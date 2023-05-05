На фронті загинув експерт з енергетики і сержант ЗСУ Олексій Хабатюк

Український експерт з енергетики і сержант Збройних Сил України Олексій Хабатюк загинув 4 травня в Бахмуті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Мені вперше сказали вчора, що Олексій Хабатюк загинув. Я не хотів вірити і більше нікому не казав... Сьогодні почали надходити підтвердження від спільних знайомих", - написав Коболєв.

Згодом донька Юлія написала, що, за останньою інформацією, Олексій Хабатюк загинув унаслідок уламку від міни під час завдання в Бахмуті.

"Поховання буде відбуватися у Києві. Тіло ще не довезли, тому деталі надамо згодом, коли будемо самі знати", - написала вона.

"Олексій знав, як треба відбудовувати Україну. Таких людей не так багато. Його загибель – велика втрата для країни", – розповіла про чоловіка президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко.

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У понеділок, 1 травня, Хабатюк повідомив, що повертається до Донецької області.

Олексій Хабатюк працював у сфері відновлювальної енергетики, працював у Держагентстві екоінвестицій, очолював Фонд цільових екологічних інвестицій. У 2016-2021 роках працював у департаменті енергоефективності "Нафтогазу".

У травні 2022 року став сержантом ЗСУ.