На Харківщині ексгумували тіла подружжя, яке загинуло від обстрілу РФ

Чоловік та жінка загинули у вересні минулого року, коли окупанти накрили вогнем село на Харківщині.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли в прокуратурі, в середині вересня минулого року в селі Курилівка Куп’янського району під час ворожого обстрілу загинуло подружжя. 44-річний чоловік та жінка 43 років перебували біля під’їзду будинку, в якому проживали, коли російські військові відкрили вогонь по селу. Потерпілі загинули на місці.

4 травня правоохоронці ексгумували тіла загиблих. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

За цим фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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