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У восьми областях частина споживачів залишається без електропостачання через обстріли

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія

Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. За добу по країні заживлено понад 47 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

"Станом на ранок після артилерійського удару по одному з енергетичних об'єктів на Донеччині було аварійне відключення енергоблока ТЕС. Знеструмлено вугільну шахту", - йдеться в повідомлені.

Також зазначається, що через постійні обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Ремонти проводяться там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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Автор: Марина Макєєва
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Кацапи , ви кончені виб@ ядки і мразь , заплатите за все 😠
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05.05.2023 13:24 Відповісти
 
 