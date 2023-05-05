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Молдова планує ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

перевезення

Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Про це заявив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля під час зустрічі з головою делегації ЄС Янісом Мажейксом, передає Цензор.НЕТ з посилання на Укрінформ.

Зокрема, Боля заявив про "намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України".

Він додав, що влада Молдови планує компенсувати аграріям акциз на дизпальне та субсидувати вартість засобів для захисту рослин та добрив.

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Як повідомлялося, Єврокомісія 2 травня оголосила про запровадження "виключних та тимчасових" запобіжних заходів проти імпорту з України, які обмежують надходження сільськогосподарських товарів українського виробництва до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Обмеження стосуватимуться чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, що походять з України - і будуть чинними до 5 червня 2023 року.
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Коваль коня кує, а жаба і свою ногу дає.

Прийде час, будете своєю мамалигою давитись, хер що одержите від України!
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05.05.2023 16:38 Відповісти
Пусть введут постоянные и закупают в Бразилии.
Венгры вторые, с.ка.
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05.05.2023 16:41 Відповісти
а не боїтесь "атвєткі", шановні молдаване?
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05.05.2023 18:27 Відповісти
Острова Зеленого Мыса в отношении Украины никаких ограничений не планируют?
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05.05.2023 20:06 Відповісти
Введіть їм заборону на експорт електроенергії з України в Молдову, згідно принципу взаємності. Тим більше у нас дефіцит електроенергії на літо намічається.
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05.05.2023 20:24 Відповісти
Молдованам можна так насрати, що мало не покажеться.... Може почнуть головою думати. Румуни їх і так мають за недорозвинутих...
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21.09.2023 23:34 Відповісти
 
 