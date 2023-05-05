Вночі 5 травня росіяни обстріляли Херсон
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У Херсоні вночі, 5 травня, було чути гучні вибухи, повітряна тривога в регіоні не оголошувалась.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.
У разі повторних вибухів жителям міста рекомендують перебувати в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".
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показати весь коментар05.05.2023 01:26 Відповісти Мені подобається 5
три - пятнадцать
показати весь коментар05.05.2023 01:55 Відповісти Мені подобається 4
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