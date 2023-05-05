Росіяни на окупованих територіях заборонили продаж міцного алкоголю через пияцтво своїх військових, - мер Мелітополя Федоров
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Рашисти на окупованих територіях заборонили продаж міцного алкоголю через пияцтво російських військових. Підприємцям погрожують шаленими штрафами.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти на окупованих територіях так бояться контрнаступу, що від сьогодні заборонили продаж міцного алкоголю. Бо битву за ТОТ можна і пропити. Гауляйтер Балицький видав аж цілий указ, яким на три місяці розпорядився виключити з продажу все, окрім пива", - повідомив Федоров.
Також він зазначив, що підприємцям, які продаватимуть спиртне, погрожують шаленими штрафами.
"Насправді ж, окупанти фактично заборонили пити своїм військовим, яких на ТОТ вже більше, ніж цивільних. Бо ж "друга армія" прославилась лише рекордами з пияцтва. Втім, сухий закон рашистам навряд чи допоможе. Хіба що контрнаступ не просплять", - додав Федоров.
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