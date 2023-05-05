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Новини За кордоном
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Лавров про атаку дронів на Кремль: РФ відповідатиме конкретними діями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував інцидент з атакою дронів на будівлю Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Атака безпілотників на Кремль - ворожий акт, Росія відповідатиме конкретними діями", - зазначив він.

За словами Лаврова, РФ не міркуватиме про те, "чи це було приводом до війни".

Нагадаємо, 3 травня поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.

Пізніше було опубліковано відео, на якому зафіксовані кадри пожежі у московському Кремлі. А також момент влучання безпілотника в головний купол Кремля.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі.

Україна заперечує будь-яку причетність до ймовірної атаки безпілотників в Москві.

Аналіз CNN відеозаписів інциденту підтверджує заяву Кремля про те, що два безпілотники пролетіли над Кремлем рано в середу, але видання не знайшло жодних доказів причетності України до цього інциденту.

Читайте: Немає жодних ознак того, що за атакою на Кремль стоїть Україна, - голова Комітету розвідки Сенату США Ворнер

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Кому це цікаво? Пішла нах,кобила.
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05.05.2023 10:55
+14
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05.05.2023 10:56
+14
Шо, невже пуцєн ввєдьот вайска?
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05.05.2023 11:00
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Кому це цікаво? Пішла нах,кобила.
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05.05.2023 10:55 Відповісти
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05.05.2023 11:02 Відповісти
Иииии-го-го...
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05.05.2023 12:53 Відповісти
***** насипить старому мерину Лаврушкі вівса? Чи дозволить запойні брудноголовій Машкі станцювати на біс перед дохлими вагнерами?
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05.05.2023 10:55 Відповісти
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05.05.2023 10:56 Відповісти
Кацапська ікона -"святий кентавр''🤣
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05.05.2023 10:58 Відповісти
"Руцкій кентавр" - це коли срака з обох кінців!
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05.05.2023 11:13 Відповісти
В них було більше року, що відповісти. Якби було чим...
Залишились лише слова.
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05.05.2023 10:56 Відповісти
А які "дії" ви робили "до того"??????? Неконкретні???
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05.05.2023 10:56 Відповісти
Знять би зтебе шкуру коняка пржевальського.
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05.05.2023 10:57 Відповісти
Чий пердак порвете?
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05.05.2023 10:57 Відповісти
Воронєж напрягся...
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05.05.2023 10:58 Відповісти
Шо, невже пуцєн ввєдьот вайска?
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05.05.2023 11:00 Відповісти
Кремлівська мразота вважає , що те що кацапи роблять в нашій країні ,
це ще не війна , а прогулянка по знищенню української націі , так ?
Ні тварюки , ми вам нічого не пробачимо і нічого не забудемо ,
за все понесете відповідальність і розплатитесь своєю кровʼю 😡
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05.05.2023 11:03 Відповісти
короче на московии парада победобесия не будет
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05.05.2023 11:04 Відповісти
Коняка рашистська висралася. Однак на це бидло вже все менше і менше адекватні люди звертають увагу.
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05.05.2023 11:10 Відповісти
Русня сама вже в шоці , і не розуміє що відбувається .

Forwarded from Димитриев (Игорь)

Депутат Журавлев предлагает сформировать эскадрилию боевых орлов для защиты от БПЛА. Патрушев считает, что англо-саксонская элита после Йеллоустоуна собирается переехать в Сибирь. ***** Рогозин, заявил что остановить ВСУ может только ядерное оружие. Милонов предлагает выкрасть Галкина в Израиле и выпороть его на Красной площади. Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту забрасывания российского консульства в Финляндии бутылкой и петардой. Куда мы попали?
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05.05.2023 11:11 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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05.05.2023 11:25 Відповісти
Розбомбите бєлгород к хєрам
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05.05.2023 11:11 Відповісти
жалюгідна голова мзс, жодною мовою не бєка....
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05.05.2023 11:12 Відповісти
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05.05.2023 11:18 Відповісти
В ответ параша будет бомбить мавзолей Членина.
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05.05.2023 11:22 Відповісти
Тупой ФСБшный спектакль для "оправдания" ударов орков по мирной инфраструктуре Украины.
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05.05.2023 11:23 Відповісти
Єдине що залишилось - це яз. Але тут як про расєяніна з міною.
"Рубає росіянин міну сокирою. Другий підійшов і каже" ти чо делаеш?! Она взорветься!"
На що перший відповідає :"Х#йня! У меня исчо есть!"
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05.05.2023 11:24 Відповісти
Ще багато Х-22, найближчим часом вони будуть їх використовувати. Сьогодні вночі літали ТУ-22 та ДРЛО над Азовом і до цього пару днів тому. Навіть Ігнат взимку казав, що у кацапів їх сотні. Вони надзвукові та дуже неточні, буде багато жертв серед цивільного населення, в кращому випадку їх тількі у Київі зможуть з Петріотів сбивати. Вони прилітають до тривоги зазвичай, тому вночі зреагувати на таке гімно буде неможливо. Це не крилаті ракети які годинами літають. Це буде або сьогодні, або на ніч з 8 на 9 травня. Було б добре якщо я помилявлся, но все поки вказує на такі дію + кожнох ночі пускать по парі шахідів для виявлення ППО.
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05.05.2023 12:15 Відповісти
А до того не прилітали?!
Єскалацією називають дії,які ще не використовувались.
Збільшити їх кількість за 1 залп теж не зможуть. Досить порівняти кількість ракет з кількістю літаків,щоб зрозуміти,що не всі долітають навіть до кордону.
І це "відповідь та ескалація"?!!!
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05.05.2023 12:36 Відповісти
Звичайно прилітали, а там де прилітали були руйнування і загибель цивільного населення. Як мінімум це Кременчуг та Дніпро. Вчора літали 4 літака, це або 4 ракети або 8. Я не пам'ятаю щоб вони їх масово запускали, в кращому випадку 1-2 за ракетний обстріл. Тому не треба недооцінювати ворога, тим паче якщо ворог це не людина, а кацап. Я спочатку теж переймался на рахунок ЯЗ, але зараз більш реальною загрозу становлять Х-22. Скільки завантаженних літаків точно ніхто не может сказати. Тому навіть 4 ракети це проблема. Вище новина, що над Київом збили кинджал, це добре, в теорії Київ буде захищенний від Х-22, але інші велікі міста наврядче.
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05.05.2023 12:45 Відповісти
Вони з 20.03.2014 "відповідають" в Україні,а до того в Скартвело(1993-2008).
А на що відповідали в Молдові?!! В Азербайджані?!!!
І це лише за 30 років існуваня!
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05.05.2023 12:54 Відповісти
А як доказова база що то була Україна? Чи може там були візитки Яроша?
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05.05.2023 11:27 Відповісти
Ги! Гратися в "іхтамнетів" можна і вдвох,трьох та більше.
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05.05.2023 12:37 Відповісти
Самі насрали, самі зіжрали...
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05.05.2023 11:41 Відповісти
Возбудився -- як червона ганчірка для бика .
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05.05.2023 11:47 Відповісти
лаврошадь, я також сподіваюсь на відповідь *******, та покарають ***** чи шойгу, або двох!!! Може ще бути: послід слов'я, чи ************??? Безперечно, дроніи вилетіли із *******!!!
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05.05.2023 12:06 Відповісти
Пляшки вже приготували? Поприсідали?
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05.05.2023 12:18 Відповісти
шо там старий мерін проржав ?
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05.05.2023 22:07 Відповісти
 
 