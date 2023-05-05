Росіяни лякають проривом дамби на Дніпрі та затопленням Запорізької АЕС

Російські окупанти залякують тим, що дамбу Каховського водосховища може прорвати через рекордно високий рівень води.

Про це російським ЗМІ заявив зрадник Володимир Рогов, який обіймає посаду "члена ради" в російській "адміністрації" окупованої частини Запорізької області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він сказав, що прорив дамби біля міста Кам'янка Дніпровська через рекордний рівень води в Каховському водосховищі може загрожувати затопленням десяткам тисяч жителів.

Також читайте: Окупанти на ЗАЕС розмістили в четвертому енергоблоці вибухівку та техніку

Пізніше радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що якщо через рекордно високий рівень води в Каховському водосховищі прорве дамбу на Дніпрі, це спричинить затоплення Запорізької АЕС.

"Прорив цієї дамби становить загрозу і для Енергодара, і для Запорізької АЕС. На станції будуть затоплені силові кабельні лінії бризкальних басейнів і насосні установки. Це (створить) функціональні проблеми для експлуатації станції та ризики для ядерної безпеки", - цитують його російські ЗМІ.

Також читайте: Окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС екстрено захотіло у відпустки, - Енергоатом

Запорізька АЕС окупована росіянами з березня 2022 року. Вони розмістили там військовослужбовців та бойову техніку. "Оборонні" позиції розташовані навіть на реакторах.

Україна називає дії Росії ядерним шантажем.

МАГАТЕ безуспішно домагається створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.