Вночі 5 травня росіяни обстріляли Херсон

У Херсоні вночі, 5 травня, було чути гучні вибухи, повітряна тривога в регіоні не оголошувалась.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

У разі повторних вибухів жителям міста рекомендують перебувати в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

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