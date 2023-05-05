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Угорщина (1326) війна (56444) Віктор Орбан (268)

Переможців у російсько-українській війні не буде, - Орбан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

виктор,орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що контрнаступ ЗСУ – остання велика можливість для України досягти успіху у війні з РФ.

Про цеі нформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Глава угорського уряду наголосив, що у російсько-українській війні будуть лише переможені, а не переможці. "Росія не буде сидіти склавши руки і спостерігати за тим, як вона зазнає поразки" – додав він.

Коментуючи майбутній контрнаступ ЗСУ, Орбан зазначив, що "попереду нас чекають важкі тижні".

"Я думаю, що це остання велика можливість для українців досягти якогось військового успіху. Якщо ця куля буде випущена, якщо це станеться, тоді ми побачимо, який реальний баланс сил між протиборчими силами, і в такій більш чіткій, ясній ситуації буде більше можливостей для дипломатичних дій заради миру", – підкреслив прем’єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: України економічно не існує як країни. Коли США та ЄС перестануть її фінансувати, війна закінчиться

Орбан також заявив, що Угорщина найбільше зацікавлена в мирі, і її власний інтерес полягає у тому, щоб мати велику і успішну Україну по сусідству.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
сказала помойка и захлопнулась.
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05.05.2023 18:18
+40
Брешешь курво, але вам з москалям точно нічого не перепаде.
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05.05.2023 18:19
+27
Чмо ********.
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05.05.2023 18:19
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сказала помойка и захлопнулась.
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05.05.2023 18:18 Відповісти
Брешешь курво, але вам з москалям точно нічого не перепаде.
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05.05.2023 18:19 Відповісти
Він не бреше. Йому родичі нагадали.
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05.05.2023 18:28 Відповісти
Порівняно з ********, ромале не такі вже й погані...
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05.05.2023 18:31 Відповісти
Ромале, збирають гроші на допомогу ЗСУ. Сам в шоці.
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05.05.2023 18:42 Відповісти
А так, просто по інтернету пройшовся, роми воюють за Україну. Я знову в шоці.
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05.05.2023 18:49 Відповісти
А пригадайте той кумедний випадок з трактором і танком, що вже давно став мемом. Трактором кермував ром.
Та й на горілому кацапському металобрухті не одна ромська родина збагатилася.
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05.05.2023 18:49 Відповісти
На жаль чув що вони майже усі загинули. Познаходили.
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05.05.2023 21:18 Відповісти
Якщо це правда, то жаль. Дійсно жаль.
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06.05.2023 00:22 Відповісти
А як вони вправно викрадали технiку у кацапiв на початку вiйни...👍😁😂
https://www.youtube.com/shorts/g83qF3VPllA
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06.05.2023 10:16 Відповісти
А по їбалу йим венграм. Дістали - суче племя путиністів
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05.05.2023 18:30 Відповісти
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05.05.2023 19:19 Відповісти
Чмо ********.
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05.05.2023 18:19 Відповісти
Витягни ***** з рота, бо складно розібрати, що ти мелеш
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05.05.2023 18:20 Відповісти
Це він про себе і Пуйла.
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05.05.2023 18:20 Відповісти
Та да. Пуцинуу репарації платити за Марік, Соледар і ще декілька десятків міст, а Орбану за Корюківку.
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05.05.2023 18:44 Відповісти
Правильно. Багатьої переможців не буде.

Буде лише один - Україна.

А твоя смердюча країна разом з тобою закінчить так само, як і кацапська недоімперія...
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05.05.2023 18:21 Відповісти
Помойка малярська
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05.05.2023 18:21 Відповісти
Тебе забули запитати...
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05.05.2023 18:21 Відповісти
Та воткните вы уже этому ссыкуну ядерный заряд в задницу
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05.05.2023 18:22 Відповісти
от же паскуда - вiдключiть йому газ нафiг, поки не вибачиться i мороальнi збитки нам не вiдшкодує
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05.05.2023 18:22 Відповісти
Московія вжЕ програла.. і тільки упороте лайно та їхні холопи не здатне це визнати..
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05.05.2023 18:25 Відповісти
ну і як, таке чмо в НАТО впхалось?
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05.05.2023 18:27 Відповісти
Kogda vstupali ES i NATO, togda vsjo bilo kak polozeno, no kvlasti prishli drugie i vot rezultat... Gnat takix nado.
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05.05.2023 18:45 Відповісти
війна показала, на що здатні одні ,на що не спроможні інші і яким похєр на все,крім свого заду
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05.05.2023 18:49 Відповісти
Eto tochno, tolko v bede mozno uznat kto nastojashtiji drug, a kto pridast!
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05.05.2023 18:51 Відповісти
орбан чеше по наізженіи коліі -- гарно иого рашка підсадила .
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05.05.2023 18:27 Відповісти
О! А я вже встиг скучити за цим кумедним вар'ятом.
Скільки днів воно сиділо ціхо?
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05.05.2023 18:27 Відповісти
Жаль цыган кацапы в 1956 всех танками не подавили,меньше сегодня бы проблем было
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05.05.2023 18:28 Відповісти
Они дети степей прикаспийска, с тупой, не понятной во всей Европе речью, тупо сейчас блокируют Украину (на всех участках). Вы как в НАТО -то сами попали? вас пачками принимали. Украина выше вас, гандонов венгерских. Что. вспомнили австро-венгрию? Козлы.
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05.05.2023 18:36 Відповісти
Вони з ханти-мансійського округу рашки вийшли, р. Об, за Уралом. Мова у хантів дуже близька до угорської. Довелося замолоду побувати. Зимою понад 35 не рідкість. Тому й чмухнули у теплу Европу.
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05.05.2023 18:43 Відповісти
Про мову ліпше не починати - баська взагалі не має споріднених мов , кельтські мови теж поширенні не дуже.
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05.05.2023 19:51 Відповісти
Це не війна, це геноцид українського народу.
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05.05.2023 18:30 Відповісти
Да валите на хер, гребаная цыганва, со своими советами и рассуждениями !
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05.05.2023 18:30 Відповісти
таке враження, що передаст орбан, тайний член пвк "вагнер"
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05.05.2023 18:31 Відповісти
Ой доп@здиться циган!
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05.05.2023 18:31 Відповісти
уральські угро-фіни, якими є мадяри, не є циганами.
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05.05.2023 19:51 Відповісти
А Ви циганський адвокат?
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05.05.2023 20:04 Відповісти
Як же воно переживає за пуйла...
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05.05.2023 18:31 Відповісти
Руський воєний орбан - іди *****!
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05.05.2023 18:34 Відповісти
Сказал орбан вытирая со щеки объедки содержимого путинского чемодана
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05.05.2023 18:34 Відповісти
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05.05.2023 18:34 Відповісти
так, після перемоги України потвора має застрелится як ***** ху..ла
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05.05.2023 18:35 Відповісти
Хай в ГААЗІ, розкаже, разом з королем картошки, як вони мир в Україні хотіли зробить.
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05.05.2023 18:39 Відповісти
А от після перемоги України, це непорозуміння буде найголосніше волати, що кацапи найбільше винні саме мадярам через події 1956-го року.
Будете бачили!
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05.05.2023 19:42 Відповісти
От чиє б теля мукало...!
Дістав цей прокацабський мадяр...!!! ПНХ
Україна Переможе!!!
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05.05.2023 18:36 Відповісти
О, то казав, що Росію неможливо перемогти, а це вже, що переможців не буде...
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05.05.2023 18:37 Відповісти
Потрібно угорців доправити у гори до Уралу, звідки вони до Європи і прийшли, на історичну родину до кацапів, нафіг тут цій непотріб.
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05.05.2023 18:37 Відповісти
Див. вище мій комент. ЗА УРАЛ. Вони з Ханти-мансійського нацокругу.
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05.05.2023 18:45 Відповісти
Або так… Ці істоти несповна розуму. Після першої світової війни втратили близько 60% території. У другу світову воювали на боці Гітлера, теж обісрались. Тепер знову щось бикують, копняка під сраку тай нехай летять звідки прийшли.
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05.05.2023 18:52 Відповісти
Щось той чОрбан сьогодні розкукарікався!
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05.05.2023 18:40 Відповісти
иди ***** мадбярский ********.......................................
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05.05.2023 18:41 Відповісти
Это чудику асегда все виднее. Хотя про последнюю возможность говорил и Президент Чехии. Может из-за этого скрывают контрнаступление. Особеено от некоторых, ну очень любопытных).
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05.05.2023 18:42 Відповісти
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05.05.2023 18:43 Відповісти
будут и это будешь не ты с )(уйлом
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05.05.2023 18:43 Відповісти
Дружбани Віті Орбана,мадярські нацики з партії ******,виявляється, великі оригінали і пустуни...Більшість керівників і керівниць партії ****** у минулому було акторами та актрисами порнофільмів,інші:декого розвінчали як засекреченого піда.....гея,а декого як таємного єврея....Вітюшка скажи хто твої друзі і я скажу хто ти?
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05.05.2023 18:43 Відповісти
Як же вони хотіли відтяпати Закарпаття, вже аж слиною стікали, коли домовились з куйлом, але прорахувались, виродки!
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05.05.2023 18:44 Відповісти
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06.05.2023 11:36 Відповісти
угорщина це джекпот NATO
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05.05.2023 18:44 Відповісти
Сопілка московська грає, Орбан під неї співає.
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05.05.2023 18:46 Відповісти
Орбан боїться, що коли пуйло або його подільники таки потраплять в Гаагу, то розкажуть на допитах багато цікаво про договорняки стосовно Закарпаття і т.п.
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05.05.2023 18:46 Відповісти
Виходячи з найбільшого і найсмердючого мудака, ми можемо сприйняти це як лайно.
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05.05.2023 18:47 Відповісти
38 років тому був в багатьох містах Угоршині. тоді 99% мадярів ненавиділи совок, але дуже чітко розділяли мокшанську біомасу від Українців. На болотне белькотіння - нуль реакції, говориш Українською (та пару слів мадярською) - до тебе як до рідного брата.

Мордор зумів поставити там при владі їбучу жидомоскальську циганву, але там є надія на адекватність більшості народу.
Подивіться на мера Будапешту в порявнянні із ******** орбанами і сіяртами:
https://www.youtube.com/watch?v=upvw4ouXJ0Y
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05.05.2023 18:49 Відповісти
Коли в твоїй країні вартість життя-інфляція за рік зросла на 20-30%, а ріст доходів населення тільки на 5% ти представляючи владу будеш молоти усіляку фігню для власного лохторату, шукаючи тисячі зовнішніх причин лиш би виправдати своє недолуге правління і пояснити своїм неграм, чому вони стали жити гірше...
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05.05.2023 18:51 Відповісти
******, збирайте чумадани і на Урал, на землю обєтованную.
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05.05.2023 18:55 Відповісти
А що наш МЗС, хоч в твіттері щось цвірінке?
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05.05.2023 19:03 Відповісти
Орбан отметил, что "впереди нас ждут тяжелые недели".

Орбан лучше бы обеспокоился о том, что его самого "впереди ждут тяжёлые годы". И если не в заключении, то в политической жизни точно.
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05.05.2023 19:05 Відповісти
10 до 1 що існує пакт Молотова-Ріббентропа Орбана-Лаврова по якому мадярам мав відійти шматок України.
Але щось пішло не так - тепер воно підвішене на крючок у цапів і тому його так ковбасить.
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05.05.2023 19:07 Відповісти
Паскуда. Переможцями будуть українці. А тобі та твойому фюреру, сподіваюсь, насують х..в так, що завиєш.
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05.05.2023 19:09 Відповісти
ниє братушка що невдастя відкусити кусочок сопрєльних територій
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05.05.2023 19:09 Відповісти
Украина будет победителем,а твою страну, урод,выкинут из ес и нато!
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05.05.2023 19:10 Відповісти
мене одного піколює орбан-*****?
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05.05.2023 19:11 Відповісти
Ой, пішов на уйх, фашист!
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05.05.2023 19:15 Відповісти
Кто небуть потопить вже цей мадьярорашистскій корабель?Дістав вже .
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05.05.2023 19:15 Відповісти
Пиарится козлина на смерти детей и взрослых. Урод
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05.05.2023 19:16 Відповісти
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan
·
23 год
Румунські ультрас тролять угорців з їхніми мапами «Великої Угорщини».
Предки угорців, як відомо, прийшли в Європу з-за Уралу і до європейців стосунку не мають.
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05.05.2023 19:19 Відповісти
Когда рашку расхерачат, к орбану будет много-премного вопросов.
А отмазать будет некому.
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05.05.2023 19:21 Відповісти
Не всі хочуть цілувати сраку хлу як орбан
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05.05.2023 19:50 Відповісти
Він не дуже цілує - вони обидва хабадники-однодумці.
Але грошенята Орбан з путіна тягне, як і Меркель.
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05.05.2023 20:20 Відповісти
Побєдителей не буде - будуть переможці!
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05.05.2023 19:52 Відповісти
Цьому покидьку пора швабру в ротяку запхати мерзота фашиська
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05.05.2023 19:57 Відповісти
мадярська прорашистська шлюха і агент куйла в ЄС І НАТО.- Якщо ця куля буде випущена, якщо це станеться, тоді ми побачимо, який реальний баланс сил між протиборчими силами, і в такій більш чіткій, ясній ситуації буде більше можливостей для дипломатичних дій заради миру", - РАШИСТСЬКА КУЛЯ БУЛА ВИПУЩЕНА В ТІЛО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ В 2014 РОЦІ.ВСІ ЦІ РОКИ В УКРАЇНУ ЛЕТЯТЬ РАШИСТСЬКІ КУЛі , КОТРІ СІЮТЬ СМЕРТЬ. ЛИШ ЗА ДОПОМОГОЮ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ , УКРАЇНА МОЖЕ ОТРИМАТИ НЕОБХІДНИЙ БАЛАНС ВІЙСКОВОЇ ПЕРЕВАГИ НАД РАШИСТОМ , ДЛЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ І ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНИ .Курва мадярська.
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05.05.2023 19:58 Відповісти
це із мем-серії:

> альтернатіви расійскаму газу нє сущєствуєт.

> пабєдіть расію на полє боя невазможна.


> зачєм нам мір в каторам нєт расіі.
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05.05.2023 20:07 Відповісти
Орбан почуй мене і Іди ***** і так 10000 рах гандон ти штопаний
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05.05.2023 20:12 Відповісти
буде УКРАЇНА ти пдрс
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05.05.2023 20:14 Відповісти
будьласка поперетьте мене щодо цогго ******* Й ******
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05.05.2023 20:17 Відповісти
А цей шакал жде не діждеться.
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05.05.2023 20:21 Відповісти
********** питушка
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05.05.2023 20:24 Відповісти
Проститутка мадьярская.
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05.05.2023 21:03 Відповісти
Чаушеску номер два.
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05.05.2023 21:03 Відповісти
Под шконку уй..биш.
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05.05.2023 21:04 Відповісти
оце ше підарасіна
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05.05.2023 21:53 Відповісти
uerban- PNX !!!!
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05.05.2023 22:24 Відповісти
Хто кремлівському Чіхуахуа голос давав ? 😀
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05.05.2023 22:45 Відповісти
Цю мудру людину ... в камеру до ... Путіна.
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06.05.2023 00:40 Відповісти
Як і скабейова,аби ******* за гроші...
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06.05.2023 06:41 Відповісти
 
 