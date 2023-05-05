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Рашисти примушують школярів на окупованій Луганщині провести "Безсмертний полк", - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники в українських школах на окупованих територіях Луганщини погрожують відстороненням від навчання та примушують українських дітей на лінійках до 9 травня провести "Безсмертний полк".
Про це заявив очільник ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"Погрожують тим, що відсторонять від навчання, не виставлять оцінки, не видадуть якісь свої недодипломи. Тому змушують дітей ми знаємо в деяких школах на 9 травня хочуть провести "Безсмертний полк". Вони для цього надрукували фотографії, щоб на дзвіночках діти їх підіймали. То ми побачимо це на лінійках", - розповів він.
За словами Лисогора, такі заходи на 9 травня планують окупанти виключно біля шкіл.
Топ коментарі
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"Будут бабы за деньги в музеи ходить -
За ширинку рукой подержаться!"
невже Міносвіти України за таке "навчання"?..
чи від дермаків-арахнід-верещучок ще не надійшли інструкції "про полЄзность узкага образованія"?
Я виріс на тому, що згадувати війну не любили . Я вже не знаю який там був "полк бесмєртний" , якщо в тому полку батька з 1000 в 42-му до кінця залишилося 50 бійців . 5 комполка змінилося : 2 загинули 3 - пораненні . Й це 76мм арта . Не піхота .
Але вже 80 років минуло -- скільки можно ціми подіями мастурбувати !?
Але ж -- яке діло тим хто народився в 21 столітті до подій першої половини 20-го ?!
Що вони повинні -- "нє забудєм , нє прастім" ?! Німцям вони не вибачать щось , газ пускали з отруєю?
Або може казахам й монголам за Бату-хана ?!
Це "клініка" , це лікувати потрібно ... тим більш на лугандонщині багато вже таких підлітків , батьків яких погнали в якості гарматного м"яса й вони прийшли в пакетах до дому . А це ж відомий факт , що набільш противників цієї війни ***** саме в середовищі підлітків й молоді .
Й тому нехай гонять підлітків , нехай . Тих , хто проти це лише більше озлобить до окупантів ! А тих , хто за -- тим нічого не додасть !