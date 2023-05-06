Труханов вийшов із СІЗО, за нього внесли заставу 13 млн грн
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За мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу у розмірі 13 млн гривень. Тепер його мають відпустити з-під варти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Думська з посиланням на джерело в мінціципалітеті.
За даними видання, гроші вніс депутат міської ради від партії мера "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.
Нагадаємо, раніше його адвокат Труханова заявляв, що до апеляції заставу вносити не будуть.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова ВАКС узяв під варту у справі щодо заводу "Краян". Альтернативою визначили 13 млн грн застави.
Нагадаємо, НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі.
У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема мера Одеси. Однак Антикорупційна прокуратура подала апеляцію. А в лютому 2021 року ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову.
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2) Під цим постом нема жодного, хто б радів звільненню цього підара. А отже це доказує п.3.
3) Він в мери потрапив як вор в законі, бо вори в законі постійно самі себе обирають в Україні вже 30 років (а може й більше)
4) Яка ще демократія? В якій країні не можна посадити зочинця? Лише при диктатурі. Диктатура ворів злочинців, які дурять народ точно так само, як при СРСР дурили, замкнувшись від всього світу.
5) І що, хто думає, що ворам при владі треба приєднуватись до ЄС чи НАТО? Вони конче війну у власній країні розведуть щоб себе захистити й далі красти, ніж зробити країну багатою.
А всі скільки заробили на "дєле того Труханова... А застава? Заставу повернуть...
І що таке 13 млн.грн./352 тис. доларів США для таких злиднів як Труханов ?
Як нагадує нам Denis Ternovski
"Закон - это как паутина: сквозь которую крупные жирные мухи пролетают насквозь, а застряют только мелкие букашки." (Жан-Жак Руссо)
І всі ті застави - як індульгенція для них.
Віталій Кличко спробував взяти на поруки Геннадія Труханова - і сказав слово на захист мерів, в тому числі - Олександра Мамая.
Наказали щуку, бросивши её в реку...