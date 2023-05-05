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У Новинського забрали право користуватися надрами
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Державна служба геології та надр України зупинила ліцензії на користування надрами компаній, пов’язаних з бізнесменом Вадимом Новинським.
Відповідний наказ №232 від 4 травня опублікований на сайті Держслужби, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення ухвалили через запровадження проти Новинського санкцій. Ліцензії зупинено на 5 років.
Тепер користуватися надрами не зможуть такі компанії:
- ТОВ "Аркона Газ-Енергія" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і видобуванням природного газу й конденсату родовища Свистунківсько-Червонолуцьке (Полтавська область);
- ТОВ "Пром-Енерго Продукт" - видобування газу природного, конденсату родовища Васищівське (Харківська область);
- ТОВ "Азов Петролеум ЛЛС" - видобування газу природного на шельфі Азовського моря (південна частина акваторії Азовського моря), ділянка Білосарайська, включаючи Морське родовище та структуру Невелика;
- ТОВ "Смарт Граніт" - видобування граніту родовища Передаточнинське, ділянка Лівобережна (Запорізька область);
- ТОВ "Смарт Граніт" - видобування граніту родовища Андріївське (Донецька область);
- ТОВ "Смарт Видобуток" - видобування граніту родовища Ахтовське (Миколаївська область);
- ТОВ "Віджи Продакшн" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (Черкаська область);
- ТОВ "Віджи Продакшн" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (Черкаська область);
- ТОВ "Віджи Фармінг" - геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (Черкаська область).
Після цього рішення газова компанія Новинського Enwell Energy повідомила, що припиняє роботи на Васищівському родовищі, яке забезпечувало приблизно 12% видобутку групи. Роботи на ліцензійній ділянці Свистунківсько-Червонолуцького родовища були призупинені раніше.
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+19 Oleksandr Zabolotnyy 755a0995
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Будь ласка, зачекайте...
Бо при Ющенко крали меньше ніж при Порошенко , бо було 2 правлячиї партії й була між ними справжня конкуренція .
Й свободи тоді було більше !
П.С. Цікаво. За знищене суднобудівну галузь України, його на росіссі нагородили чи ні?
Новинський Вадим Владиславович - Вікіпедія
Він Малхасян від народження.
МАЛХАСЯН, а не новінський.
уродину нараSSею, к поЦриарху сатаны ******** НЕГОДЯЕВУ из московитянского сатаната.