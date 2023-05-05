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Новини Політика України
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ліцензія (95) Новинський (310) Держгеонадр (75)

У Новинського забрали право користуватися надрами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

новинський

Державна служба геології та надр України зупинила ліцензії на користування надрами компаній, пов’язаних з бізнесменом Вадимом Новинським.

Відповідний наказ №232 від 4 травня опублікований на сайті Держслужби, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили через запровадження проти Новинського санкцій. Ліцензії зупинено на 5 років.

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Тепер користуватися надрами не зможуть такі компанії:

  • ТОВ "Аркона Газ-Енергія" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і видобуванням природного газу й конденсату родовища Свистунківсько-Червонолуцьке (Полтавська область);
  • ТОВ "Пром-Енерго Продукт" - видобування газу природного, конденсату родовища Васищівське (Харківська область);
  • ТОВ "Азов Петролеум ЛЛС" - видобування газу природного на шельфі Азовського моря (південна частина акваторії Азовського моря), ділянка Білосарайська, включаючи Морське родовище та структуру Невелика;
  • ТОВ "Смарт Граніт" - видобування граніту родовища Передаточнинське, ділянка Лівобережна (Запорізька область);
  • ТОВ "Смарт Граніт" - видобування граніту родовища Андріївське (Донецька область);
  • ТОВ "Смарт Видобуток" - видобування граніту родовища Ахтовське (Миколаївська область);
  • ТОВ "Віджи Продакшн" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (Черкаська область);
  • ТОВ "Віджи Продакшн" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (Черкаська область);
  • ТОВ "Віджи Фармінг" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (Черкаська область).

Також читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших діячів УПЦ МП

Після цього рішення газова компанія Новинського Enwell Energy повідомила, що припиняє роботи на Васищівському родовищі, яке забезпечувало приблизно 12% видобутку групи. Роботи на ліцензійній ділянці Свистунківсько-Червонолуцького родовища були призупинені раніше.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Хто б ще забрав таке право у Шухрича? До речі, що там з його фотографуванням блок-постів? Пошуміли трохи і все замовкло. Вава своїх не здає?
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05.05.2023 10:45
+21
АФІГЕТЬ! А він мав право?? Боже, українці такі терпіли...
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05.05.2023 10:43
+19
Усі надра є власністю народу....якого народу?????? хотілося б знати..... за 32 роки я не відчув себе власником....А ВИ?????
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05.05.2023 10:45
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АФІГЕТЬ! А він мав право?? Боже, українці такі терпіли...
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05.05.2023 10:43 Відповісти
Что и в носу ковыряться ему тоже теперь нельзя?
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05.05.2023 10:50 Відповісти
як громадянин України він має право на володіння недрами 1х2 м
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05.05.2023 11:07 Відповісти
И король не мог надивиться богатству маркиза Карабаса. Наконец Кот добежал до великолепного замка. А замок этот принадлежит одному из самых богатых людоедов в мире. Людоед и был хозяином всех полей и лугов, всех земель, по которым проезжал король.
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05.05.2023 11:10 Відповісти
Це стерво має право тільки поповнити ці надра продуктами розпаду свого тіла після смерті.
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05.05.2023 12:00 Відповісти
Хто б ще забрав таке право у Шухрича? До речі, що там з його фотографуванням блок-постів? Пошуміли трохи і все замовкло. Вава своїх не здає?
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05.05.2023 10:45 Відповісти
Жаль рука не дрогнула
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05.05.2023 10:51 Відповісти
Усі надра є власністю народу....якого народу?????? хотілося б знати..... за 32 роки я не відчув себе власником....А ВИ?????
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05.05.2023 10:45 Відповісти
У нас еще 8 лет осталось блукать по пустыне шоб состояться как нация, а не нарит
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05.05.2023 10:52 Відповісти
Боюсь, что нужно добавить еще 40 лет, закончится война вылезет умный нарид и вернется монаковский батальон и все будет по прежнему, проголосуют за типа Зе, напишут 60% и все будет как и раньше, эти чиновники как сидели и крали при Кучме, Ющенко, Януковиче, а сейчас крадут в двойне с подачи ермака, а как начнут красть фонды восстановления городов и экономики это не передать,
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05.05.2023 11:07 Відповісти
Ви, головне у себе Трампа в чергове не виберіть.
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05.05.2023 12:22 Відповісти
Иногда думать нужно, здесь половина работает через VPN
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05.05.2023 13:29 Відповісти
Особливо через VPN тут активно боти працюють. Тому перед тим, як ділитися мудрістю, то можна і на пряму підключитися, а не розумничати
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05.05.2023 13:47 Відповісти
А еще раз подумать, про жителей Луганска и Донецка, а тебя я понимаю папе видимо последнюю фуру с иностранной помощью не дали прибрать и хатка в Испании не достроена, вот ты этих Зе и вылизываешь.
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05.05.2023 14:52 Відповісти
Взагалі, я голосував за Пороха, і Зеленського вважаю, м'яко кажучи, нещастям для України. Але такі упороті адепти криків про тупий нарід, 73% і асфальт - або провокатори або відморожені, які не хочуть/ не можуть сприймати об"єктивну реальність. Ви реально думаєте, що ображаючи більшу часть людей, ви діб'єтеся від них розуміння, що не можна голосувати за популістів? З таким самим успіхом можна стояти і лаятися на хмари, коли не подобається дощ.
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05.05.2023 15:08 Відповісти
Ви навмистно забули назвати Порошенка чи як ?
Бо при Ющенко крали меньше ніж при Порошенко , бо було 2 правлячиї партії й була між ними справжня конкуренція .

Й свободи тоді було більше !
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05.05.2023 15:10 Відповісти
Да ладно коммунист крачукча и вор кучмо в 1994/5 году раздали всем ваучеры по 10 баксов и обокрали всю страну один сдох а второй продолжает
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05.05.2023 11:01 Відповісти
Не по 10 баксів, а по 40000 баксів. Фінансово-промислові групи, які були допущені до деребану майна українців за десять ваучерів купували цілі підприємства. Це вже нам вішали на вуха, що ваучер коштував 10 баксів.
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05.05.2023 12:29 Відповісти
сам, хоча б віриш у те, що пишеш?
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05.05.2023 14:35 Відповісти
Всі родовища копалин рашка або кримінал прибрав до рук...
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05.05.2023 10:46 Відповісти
откуда у православной суки столько активов...все украинские власти продажные суки...
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05.05.2023 10:52 Відповісти
на эти бабки он содержал сатанистов РПЦ вел антиукраинскую деятельность
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05.05.2023 10:54 Відповісти
Дякуючи манкуртам при владі, які надали йому ці права.
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05.05.2023 10:57 Відповісти
При владі було дуже мало манкуртів, в основному це іновірці.
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05.05.2023 12:30 Відповісти
Вадя, теперь ты голодранец. https://www.youtube.com/watch?v=EC_R9ZLhT7Y
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05.05.2023 11:04 Відповісти
Ой только не надо, отстегнет какой нибудь Чайке лимон и все будет по прежнему, он видимо ермаку мало отстегнул.
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05.05.2023 11:11 Відповісти
А конституція для лохів написана? Пацани живуть ''па панятіям''..
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05.05.2023 11:05 Відповісти
А що з громодянством новинського ? Як і коли і на підставі яких документів і посадових осіб він взявся на терріторії України і особливо звідки ?
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05.05.2023 11:12 Відповісти
29 травня 2012 року - президент Янукович своїм наказом надав йому громадянство України, як особі, що «має визначні заслуги перед Україною».
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05.05.2023 11:24 Відповісти
Печерний суд все поверн та ще і вибачитись та збитки повернути як Бенг Коломойші..
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05.05.2023 11:12 Відповісти
Чого ліцензії зупинено тільки на 5 років?
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05.05.2023 11:16 Відповісти
Кто дал этому фсбшнику украинское гражданство?
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05.05.2023 11:19 Відповісти
Читайте в моєму коменті нижче. )
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05.05.2023 11:22 Відповісти
Ніхєрасє! А що, так можна було? Ну гаразд, цей сектор, у "засланого казачка" Новинського (29 травня 2012 року - президент Янукович своїм наказом надав йому громадянство України, як особі, що «має визначні заслуги перед Україною».) віджали, а що з його долей, в бізнесі Ахметова та їнших галузях?
П.С. Цікаво. За знищене суднобудівну галузь України, його на росіссі нагородили чи ні?

Новинський Вадим Владиславович - Вікіпедія
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05.05.2023 11:21 Відповісти
Не вірю. Зеленим не вірю.
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05.05.2023 11:24 Відповісти
тільки ТЮлька та нічого окрім вАної...
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05.05.2023 12:09 Відповісти
У Новинського забрали право користуватися надрами, Коломойському повернули. Круговорот зла залишився таким самим
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05.05.2023 11:44 Відповісти
Что-то перестали цеплять дешёвые ЗЕлёные спектакли.
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05.05.2023 11:57 Відповісти
Як там справи з готелем Park inn біля Олімпійського,який належить православній сукі? Процвітає?
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05.05.2023 12:53 Відповісти
Чому його всі нзивають новінським???

Він Малхасян від народження.

МАЛХАСЯН, а не новінський.
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05.05.2023 12:59 Відповісти
А на Малхасяна є активи в Україні
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05.05.2023 13:06 Відповісти
Чого ж так довго(((((
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05.05.2023 13:03 Відповісти
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05.05.2023 14:25 Відповісти
давно треба було забрати
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05.05.2023 15:10 Відповісти
отправте этого прямослабного дебила-сатаниста к себе на уродину нараSSею, к поЦриарху сатаны ******** НЕГОДЯЕВУ из московитянского сатаната.
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05.05.2023 15:11 Відповісти
А хто взагалі йому, етнічному кацапу який навіть не говорить українською, дав право користуватись українськими корисними копалинами? Українці- ви дебіли? Ті хто йому давав дозвіл вже сидять?
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05.05.2023 15:14 Відповісти
"Етнічний кацап"? Він вірменин. Прізвище у нього Малхасян. Але це, звісно, не виправдовує українців, які йому віддали у користування свої надра. До речі, так само як і всіляким там боголюбовим, шуфричам, коломойським, пінчукам та іншим. У нас навіть етнічних україеці-олігархів немає...
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05.05.2023 15:21 Відповісти
 
 