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Угорщина звинуватила посла США у поширенні "пропаганди війни"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив посла США Девіда Прессмана у "поширенні воєнної пропаганди" та заявив, що США намагаються підштовхнути Угорщину до "табору війни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зазначається, що Сійярто розкритикував попередні заяви посла Сполучених Штатів щодо війни Росії проти України. На думку міністра, Угорщина належить до "світової більшості, яка виступає за мир".

"Діяльність посла показує, що він є експертом з пропаганди війни, чого Угорщина не хоче. Натомість Угорщина хоче миру, і країна й надалі зосереджуватиметься на цьому питанні, наголошуючи, що лише мир може врятувати життя", – йдеться у повідомленні.

Раніше посол США Прессман критикував позицію угорської влади щодо російсько-української війни. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цинічно закликати до припинення вогню, коли майже 20% не вашої країни окуповано, - посол США в Угорщині

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
Коли СРСР вдерся до Угорщини у 1956-му році - він просто хотів миру...
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05.05.2023 18:05
+29
****** 10 миллионов цыган обоссаных а вони больше чем от китая,вышверните кто нить ****** цыганскую *********** ***** с Евросоюза и НАТО
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05.05.2023 18:01
+23
Допатякаються цигани
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05.05.2023 18:01
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Допатякаються цигани
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05.05.2023 18:01 Відповісти
Вони не циганє, вони монголоїди з фінською кров'ю з уральских гір, прийшли до озера балатона і попросили у Славян залишитися там, і ось що з них вийшло!!!!!
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05.05.2023 18:30 Відповісти
****** 10 миллионов цыган обоссаных а вони больше чем от китая,вышверните кто нить ****** цыганскую *********** ***** с Евросоюза и НАТО
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05.05.2023 18:01 Відповісти
Саме тому що ****** хочуть миру вони й підтримують того хто її почав...
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05.05.2023 18:03 Відповісти
Коли СРСР вдерся до Угорщини у 1956-му році - він просто хотів миру...
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05.05.2023 18:05 Відповісти
СССР расстреливал одних венгров и приводил во власть других.Орбан из числа потомков этих других.
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05.05.2023 18:22 Відповісти
Він ще нащадок карателів що знищили жителів Корюківки.
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05.05.2023 23:42 Відповісти
Сіярто аж язик вглиб куйловської сраки засовує, так хоче вислужитись перед своїм кремлівським господарем))
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05.05.2023 18:05 Відповісти
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05.05.2023 18:05 Відповісти
Якщо бог хоче покарати- забирає розум. Тут він перестрахувався и забрав його двічі.
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05.05.2023 18:08 Відповісти
брудні цигани на підсосі в *****. але, значить, це комусь в ЄС потрібно. інакше, давно б погнали цей мадярський непотріб з ЄС та НАТО сцаним ганчір'ям
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05.05.2023 18:08 Відповісти
Ханти-мансійці наїхали на янкі.
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05.05.2023 18:08 Відповісти
цікаво,чи можна виключити Орбанстан з ЕС і НАТО?
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05.05.2023 18:09 Відповісти
Ні! Наразі, юридично, такої процедури не існує. В крайньому випадку з ЕС - 100% не можливо, про НАТО, впевнений на 95%, що ні!
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05.05.2023 18:15 Відповісти
Я цього не розумію, як теоретично тоді діяти. Якщо умовна країна в НАТО з'їзжає з котушок і починає працювати проти НАТО і ЄС на 180 градусів. Це дуже тупо не зробити механізму вигнання такої держави.
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05.05.2023 18:18 Відповісти
Зо три дні тому читав, що Німеччина створює коаліцію в ЄС і ці держави будуть приймати рішення без їб.нутих угрів.
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05.05.2023 18:21 Відповісти
Ну почему не существует, Англия же вышла из ЕС. Она по своему желанию, а мадьярия - по желанию членов ЕС.
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05.05.2023 19:20 Відповісти
Ключове слово вийшла. Тобто добровільно, на основі волі народу Великої Британії. А ось механізму виключення країни з ЕС без її згоди не існує.
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05.05.2023 19:29 Відповісти
Механизма добровольного выхода тоже не было, теперь есть.
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05.05.2023 20:02 Відповісти
Ні, бо нема такого механізму. Просто тоді, коли механізми набуття членства в ЄС та НАТО формувалися, нікому не могло навіть приснитися в найстрашнішому кошмарі те, що зараз витворяють мадяри в дійсності. А зараз вигадувати "патч" про примусове позбавлення членства до чинного механізму набуття членства - ще та санта-барбара.
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05.05.2023 20:32 Відповісти
Я вже писав, хто перший вилетить з НАТО підсрачником під зад?
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05.05.2023 18:09 Відповісти
Мм... На У починається, на А закінчується, але не Україна?)
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05.05.2023 18:17 Відповісти
Цей угорський пєльмєнь хоче такого миру як в 1956-му?
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05.05.2023 18:12 Відповісти
То видворіть того посла .
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05.05.2023 18:14 Відповісти
кочевий народ з під уралу, що оселився в Европі, знищивши і вигнавши західних славян, починає ставити ультиматуми не останній країні світу в період війни ? ****** вже два рази в 1 і 2 світових війнах не вгадували з лагерем переможців, Корюківка між іншим без строку давності.
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05.05.2023 18:15 Відповісти
Кажется кого то скоро будут бить по хитрой мадьярской морде.
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05.05.2023 18:16 Відповісти
мадярські сабаки, гризуться з усіма сусідами, ще й з Америкою вирішили... Не місце тій сволоті в НАТО.
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05.05.2023 18:29 Відповісти
38 років тому був в багатьох містах Угоршині. тоді 99% мадярів ненавиділи совок, але дуже чітко розділяли мокшанську біомасу від Українців. На болотне белькотіння - нуль реакції, говориш Українською (та пару слів мадярською) - до тебе як до рідного брата.

Мордор зумів поставити там при владі жидомоскальську циганву, але там є надія на адекватність більшості народу. Подивіться на мера Будапешту в порявнянні ізо рбанами і сіяртами:
https://www.youtube.com/watch?v=upvw4ouXJ0Y
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05.05.2023 18:40 Відповісти
Та перекрийте вже кисень і фінансові вливання цим підарасам. ЄС вже повинна подумати над санкціями для цих мразот **************.
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05.05.2023 18:41 Відповісти
І ніяка ж табакерка не впаде на цього казла!
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05.05.2023 18:46 Відповісти
кирпич силикатный
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05.05.2023 19:20 Відповісти
Ахаха Угорщині *****
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05.05.2023 18:47 Відповісти
Це сциклоярте давно в "таборі війни"
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05.05.2023 19:28 Відповісти
****, ну нельзя же так примитивно работать - тупо повторять конячьи фразы.
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05.05.2023 19:30 Відповісти
Гучніше наїжжайте на прогресивний Захід -- грошей наступного разу будете просити у кремля, а в нього й на себе не вистачить.
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05.05.2023 19:33 Відповісти
Задньопривідний блазень задер хвоста, мабуть хоче що США йому вдули по самі помидори. Провідні країни ЄС вже підняли питання зміни порядку прийняття рішень, які стосуються спільної зовнішньої політики. Так що, місце уйобиків та фідешистів скоро буде біля параші, або у самій параші.
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05.05.2023 20:07 Відповісти
..у Питера выпирают уши агента гб мацковии,мне просто интересно,как его "купили" и где, в Сочи??? или...
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05.05.2023 20:53 Відповісти
А нафига эти ****** нужны в НАТО.
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05.05.2023 21:01 Відповісти
Ох і відгребуть же ж, курви прокацапські! Ой як відгребуть!!!)
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05.05.2023 21:14 Відповісти
 
 