023 11:54 Відповісти
Ага. Розстрілювати. Ти руснявих телеграм каналів надивився? В гвардії наступу такіж ж мобілізовані як і в ЗСУ і ТРО. Ми не скоти, які накази беззаперечно виконують. Розстрілювати. Розстіряляй в собі москаля.
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05.05.2023 12:06 Відповісти
знаю інших
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05.05.2023 00:33 Відповісти
Та і я знаю, але вся користь гарних інших, була всрата бідою однієї нашої.
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05.05.2023 00:39 Відповісти
розумію - сам не перший раз "замужем"...
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05.05.2023 00:48 Відповісти
бажаю вам всього найкращого, хоч і не знаю що сталося - чую болить в хлопця..
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05.05.2023 00:39 Відповісти
В ВСУ до 24 февраля было 20%, сейчас меньше, потому что ВСУ в четыре раза выросли.
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04.05.2023 23:08 Відповісти
а не прийняти чи раді закон, що під час війни вся влада передається Головнокомандуєчему..
просто з верховним повний штирь - тупе шо абздець якийсь,
як і його міністр оборони-вор - дурня ж квота?
після перемоґи можна і скасувати як адекватні проявляться....
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04.05.2023 23:23 Відповісти
Мусорські бригади набирають, а в ЗСУ поранених виводять за штат бригад, платять по 700 грн. за місяць, але не списують - потрібна кількість. В результаті, на виконання бойових завдань відправляють меншу кількість бійців, вони гинуть чи отримують поранення, поранених виводять за штат бригад.......
Загиблих же, навіть, якщо тіла знайдені, не поспішають виводити зі штату - у нашому підрозділі хлопчина загинув ще наприкінці жовтня 2022 року, але точно знаю, що у березні 2023 він ще числився у штаті... В екіпажах САУ'шок замість п'яти осіб - три.
А у цей час влада набирає вже дев'яту бригаду мусорів...
Зєля, ти такий перестрашений?
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04.05.2023 23:24 Відповісти
CH готовлять країну до громадянської.
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05.05.2023 10:16 Відповісти
rivnopravvya
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05.05.2023 01:04 Відповісти
Зараз комісарам та їх заступникам заборонено спілкуватись з людьми ) типа військовий стан і т д. На самому ділі вони ховаються від людей , щоб їх не бачили та думали що вони на фронті , як Зеленський сказав. Хрен кого побачиш в коридорах і нікого не пускають. От паралельно дозволили , що але модно створювати в звичайній лікарні. Щоб менше уклоністи у погонах перед очами мобілізованих знаходились
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05.05.2023 07:47 Відповісти
А от чому так ? Мустра повинні бути здорові як космонавти , а в зсу можно гребсти 50 річних чоловіків з розваленими колінами ?
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05.05.2023 07:49 Відповісти
Будучіє розстрільние команди.
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05.05.2023 07:54 Відповісти
 
 