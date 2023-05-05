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алкоголь (862) пияцтво (580) Федоров Іван (560)

Росіяни на окупованих територіях заборонили продаж міцного алкоголю через пияцтво своїх військових, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Події

алкоголь,окупанти,окупант,пянство

Рашисти на окупованих територіях заборонили продаж міцного алкоголю через пияцтво російських військових. Підприємцям погрожують шаленими штрафами.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти на окупованих територіях так бояться контрнаступу, що від сьогодні заборонили продаж міцного алкоголю. Бо битву за ТОТ можна і пропити. Гауляйтер Балицький видав аж цілий указ, яким на три місяці розпорядився виключити з продажу все, окрім пива", - повідомив Федоров.

Також він зазначив, що підприємцям, які продаватимуть спиртне, погрожують шаленими штрафами.

"Насправді ж, окупанти фактично заборонили пити своїм військовим, яких на ТОТ вже більше, ніж цивільних. Бо ж "друга армія" прославилась лише рекордами з пияцтва. Втім, сухий закон рашистам навряд чи допоможе. Хіба що контрнаступ не просплять", - додав Федоров.

Також читайте: Окупантам у Маріуполі через перестрілки заборонили продавати алкоголь, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
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05.05.2023 13:09
+5
Саме час травити паленою кацапів...
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05.05.2023 13:21
+4
Хорошее решение, через пару дней у половины походу "белка" будет; може чутка друг друга перестреляют.
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05.05.2023 13:12
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Рашистське віскі - стєкломой+іриска...
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05.05.2023 12:50 Відповісти
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05.05.2023 13:09 Відповісти
Це вони для запаху -- дурості и так хватає .
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05.05.2023 12:50 Відповісти
Продавати не можна, нехай роздають))) для міцності он нехай щурячу отруту підсипають..
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05.05.2023 12:53 Відповісти
Апалчєнєц пограбував Метро і ковтає бухло з горлА.
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05.05.2023 12:56 Відповісти
Якщо чесно то в Україні теж краще заборонити алкоголь під час військового стану.
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05.05.2023 12:59 Відповісти
вже забороняли.. і що вийшло??
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05.05.2023 14:23 Відповісти
Было бы логично запретить в магазинах и супермаркетах после 21.00
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05.05.2023 15:21 Відповісти
Забороняли і в 20-х в США, і в 1914-му, і в 1985.
Заборона лише призводить до перетікання грошей з бюджету до кишені тих хто кришує самогоноваріння, контрабанду, і нелегальний збут- тобто ментів.
Якщо заборонити кухонні ножі, то вбивства на побутовому підгрунті теж не зникнуть, це тупі совкові прийоми
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05.05.2023 15:38 Відповісти
Хорошее решение, через пару дней у половины походу "белка" будет; може чутка друг друга перестреляют.
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05.05.2023 13:12 Відповісти
Саме час травити паленою кацапів...
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05.05.2023 13:21 Відповісти
Опять не поспел я вкинуть тоже. Тут с любой дряни гнать и раздавать или по дешёвке и до отвала. Пусть жлекают. 34--36* хватит вполне. Можно давать брагу чтоб запивать, кацапня это уважает, но чердак к утру разорвет.
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05.05.2023 16:56 Відповісти
Posle poziznenova zapoja rezko prekrshtjaja upatrebljat alkagol kacap budet postajonom poxmele; nervniji, oslableniji, drozahimi rukakami... Boesposobnast umenshitsja i eto xorosho, budet bolshe xoroshix doxlix roSSijan.
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05.05.2023 14:00 Відповісти
Так мы подкинем, будем теперь к дронам не стиральные машинки прикреплять, чтобы их заманить, а бутылку водки. стайкой за бутылкой водки пойдут как крысы
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05.05.2023 15:15 Відповісти
Найдуть де брати
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05.05.2023 15:20 Відповісти
А в пиве что нету спирта, или им нажратся нельзя
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05.05.2023 15:22 Відповісти
Правильное тормозная жидкость и стекломой лучший товарищ русского солдата.
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05.05.2023 15:28 Відповісти
Метанольчик подогнать не мешало бы...
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05.05.2023 15:58 Відповісти
 
 