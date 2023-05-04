Обмін "всіх на всіх" із РФ може стосуватися тільки військових, - Лубінець

Обмін у форматі "всіх на всіх" із Росією може стосуватися тільки військових, цивільних заручників у такий спосіб повернути на Батьківщину не вдасться.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я точно не буду давати жодних обіцянок. Єдине, що можу підтвердити, що з української сторони неодноразово були і є пропозиції провести обмін "всіх на всіх". Як я вже казав, обмін стосується виключно військовополонених. Цивільні заручники не можуть бути обміняні у форматі "всіх на всіх".Тому до цього списку не входять цивільні. Виключення, щоб ми знову ж розуміли, що є категорія цивільних, які російська сторона й Україна трактують як комбатантів. Наприклад, це бійці ТРО або ДФТГ, які фактично взяли у руки зброю, але жодних юридичних офіційних документів не зробили", - сказав Лубінець.

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Він наголосив, що є велика різниця між тим, коли людина протидіє російській агресії, і коли це цивільна особа. Водночас розповів про кричущі випадки затримання українців росіянами. Наприклад, студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на підставі наявності у них студентських квитків. "І кажуть, вони ж навчалися в юридичному виші, вони комбатанти. Наприклад, затримали пенсіонерів СБУ, які вже на пенсії перебували десятки років. Їх трактують як військовополонених. Є на пенсії судді, правоохоронці, колишні військові", - розповів він та додав, що затримували навіть медиків, бо вони могли надати допомогу військовим.

Лубінець також нагадав, що перший список цивільних заручників особисто передав 13 січня 2023 року в Анкарі російському омбудсману тетяні москальковій. У ньому були імена двох тисяч людей.