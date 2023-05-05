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Вночі 5 травня росіяни обстріляли Херсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,пожежа,обстріл

У Херсоні вночі, 5 травня, було чути гучні вибухи, повітряна тривога в регіоні не оголошувалась.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

У разі повторних вибухів жителям міста рекомендують перебувати в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 людини загинули і 46 зазнали поранень за минулу добу внаслідок обстрілів Херсону та області, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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кацапи, українці вас будуть нищіти там де побачять і вже навіть без особої люті, як щюрів-гидоту, яка заперлaся в хату...
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05.05.2023 01:26 Відповісти
а чи був день коли кацапня не гатила по Херсону після звільнення?
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05.05.2023 01:55 Відповісти
 
 