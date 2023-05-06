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Міноборони (5281) електронний цифровий підпис (7) військово-лікарська комісія (68)

Міноборони запускає електронний запис до лікарів для проходження військово-лікарської комісії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

лікар

Міністерство оборони України запускає систему електронного запису до лікарів у межах військово-лікарської комісії.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Як зазначається,  на фото – скрин інтерфейсу системи електронного запису до лікарів. Після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста — на потрібний день та час.

Міноборони запускає електронний запис до лікарів для проходження військово-лікарської комісії 01

"Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти", - зауважила Маляр.

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За словами Маляр, проєкт запустили в тестовому режимі в таких містах: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК.

У планах - перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. Це відбудеться протягом травня.

Автор: Анастасія Потіха
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05.05.2023 16:18 Відповісти
та невже..., йшов 15 місяць війни, яка оперативність..., це тільки завдяки пораненим публічним людям, а так би досі ніхто не чухався...
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05.05.2023 16:19 Відповісти
Не розумію чим вона пишається? Додаток Хелсі існує вже років 5
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05.05.2023 18:00 Відповісти
засунуть собі в сраку... оптом.. разом з резніковичем
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05.05.2023 19:50 Відповісти
А что они «запускают» для бойцов на нуле?

Или как всегда все остальное сделают волонтеры?
То есть Народ?
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06.05.2023 15:25 Відповісти
 
 