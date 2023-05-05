Переможців у російсько-українській війні не буде, - Орбан
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що контрнаступ ЗСУ – остання велика можливість для України досягти успіху у війні з РФ.
Про цеі нформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Глава угорського уряду наголосив, що у російсько-українській війні будуть лише переможені, а не переможці. "Росія не буде сидіти склавши руки і спостерігати за тим, як вона зазнає поразки" – додав він.
Коментуючи майбутній контрнаступ ЗСУ, Орбан зазначив, що "попереду нас чекають важкі тижні".
"Я думаю, що це остання велика можливість для українців досягти якогось військового успіху. Якщо ця куля буде випущена, якщо це станеться, тоді ми побачимо, який реальний баланс сил між протиборчими силами, і в такій більш чіткій, ясній ситуації буде більше можливостей для дипломатичних дій заради миру", – підкреслив прем’єр.
Орбан також заявив, що Угорщина найбільше зацікавлена в мирі, і її власний інтерес полягає у тому, щоб мати велику і успішну Україну по сусідству.
Будь ласка, зачекайте...
Та й на горілому кацапському металобрухті не одна ромська родина збагатилася.
https://www.youtube.com/shorts/g83qF3VPllA
Буде лише один - Україна.
А твоя смердюча країна разом з тобою закінчить так само, як і кацапська недоімперія...
Скільки днів воно сиділо ціхо?
Будете бачили!
Дістав цей прокацабський мадяр...!!! ПНХ
Україна Переможе!!!
Мордор зумів поставити там при владі їбучу жидомоскальську циганву, але там є надія на адекватність більшості народу.
Подивіться на мера Будапешту в порявнянні із ******** орбанами і сіяртами:
https://www.youtube.com/watch?v=upvw4ouXJ0Y
Орбан лучше бы обеспокоился о том, что его самого "впереди ждут тяжёлые годы". И если не в заключении, то в политической жизни точно.
Молотова-РіббентропаОрбана-Лаврова по якому мадярам мав відійти шматок України.
Але щось пішло не так - тепер воно підвішене на крючок у цапів і тому його так ковбасить.
@V_Omelyan
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23 год
Румунські ультрас тролять угорців з їхніми мапами «Великої Угорщини».
Предки угорців, як відомо, прийшли в Європу з-за Уралу і до європейців стосунку не мають.
А отмазать будет некому.
Але грошенята Орбан з путіна тягне, як і Меркель.
> альтернатіви расійскаму газу нє сущєствуєт.
> пабєдіть расію на полє боя невазможна.
> зачєм нам мір в каторам нєт расіі.