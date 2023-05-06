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Труханов вийшов із СІЗО, за нього внесли заставу 13 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

труханов,геннадий

За мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу у розмірі 13 млн гривень. Тепер його мають відпустити з-під варти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Думська з посиланням на джерело в мінціципалітеті.

За даними видання, гроші вніс депутат міської ради від партії мера "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС відправив під варту мера Одеси Труханова з правом внесення застави у 13 млн грн

Нагадаємо, раніше його адвокат Труханова  заявляв, що до апеляції заставу вносити не будуть.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова ВАКС узяв під варту у справі щодо заводу "Краян". Альтернативою визначили 13 млн грн застави.

Нагадаємо, НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі.

У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема мера Одеси. Однак Антикорупційна прокуратура подала апеляцію. А в лютому 2021 року ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
Хто б сумнівався? У нас ворогів України довго закритими не тримають. Тільки патріоти України сидять за ґратами довго.
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05.05.2023 19:15
+41
Тюю 13лямів це кішенькові гроші для трухи.
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05.05.2023 19:01
+35
Клейма цій скотині нема вже де ставити ...україноненавистник, виправдовував окупацію Криму, замовні вбивства...а прокуратура із своїм смішним обвинуваченням...
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05.05.2023 19:18
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Ну, нарешті усе стало на свої місця; нєправільний гєна на свободі! Хто б сумнівався...
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06.05.2023 11:32 Відповісти
1) Цей підор сам себе обрав, а не жителі Одеси.
2) Під цим постом нема жодного, хто б радів звільненню цього підара. А отже це доказує п.3.
3) Він в мери потрапив як вор в законі, бо вори в законі постійно самі себе обирають в Україні вже 30 років (а може й більше)
4) Яка ще демократія? В якій країні не можна посадити зочинця? Лише при диктатурі. Диктатура ворів злочинців, які дурять народ точно так само, як при СРСР дурили, замкнувшись від всього світу.
5) І що, хто думає, що ворам при владі треба приєднуватись до ЄС чи НАТО? Вони конче війну у власній країні розведуть щоб себе захистити й далі красти, ніж зробити країну багатою.
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06.05.2023 11:49 Відповісти
Така гра-дурилка для населення: пропустити через "внутряні органи" і "Самый гуманный и справедливый суд в мире- пустомелів-імітаторів і випустити - все "по закону"...

А всі скільки заробили на "дєле того Труханова... А застава? Заставу повернуть...

І що таке 13 млн.грн./352 тис. доларів США для таких злиднів як Труханов ?

Як нагадує нам Denis Ternovski

"Закон - это как паутина: сквозь которую крупные жирные мухи пролетают насквозь, а застряют только мелкие букашки." (Жан-Жак Руссо)
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07.05.2023 10:34 Відповісти
А Червінського посадили до СІЗО на 2 місяці без права внесення застави. Ні, хлопці, після війни вам таки доведеться винести цих суддів, СБУ з ДБР, усю цю владу вперед ногами. Ця війна ще попереду.
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06.05.2023 15:39 Відповісти
В мене нема 13 лям і навіть 5, а в нього є і не останні
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06.05.2023 16:52 Відповісти
"Закон - это как паутина: сквозь которую крупные жирные мухи пролетают насквозь, а застряют только мелкие букашки." (Жан-Жак Руссо)
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06.05.2023 17:22 Відповісти
Гроші не пахнуть. (с)
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06.05.2023 18:51 Відповісти
Да причём здесь запах денег???
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06.05.2023 23:28 Відповісти
вот ***** этот ****** , абы ********* , у труханова есть паспорт рф ? да есть , на этом весь ****** заканчивается --- не может быть мэром ОДЕССЫ это падло --- туда ***** за паребрик до януковоща , медведчука с его подсмоктовницей марченко , кывой , ******** , мураевым и прочим мусором пукина--***** !!!
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06.05.2023 20:11 Відповісти
Украл 185 млн., отдал 13. Бизнес по-украински.
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06.05.2023 20:39 Відповісти
И где же этот Танцура, такие деньги взял, неужто честным трудом заработал, пахал и днём и ночью, чтоб своего кореша освободить из СИЗО???
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06.05.2023 23:25 Відповісти
Де, аліночька міхайлава , із вимогами про всесвітню справедливість??? Де стєрнєнка із запитаннями до діючого правлячого рєжима??? Найоми, лєщєнки і інші " патріоти" із всяких "сволот" і " нацжон" ясно де...
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07.05.2023 00:08 Відповісти
Зеля їх усіх купив.
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07.05.2023 07:31 Відповісти
Під час війни таке випустити...
І всі ті застави - як індульгенція для них.
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07.05.2023 01:25 Відповісти
Відпустити і відзначити нагородою "почесний корупціонер")
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07.05.2023 01:27 Відповісти
А Кличко почему в тени сидит? У него все прекрасно. Кстати освобождению своего другана он тоже поспособствовал. Ни одно станции метро не построил, миллиарды исчезли в неизвестном направлении. Киевляне молчат. Все хорошо. Чего не красть, спрашивается?
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07.05.2023 08:34 Відповісти
Поруки Кличка для Труханова і скандал в НАБУ.
Віталій Кличко спробував взяти на поруки Геннадія Труханова - і сказав слово на захист мерів, в тому числі - Олександра Мамая.
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07.05.2023 17:23 Відповісти
Хлопчик медлил с откатами, пришлось напомнить.👺
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08.05.2023 18:54 Відповісти
Труханов вышел из-под стражи: сегодня сядет в свой мерседес за 8 часов доедет до Скадовска и завтра будет назначен оккупационным бургомистром.

Наказали щуку, бросивши её в реку...
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09.05.2023 08:39 Відповісти
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