Росіяни лякають проривом дамби на Дніпрі та затопленням Запорізької АЕС
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Російські окупанти залякують тим, що дамбу Каховського водосховища може прорвати через рекордно високий рівень води.
Про це російським ЗМІ заявив зрадник Володимир Рогов, який обіймає посаду "члена ради" в російській "адміністрації" окупованої частини Запорізької області, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він сказав, що прорив дамби біля міста Кам'янка Дніпровська через рекордний рівень води в Каховському водосховищі може загрожувати затопленням десяткам тисяч жителів.
Пізніше радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що якщо через рекордно високий рівень води в Каховському водосховищі прорве дамбу на Дніпрі, це спричинить затоплення Запорізької АЕС.
"Прорив цієї дамби становить загрозу і для Енергодара, і для Запорізької АЕС. На станції будуть затоплені силові кабельні лінії бризкальних басейнів і насосні установки. Це (створить) функціональні проблеми для експлуатації станції та ризики для ядерної безпеки", - цитують його російські ЗМІ.
Запорізька АЕС окупована росіянами з березня 2022 року. Вони розмістили там військовослужбовців та бойову техніку. "Оборонні" позиції розташовані навіть на реакторах.
Україна називає дії Росії ядерним шантажем.
МАГАТЕ безуспішно домагається створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.
Будь ласка, зачекайте...
ЮРІЙ ЮЗИЧ
Тобто без американців індустріалізація СРСР - була б міфом. А тачками возити землю на будівництві багато розуму не потрібно. Так що фундамент індустріалізації заклали США та інші европейські країни.
це буде саме той випадок, коли кацапи самі собі відріжуть єті...
ЗСУ будуть вдячні за розчистку лівого берега Дніпра від кацапської мразоти.. а цивільне окуповане населення напевне буде не проти обміняти жах окупації на кілька днів підтоплень своїх осель
1. осенью прошлого года начали спускать воду на Каховской ГЕС, что бы снизить уровень воды выше Каховки до Днеповской ГЕС.
2. В Беларуси и РФ в конце зимы спустили все водохранилища. Сейчас вода начала давить на Днепровскую плотину.
Русня тут типа не причем.
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Точно так же они выжгли лес севернее Киева в 2020 году и в 2021 году выжгли лес в Луганской области. Готовились к войне, что бы лес не мешал. Преступление размазанное по времени.