Міноборони запускає електронний запис до лікарів для проходження військово-лікарської комісії

Міністерство оборони України запускає систему електронного запису до лікарів у межах військово-лікарської комісії.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Як зазначається, на фото – скрин інтерфейсу системи електронного запису до лікарів. Після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста — на потрібний день та час.

"Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти", - зауважила Маляр.

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За словами Маляр, проєкт запустили в тестовому режимі в таких містах: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. Там наразі найбільше людей проходять ВЛК.

У планах - перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом. Це відбудеться протягом травня.