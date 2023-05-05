Норвегія збільшить фінансування українських біженців

Уряд Норвегії збільшить обсяг коштів, доступних для потреб біженців з України у переглянутому бюджеті на 2023 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише The Local.

Зазначається, що новий бюджет на 2023 рік буде оприлюднений наприкінці травня.

"Ми звернулися до муніципалітетів з проханням розмістити загалом 35 000 біженців у 2023 році. Але останні прогнози, які ми бачили, показують, що їх може бути навіть більше. Ось чому нам потрібно розселити більше біженців", – заявила міністр праці та соціальної інтеграції Марте М'єс Персен.

Згідно з новим прогнозом, до Норвегії може прибути до 43 тисяч біженців. Тому уряд пропонує збільшити фінансування у низці регіонів.

Муніципалітети отримають додаткові 50 000 крон (близько 4200 євро) за кожного поселеного біженця. Очікується, що до кінця 2024 року це обійдеться країні до 200 млн крон (до 17 млн євро). Ці гроші додадуть до того фінансування, яке місцева влада отримує для облаштування біженців.

Окрім того, будуть виділені кошти на навчання біженців норвезької мови. На це буде виділено 459 млн крон (понад 38 млн євро) до кінця 2024 року.

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