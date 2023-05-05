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Новини Економіка
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інфляція (181) НБУ (1433) прогноз (284) ціни (678)

Інфляція цього року сповільниться до 14,8%, - прогноз Нацбанку

Новини Цензор.НЕТ Економіка

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У 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%, у 2024 - до 9,6%, у 2025 - до 6%.

Такі прогнози озвучені в Інфляційному звіті Нацбанку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, в першому півріччі поточного року. У другому півріччі темпи зростання споживчих цін зберігатимуться на практично незмінному рівні переважно з огляду на нерівномірну базу порівняння та анонсоване повернення податків на паливо з метою зменшення тиску на державні фінанси", - прогнозує регулятор.

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В Нацбанку прогнозують, що інфляційний тиск послаблюватиметься.

У І кварталі цього року зростання споживчих цін сповільнилося до 21,3% у річному вимірі.

"Фактичні темпи зростання цін були нижчими за січневий прогноз НБУ, передусім унаслідок теплішої погоди та кращої ситуації в енергетиці. Інфляцію також стримувало поліпшення інфляційних очікувань та сприятлива ситуація на готівковому сегменті валютного ринку, у тому числі завдяки вжитим НБУ заходам, а також незмінні тарифи на послуги ЖКГ", - йдеться в звіті.

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Водночас під впливом збільшення витрат та вищого попиту через наслідки війни, у тому числі відключення електроенергії, високими темпами зростала вартість ветеринарних, телекомунікаційних послуг, одягу та взуття, товарів особистого догляду. Також пришвидшилось подорожчання медичних та страхових послуг, послуг електриків та сантехніків.

Автор: Ольга Лузан
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За рахунок чого вона сповільниться? За рахунок величезних зовнішніх вливань, частина яких розпилюється?
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05.05.2023 16:01 Відповісти
За счет снижения покупательной способности населения, роста числа бедных и роста безработицы. Все меньше способных покупать за такие деньги.
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05.05.2023 16:23 Відповісти
они цены видели????????
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05.05.2023 16:02 Відповісти
Сказочники,пойдите изучите цены-тихий ужас это мягко говоря сказано
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05.05.2023 16:14 Відповісти
Где все свидетели секты "полвареника и борщевого набора"? Не вымерли все еще? Или смеются сейчас до упаду от своего выбора?
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05.05.2023 16:21 Відповісти
"Песенку эту вы повторяйте, только смотрите не потеряйте" (с).
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05.05.2023 16:43 Відповісти
Как погода в Мухосранске? Что же так далеко забежали, активистик?
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05.05.2023 20:52 Відповісти
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05.05.2023 16:23 Відповісти
 
 