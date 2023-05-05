УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9176 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
2 021 2
військовослужбовці (3944) втрати (3820) Міністерство реінтеграції (341)

Україна повернула тіла ще 80 загиблих захисників, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,поховання,втрати

Сьогодні, 5 травня, Україні вдалося повернути тіла 80 полеглих захисників.

Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці із силовими структурами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - додали в Мінреінтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відмовилися озвучувати втрати України у війні

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна Пам'ять Героям! Ніхто не забутий, ніщо не забуте
показати весь коментар
05.05.2023 12:18 Відповісти
Нічого не забути і не дати повторити! Вічна пам'ять і Слава Героям, які загинули за Україну!

показати весь коментар
05.05.2023 13:34 Відповісти
 
 