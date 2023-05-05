У восьми областях частина споживачів залишається без електропостачання через обстріли
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Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. За добу по країні заживлено понад 47 тисяч споживачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.
"Станом на ранок після артилерійського удару по одному з енергетичних об'єктів на Донеччині було аварійне відключення енергоблока ТЕС. Знеструмлено вугільну шахту", - йдеться в повідомлені.
Також зазначається, що через постійні обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Ремонти проводяться там, де це дозволяє безпекова ситуація.
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Amber
показати весь коментар05.05.2023 13:24 Відповісти Мені подобається 1
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