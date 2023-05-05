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літак (1986) повітряна тривога (411)

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: повідомлялося про зліт російських бомбардувальників (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога

Увечері 5 травня після 17.00 в більшості областей України було оголошено тривогу. О 18.03 пролунали відбої тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мапу тривог.

Моніторингові канали повідомляють про зліт російських літаків Ту-22М3 та пуск ракет з Каспійського напрямку.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликає не ігнорувати тривогу.

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Після 18.05 піщли відбої тривог. Небезпека тривала близько години.

Автор: Анастасія Потіха
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X-22 - це ті, що летять кудипопало....
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05.05.2023 17:14 Відповісти
Це зрозуміло. А де написано, що випустили саме цей тип ракет?
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05.05.2023 17:29 Відповісти
Пока параша полностью не уничтожена, она будет срать не только нам, но и всему миру.
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05.05.2023 17:15 Відповісти
У многих в мире только одна озабоченность. Может что-то знают?
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05.05.2023 17:18 Відповісти
Ракетні заводи в росії бомбити треба!
Бо ці ракетні обстріли триватимуть десятиріччями
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05.05.2023 17:27 Відповісти
Те, чим пуляє Ту-22 (Х-22) настільке старе, що його вже давно не випускають. І налогодити не зможуть з тих же причин.
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05.05.2023 17:45 Відповісти
Заводи з виробництва будь-яких ракет в росії мають бути знищені!
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05.05.2023 18:11 Відповісти
Це буде відбуватись безкінечно.
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05.05.2023 17:28 Відповісти
х101/х555 и калибры могут производить, х-22, как и кинжалы не могут
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05.05.2023 17:58 Відповісти
"х-22, как и кинжалы не могут " - змішались в кучу люди коні, Х 22 совкова хрінь Кинжали кацапська висновки самі.
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05.05.2023 21:36 Відповісти
робіть самі - мало бути
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05.05.2023 21:38 Відповісти
 
 