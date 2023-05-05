Угорщина звинуватила посла США у поширенні "пропаганди війни"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив посла США Девіда Прессмана у "поширенні воєнної пропаганди" та заявив, що США намагаються підштовхнути Угорщину до "табору війни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зазначається, що Сійярто розкритикував попередні заяви посла Сполучених Штатів щодо війни Росії проти України. На думку міністра, Угорщина належить до "світової більшості, яка виступає за мир".

"Діяльність посла показує, що він є експертом з пропаганди війни, чого Угорщина не хоче. Натомість Угорщина хоче миру, і країна й надалі зосереджуватиметься на цьому питанні, наголошуючи, що лише мир може врятувати життя", – йдеться у повідомленні.

Раніше посол США Прессман критикував позицію угорської влади щодо російсько-української війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цинічно закликати до припинення вогню, коли майже 20% не вашої країни окуповано, - посол США в Угорщині