УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9470 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 329 23
Луганщина (4416) окупація (5834) школа (1824)

Рашисти примушують школярів на окупованій Луганщині провести "Безсмертний полк", - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

Російські загарбники в українських школах на окупованих територіях Луганщини погрожують відстороненням від навчання та примушують українських дітей на лінійках до 9 травня провести "Безсмертний полк".

Про це заявив очільник ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Погрожують тим, що відсторонять від навчання, не виставлять оцінки, не видадуть якісь свої недодипломи. Тому змушують дітей ми знаємо в деяких школах на 9 травня хочуть провести "Безсмертний полк". Вони для цього надрукували фотографії, щоб на дзвіночках діти їх підіймали. То ми побачимо це на лінійках", - розповів він.

За словами Лисогора, такі заходи на 9 травня планують окупанти виключно біля шкіл.

Читайте: Росіяни завозять все більше лікарів на окуповану територію Луганської області, - Центр національного спротиву

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Верещали ж путінввіді, ось тепер їхні діти і понесуть дідоф на палках, а кацапи вдарять по ним і скажуть що це зробила київська хунта.
показати весь коментар
05.05.2023 10:09
+3
А возглавлять парад будет Чмоня
показати весь коментар
05.05.2023 10:12
+3
Бандера він такий. Недарма ж вони тут питали де він ховається.
показати весь коментар
05.05.2023 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
біднесенькі школярі...почекайте, а хто примушував батьків тих школярів лягати під окупантів?
показати весь коментар
05.05.2023 09:56 Відповісти
От нехай вони своїх батьків-довбой@бів на палки і настромлять.
показати весь коментар
05.05.2023 10:05 Відповісти
Верещали ж путінввіді, ось тепер їхні діти і понесуть дідоф на палках, а кацапи вдарять по ним і скажуть що це зробила київська хунта.
показати весь коментар
05.05.2023 10:09 Відповісти
А возглавлять парад будет Чмоня
показати весь коментар
05.05.2023 10:12 Відповісти
У мене таких чмонь ціла фотогалерея.
показати весь коментар
05.05.2023 10:21 Відповісти
Навіщо ж Ви так про Гулівера...
показати весь коментар
05.05.2023 10:42 Відповісти
А фотографії КОГО вони надрукували? "Дідів" чи "онучків"? Бо і тих і тих уже нема Тим більше - на Луганщині! В радянські часи була пісня студентська про "апокаліпсис" - коли вимруть усі чоловіки Там слова десь такі були:
"Будут бабы за деньги в музеи ходить -
За ширинку рукой подержаться!"
показати весь коментар
05.05.2023 10:08 Відповісти
гиви и матаролы со стариной дремовым и бетменом
показати весь коментар
05.05.2023 10:10 Відповісти
Чому нема? Мій батько воював. 2-й Білоруський фронт.
показати весь коментар
05.05.2023 10:11 Відповісти
Я радий за твого батька Я свого поховав багато років тому А він був ще пацаном у війну
показати весь коментар
05.05.2023 10:33 Відповісти
Мій вмер ще 90- му році.
показати весь коментар
05.05.2023 10:39 Відповісти
Вибач! Я подумав - він ще живий Мій помер в 98-му (захворів і "запустив" хворобу - випадок!) Дід помер ще раніше - у 80-му Колишній радист ДРГ Ніколи не ходив у школу та на "торжества" - як ветеран Просто 9 травня сідав у вишняку під цвітом і пив горілку Баба приносила закуску і він поминав своїх друзів Багато я від нього начувся (він "під чарку" на 9-те травня) мені багато нарозказував Я тоді пацаном був і не пив спиртного - так багато в пам"яті відклалося
показати весь коментар
05.05.2023 11:14 Відповісти
Мій був радистом в розвідгрупі фронтової розвідки. Їх в 42-му закинули в Білорусію. Контактували з партизанами. Таких розвідгруп закинули туди 9 і лише їхня вижила, бо німці охотились за радіостанціями. Казав що робили прочісування лісу власовці. Командиром їхньої групи був Бухмостов з Уралу. Вони переписувались після війни. В одному з листів той написав хоч і не всі були уральцями, але зрадника не знайшлось. Тоді батько сказав мені ти ба яке вєлікодєржавіє!
показати весь коментар
05.05.2023 11:43 Відповісти
Мій "переписку" не вів Та як так думаю - ніхто не старався себе "світить" Надто багато було того що не хотіли визнать Тому (я думаю - твій дід "*********" у 90-ті - одне А раніше боялися "світить" такі речі)
показати весь коментар
05.05.2023 11:58 Відповісти
Я читав листи того Бухмостова.
показати весь коментар
05.05.2023 12:00 Відповісти
Думаю будут прилеты по шкалярам, а потом скажут, что лично Бандера отдал приказ
показати весь коментар
05.05.2023 10:11 Відповісти
Бандера він такий. Недарма ж вони тут питали де він ховається.
показати весь коментар
05.05.2023 10:13 Відповісти
Ага, і показували при цьому знимку Бутусова.
показати весь коментар
05.05.2023 10:40 Відповісти
А вони схожі.
показати весь коментар
05.05.2023 10:41 Відповісти
Є трохи...
показати весь коментар
05.05.2023 10:44 Відповісти
нафіга Українцям взагалі ходити до кацапської, окупаційної, церковно-приходської школи?..
невже Міносвіти України за таке "навчання"?..
чи від дермаків-арахнід-верещучок ще не надійшли інструкції "про полЄзность узкага образованія"?
показати весь коментар
05.05.2023 10:22 Відповісти
Мій батько - "Перший прибалтійськи" (командувач - Багромян) на фронті з 1942 .
Я виріс на тому, що згадувати війну не любили . Я вже не знаю який там був "полк бесмєртний" , якщо в тому полку батька з 1000 в 42-му до кінця залишилося 50 бійців . 5 комполка змінилося : 2 загинули 3 - пораненні . Й це 76мм арта . Не піхота .
Але вже 80 років минуло -- скільки можно ціми подіями мастурбувати !?
Але ж -- яке діло тим хто народився в 21 столітті до подій першої половини 20-го ?!

Що вони повинні -- "нє забудєм , нє прастім" ?! Німцям вони не вибачать щось , газ пускали з отруєю?
Або може казахам й монголам за Бату-хана ?!

Це "клініка" , це лікувати потрібно ... тим більш на лугандонщині багато вже таких підлітків , батьків яких погнали в якості гарматного м"яса й вони прийшли в пакетах до дому . А це ж відомий факт , що набільш противників цієї війни ***** саме в середовищі підлітків й молоді .

Й тому нехай гонять підлітків , нехай . Тих , хто проти це лише більше озлобить до окупантів ! А тих , хто за -- тим нічого не додасть !
показати весь коментар
05.05.2023 10:54 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 11:18 Відповісти
 
 