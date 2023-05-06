Труханов вийшов із СІЗО, за нього внесли заставу 13 млн грн

За мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу у розмірі 13 млн гривень. Тепер його мають відпустити з-під варти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Думська з посиланням на джерело в мінціципалітеті.

За даними видання, гроші вніс депутат міської ради від партії мера "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС відправив під варту мера Одеси Труханова з правом внесення застави у 13 млн грн

Нагадаємо, раніше його адвокат Труханова заявляв, що до апеляції заставу вносити не будуть.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова ВАКС узяв під варту у справі щодо заводу "Краян". Альтернативою визначили 13 млн грн застави.

Нагадаємо, НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі.

У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема мера Одеси. Однак Антикорупційна прокуратура подала апеляцію. А в лютому 2021 року ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову.