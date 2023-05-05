Молдова планує ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових з України

Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Про це заявив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля під час зустрічі з головою делегації ЄС Янісом Мажейксом, передає Цензор.НЕТ з посилання на Укрінформ.

Зокрема, Боля заявив про "намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України".

Він додав, що влада Молдови планує компенсувати аграріям акциз на дизпальне та субсидувати вартість засобів для захисту рослин та добрив.

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Як повідомлялося, Єврокомісія 2 травня оголосила про запровадження "виключних та тимчасових" запобіжних заходів проти імпорту з України, які обмежують надходження сільськогосподарських товарів українського виробництва до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Обмеження стосуватимуться чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, що походять з України - і будуть чинними до 5 червня 2023 року.