Після тижня підйому рівень води у Києві пішов на спад, - КМВА

Після останніх 7 днів підйому водопілля, коли рівень води в межах столиця сумарно зріс на 19 см, сьогодні зафіксований спад повені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм КМВА.

"Станом на 10:00 05.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 298 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 14°C. Після останніх 7 днів підйому водопілля, коли рівень води в межах столиця сумарно зріс на 19 см, сьогодні зафіксований спад повені. В порівнянні з попереднім днем рівень води впав на 11 см! Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-50 см", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається також, щозалишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічне водопілля триває.

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