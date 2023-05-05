Лавров про атаку дронів на Кремль: РФ відповідатиме конкретними діями
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував інцидент з атакою дронів на будівлю Кремля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Атака безпілотників на Кремль - ворожий акт, Росія відповідатиме конкретними діями", - зазначив він.
За словами Лаврова, РФ не міркуватиме про те, "чи це було приводом до війни".
Нагадаємо, 3 травня поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.
Пізніше було опубліковано відео, на якому зафіксовані кадри пожежі у московському Кремлі. А також момент влучання безпілотника в головний купол Кремля.
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі.
Україна заперечує будь-яку причетність до ймовірної атаки безпілотників в Москві.
Аналіз CNN відеозаписів інциденту підтверджує заяву Кремля про те, що два безпілотники пролетіли над Кремлем рано в середу, але видання не знайшло жодних доказів причетності України до цього інциденту.
Будь ласка, зачекайте...
Залишились лише слова.
це ще не війна , а прогулянка по знищенню української націі , так ?
Ні тварюки , ми вам нічого не пробачимо і нічого не забудемо ,
за все понесете відповідальність і розплатитесь своєю кровʼю 😡
Forwarded from Димитриев (Игорь)
Депутат Журавлев предлагает сформировать эскадрилию боевых орлов для защиты от БПЛА. Патрушев считает, что англо-саксонская элита после Йеллоустоуна собирается переехать в Сибирь. ***** Рогозин, заявил что остановить ВСУ может только ядерное оружие. Милонов предлагает выкрасть Галкина в Израиле и выпороть его на Красной площади. Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту забрасывания российского консульства в Финляндии бутылкой и петардой. Куда мы попали?
"Рубає росіянин міну сокирою. Другий підійшов і каже" ти чо делаеш?! Она взорветься!"
На що перший відповідає :"Х#йня! У меня исчо есть!"
Єскалацією називають дії,які ще не використовувались.
Збільшити їх кількість за 1 залп теж не зможуть. Досить порівняти кількість ракет з кількістю літаків,щоб зрозуміти,що не всі долітають навіть до кордону.
І це "відповідь та ескалація"?!!!
А на що відповідали в Молдові?!! В Азербайджані?!!!
І це лише за 30 років існуваня!