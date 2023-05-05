УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9694 відвідувача онлайн
Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
8 271 39
Запорізька АЕС (888) атака на ЗАЕС (109)

Росіяни лякають проривом дамби на Дніпрі та затопленням Запорізької АЕС

Новини Цензор.НЕТ Події

заес

Російські окупанти залякують тим, що дамбу Каховського водосховища може прорвати через рекордно високий рівень води.

Про це російським ЗМІ заявив зрадник Володимир Рогов, який обіймає посаду "члена ради" в російській "адміністрації" окупованої частини Запорізької області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він сказав, що прорив дамби біля міста Кам'янка Дніпровська через рекордний рівень води в Каховському водосховищі може загрожувати затопленням десяткам тисяч жителів.

Також читайте: Окупанти на ЗАЕС розмістили в четвертому енергоблоці вибухівку та техніку

Пізніше радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що якщо через рекордно високий рівень води в Каховському водосховищі прорве дамбу на Дніпрі, це спричинить затоплення Запорізької АЕС.

"Прорив цієї дамби становить загрозу і для Енергодара, і для Запорізької АЕС. На станції будуть затоплені силові кабельні лінії бризкальних басейнів і насосні установки. Це (створить) функціональні проблеми для експлуатації станції та ризики для ядерної безпеки", - цитують його російські ЗМІ.

Також читайте: Окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС екстрено захотіло у відпустки, - Енергоатом

Запорізька АЕС окупована росіянами з березня 2022 року. Вони розмістили там військовослужбовців та бойову техніку. "Оборонні" позиції розташовані навіть на реакторах.

Україна називає дії Росії ядерним шантажем.

МАГАТЕ безуспішно домагається створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Как бы я не любил совок, но такие вещи строить они умели... Вон даже банальные мосты и те хер разрушишь нормально, вспомни Антоновский мост сколько мы его валили. Другое дело Крымский мост от петарды ***** сложится.
показати весь коментар
05.05.2023 09:03
+7
Терористи довбані
показати весь коментар
05.05.2023 08:43
+5
Ось коли почне затоплювати ЗАЕС, здану Боневтіком, тоді вони і втечуть звідти.
показати весь коментар
05.05.2023 08:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще мокрим рядном полякайте нас.
показати весь коментар
05.05.2023 08:40 Відповісти
Терористи довбані
показати весь коментар
05.05.2023 08:43 Відповісти
Это понятно…..не понятно кто рашистов туда впустил что они рулят сегодня там….Как Залужный упустил этот момент.(
показати весь коментар
05.05.2023 09:50 Відповісти
На той час весь наявний асфальт, для нанесення ударів по загарбникам був використаний.
показати весь коментар
05.05.2023 10:12 Відповісти
Это понятно….можно еще и про деревья и про шашлыки.Вопрос более сложный. Где был такой хваленый главнокомандующий Залужный и что предпринял чтобы не случилось того что случилось. Если он лично не виноват….пусть назовет имена кто это преступление совершил по разминированию…кто звонил команды или указаниядавал..(
показати весь коментар
05.05.2023 10:32 Відповісти
Главнокомандующий не следователь, чтобы искать, кто слил Юг, его задача - утилизировать кацапов, с чем он успешно справляется. А станет Президентом - разберется, не сомневайтесь.
показати весь коментар
05.05.2023 10:54 Відповісти
Просрал наступление рашистов по всей стране,сдал все левобережье,пропустил удар с севера до Киева….. сдает своих патриотов тысячами в плен на смерть и пытки.и президентом?( Утилизуют врага Украинские ВСУ …...у которых забрали 30 тысяч …..а он даже рот не открыл заступиться. Яроша уже предлагали….ЗЕпредателя выбрали…теперь Залужного….Бедная Украина((
показати весь коментар
05.05.2023 11:33 Відповісти
Саме їх терористична діяльність на АЕС та дамбах є справжньою загрозою, а не ядерні наркозалякування від Рогозіна, Медведєва та інших виродків. Але що ж, віримо у ЗСУ!
показати весь коментар
05.05.2023 08:47 Відповісти
Тим, хто прагнуть руїн кремля і синьо-жовтого прапору над ним, слід знати - цей гештальт українці закрили у 1917 році. Коли гармати Українського важкого дивізіону цілий тиждень обстрілювали Кремль, а козаки Запорозького полку півроку контролювали палац теперішньої путінської резиденції (над якою підняли український прапор). В центрі москви двічі відбувався український військовий парад

ЮРІЙ ЮЗИЧ
показати весь коментар
05.05.2023 08:49 Відповісти
Естественно что дамбы угрожают переполнится каждую весну. Совковое планирование учитывало это когда строили АЭС?
показати весь коментар
05.05.2023 08:49 Відповісти
Как бы я не любил совок, но такие вещи строить они умели... Вон даже банальные мосты и те хер разрушишь нормально, вспомни Антоновский мост сколько мы его валили. Другое дело Крымский мост от петарды ***** сложится.
показати весь коментар
05.05.2023 09:03 Відповісти
Я тебе розчарую. Дніпрогес -консультантом з проектування і будівництва став американський інженер Г'ю Купер, який мав досвід будівництва чотирьох гідроелектростанцій в Канаді і США і т.д. і т.п.

Тобто без американців індустріалізація СРСР - була б міфом. А тачками возити землю на будівництві багато розуму не потрібно. Так що фундамент індустріалізації заклали США та інші европейські країни.
показати весь коментар
05.05.2023 10:17 Відповісти
250 000 американських працівників своєю безпосередньою працею на території Совка зробили базис індустріалізації в 30-ті роки минулого століття. . Інженерів в совку в той час майже не було, всіх комунякиповбивали або вони виїхали.
показати весь коментар
05.05.2023 11:25 Відповісти
спрашивать надо!!Все можно грохнуть,везде есть уязвммость..
показати весь коментар
05.05.2023 10:32 Відповісти
На кожній ГЕС передбачено скид води.
показати весь коментар
05.05.2023 09:13 Відповісти
Да. Пока штатная ситуация. Имеем 70% от максимума, и уровень начал снижаться. При наличии управляемой Каховской ГЭС, мы бы этот паводок и не заметили, как в прошлом году, когда паводок был сильнее. Просто уже забыли, когда уровень подымался более 3 метров, а сейчас чуть более 2 метров.
показати весь коментар
05.05.2023 11:15 Відповісти
Ось коли почне затоплювати ЗАЕС, здану Боневтіком, тоді вони і втечуть звідти.
показати весь коментар
05.05.2023 08:50 Відповісти
Така загроза є -- в Японіі АЕС теж затопило .
показати весь коментар
05.05.2023 08:57 Відповісти
В Японії було цунамі, а тут просто відкриваєш заглушки для аварійного скидання води і все, немає тут ніякої проблеми.
показати весь коментар
05.05.2023 09:26 Відповісти
Каховська дамба прострілюється рашкою .
показати весь коментар
05.05.2023 09:29 Відповісти
Там стався землетрус, який спричинив велике цунамі. Гігантська хвиля обрушилася на АЕС, і хоча у Запоріжжі не буває цунамі, але кацапи,у своєї суті, це ще гірше ніж цунамі,
показати весь коментар
05.05.2023 09:28 Відповісти
Чушь для лохов, на каждой дамбе есть аварийный водосброс.
показати весь коментар
05.05.2023 09:23 Відповісти
где этот дебил увидел "дамбу" возле Каменки-Днепровской????????
показати весь коментар
05.05.2023 09:28 Відповісти
Речь о дамбе пруда-охладителя ЗАЭС, в который может рвануть вода из Каховского водохранилища.
показати весь коментар
05.05.2023 11:00 Відповісти
Яке затоплення ЗАЕС? Станція вище по руслу ніж ******! 🤣Каховська якщо прорве, то затопить кацапню на лівому березі! Карту подивіться😉
показати весь коментар
05.05.2023 09:31 Відповісти
",,Російські окупанти залякують тим, що дамбу Каховського водосховища може прорвати через рекордно високий рівень води,,"---коли кацапи,так кажуть!(,то нічого там не "прорве",свинособаки,її просто---підірвуть,(,
показати весь коментар
05.05.2023 09:33 Відповісти
І шо через цю дамбу Україна повинна злякатися і запросити пощади у *****? А може краще за щоку візьмете? Га кацапи? Я так розумію що під час контрнаступу ЗАЕС не будуть брати штурмом, а прото обійдуть її і підуть далі. А саму станцію з роками усерединівізьмуть в осаду. А далі почекаємо доки ви там через відсутність їжі друг друга їсти почнете.
показати весь коментар
05.05.2023 09:36 Відповісти
І шо через цю дамбу Україна повинна злякатися і запросити пощади у *****? А може краще за щоку візьмете? Га кацапи?-- Це ви до кого звертаєтесь???,,вас як,одразу послати,чи пізніше??,(,де я хоть словом обмовився про якусь там ********** пощаду??(,ви або читайте уважніше!,(,або відповідайте коректніше,(,
показати весь коментар
05.05.2023 21:46 Відповісти
а зачем ты волаешь что коцапы её подорвут? ты к чему призываешь?
показати весь коментар
05.05.2023 22:33 Відповісти
констатація факту сутності кацапів,не є закликом до чогось там,ви або неправильно мене зрозуміли, або озвучуєте те,про що самі думаєте,
показати весь коментар
05.05.2023 23:01 Відповісти
А я хіба вас мав на увазі. Мій пост витікає з назви статті. Шо ж ви такий затурканий???
показати весь коментар
05.05.2023 23:52 Відповісти
інфа виключно для тупорилого кацапського населення..
це буде саме той випадок, коли кацапи самі собі відріжуть єті...
ЗСУ будуть вдячні за розчистку лівого берега Дніпра від кацапської мразоти.. а цивільне окуповане населення напевне буде не проти обміняти жах окупації на кілька днів підтоплень своїх осель
показати весь коментар
05.05.2023 09:44 Відповісти
пока вас *************** ********* не было в УКРАИНЕ все было нормально....................горите болотные свинособаки в аду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.05.2023 09:56 Відповісти
І потече радіоактивна водичка до Криму - на#єра нам тоді його звільняти? Пийте, не захлиніться
показати весь коментар
05.05.2023 10:18 Відповісти
даже такой вариант взрыва реактора ********* решил попробовать...воду направить на болота мацковии...
показати весь коментар
05.05.2023 10:29 Відповісти
Біля Кам'янки немає дамби. Дамба в Запоріжжі і в Новій Каховці. Якщо прорветься дамба в Каховці, то не стане Каховського водрсховища. на якому стоїть Енергодар. Енергодар моє рідне місто, зараз там мої батьки. Вони кажуть, що Каховське водосховище обмеліло, кілька десятків метрів немає води.
показати весь коментар
05.05.2023 11:29 Відповісти
Це давня інформація. Зараз рівень води вищий на 1,5 метри від нормального. В нас городи і погріби затопило!
показати весь коментар
05.05.2023 17:10 Відповісти
Экоцид и "катастрофа"запланированы еще давно и начали выполняться еще в прошлом году:
1. осенью прошлого года начали спускать воду на Каховской ГЕС, что бы снизить уровень воды выше Каховки до Днеповской ГЕС.
2. В Беларуси и РФ в конце зимы спустили все водохранилища. Сейчас вода начала давить на Днепровскую плотину.
Русня тут типа не причем.
================
Точно так же они выжгли лес севернее Киева в 2020 году и в 2021 году выжгли лес в Луганской области. Готовились к войне, что бы лес не мешал. Преступление размазанное по времени.
показати весь коментар
05.05.2023 11:56 Відповісти
Что за бред? Прорыв всех перечисленных дамб может привести к понижению уровня воды в Каховском водохранилище, но никак не к повышению. Пишут лишь бы что-то писать, лишь бы нервы еще потрепать. Итак все напряжены.
показати весь коментар
05.05.2023 14:14 Відповісти
 
 