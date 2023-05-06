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Союзники нададуть Україні потужні пакети допомоги для контрнаступу, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,війна,зсу

Українські союзники нададуть Україні потужні військові пакети, які необхідні для контрнаступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрій Єрмак під час телемарафону.

Єрмак повідомив, що команда президента повернулася з "дуже потужного і дуже успішного візиту" до Гельсінкі й до Гааги.

"В першому місті, я можу сказати, що ми були свідками та безпосередніми учасниками створення нового формату країн, так званих скандинавських країн плюс Україна. І я думаю, що це початок роботи на довгий час цього формату", - наголосив Єрмак.

За його словами, новий формат, вже з першої зустрічі показав свою ефективність.

Друга частина зустрічі, за його словами, проводилася у форматі "скандинавські країни плюс Україна".

Він повідомив, що була прийнята дуже потужна декларація з абсолютно конкретними меседжами щодо підтримки майбутнього членства в Альянсі та щодо надання Україні гарантій безпеки.

"Ми також отримали підтвердження щодо надання вже або найближчим часом потужних військових пакетів, які нам необхідні для успішного контрнаступу, який готує Україна", - наголосив керівник ОП.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
О! То ми вже єрмака цитуємо??? Ну-ну, далеко підете...
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05.05.2023 20:47
+11
Фу, гидота....
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05.05.2023 20:48
+7
Повідомив Єрмак - це така форма знущання з читачів , чи натяк на те , щоб на багато не сподівались ?
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05.05.2023 20:57
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О! То ми вже єрмака цитуємо??? Ну-ну, далеко підете...
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05.05.2023 20:47 Відповісти
Так ОП це і є Єрмак
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05.05.2023 20:51 Відповісти
Фу, гидота....
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05.05.2023 20:48 Відповісти
в смислі "гидота"?
ти би, якщо хохол, бігав би зараз з РПГ по лісах.
"гидота", так?
не думаю.
якби не допомагали Єрмаку. ти би тупо зараз працював на рашку, а не на дивані би писав - "гидота". Єрмак врятував всіх!
невдячні, ниці.
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05.05.2023 21:06 Відповісти
Реальна Коституція України-95 виглядає десь так:
- Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є Єрмак.
- Єрмак здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
- Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно Єрмакові.
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05.05.2023 21:09 Відповісти
..не болтай ерундой, засланец
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05.05.2023 21:21 Відповісти
..чи то такой троллинг?
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05.05.2023 21:27 Відповісти
я шось базарю а ти шось собі метикуєш, слиш, мужик, ну ок, я "троль", мені капєц приємно злапати тебе і якусь дурницю тобі .. шо там взагалі, вдовблювати, ну так, тоді я пригожинець та мені платять за ось цей пост - сто літрів шашлику.
дурак шолі?
я хохол
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05.05.2023 22:28 Відповісти
Бееееее!
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05.05.2023 20:52 Відповісти
все в "майбутньому"... як і шашлики
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05.05.2023 20:52 Відповісти
дєрьмака на нари!
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05.05.2023 20:53 Відповісти
А в Запорожье снова прилетело. Вроде, искандер-к. ПВО снова мимо..
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05.05.2023 20:56 Відповісти
Повідомив Єрмак - це така форма знущання з читачів , чи натяк на те , щоб на багато не сподівались ?
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05.05.2023 20:57 Відповісти
Ага, отримаємо. Допоки в ОПі сидять отакі щуряки ми отримаємо-тримай кишеню поширше!
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05.05.2023 21:00 Відповісти
через три доби Гвардія Наступу на Криму, Ємрак на пляжі а як там... Буданов на пляжниці - і всі сміються з Уткожопого Медвєдєва, шо грузиться запустити віскі в віскИ а потім ниряє в уточку та очутіться може в Гоасі, а потім Буданов проснуся та закричав - Ой, я ж пошутіл, до Уралу і всьо, шо уж там уж, отстувітє Єрмак от Камчапкі то, Шойгой заклінаю......
клуони
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05.05.2023 21:02 Відповісти
не потужні , аж ніяк не можуть надавати потужну підтримку Україні .Одним словом агент "козир " ,за загальними фразами,,,, Він повідомив, що була прийнята дуже потужна декларація з абсолютно конкретними меседжами щодо підтримки майбутнього членства в Альянсі та щодо надання Україні гарантій безпеки ."єрмак" -прорашистський месенджер в ОП (офісі путіна )
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05.05.2023 21:06 Відповісти
дуже потужний презедент дуже найвеличнійший дуже переможець усього дуже незрівняний дуже потужно дуже з'їздив із дуже візитом у дуже скандинавію, де дуже вчергове дуже одержав дуже потужно дуже-дуже створив потужно дуже могутню дуже коаліцію і з дуже всілякими дуже фіннами-шведами й дуже гагаузами чи гаагцями, чи як їх дуже там, а пофіг дуже, в якій дуже неперевершено й дуже незрівняно, щоби ми всі, а головне він, тому що дуже й неперевершено й здолав й переміг, й дуже-дуже, а головне - неперевершено...

ваш, дуже потужний дєрьмак
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05.05.2023 21:06 Відповісти
..сколько иефы слито во время визита???
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05.05.2023 21:07 Відповісти
То це так д'єрмака відбілюють? Та на ньому клейма ніде ставити!
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05.05.2023 21:15 Відповісти
так дермак сейчас двойной или уже тройной агент при Найвелычнившивым?..
как там его воскресший брат?.. - так же барыжит, всем, по-чуть-чуть?
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05.05.2023 21:30 Відповісти
Що таке це ОП, за що воно відповідає?

Невже за озброєння та військове планування?
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05.05.2023 21:32 Відповісти
что то вообще не понятно

США сказали, что уже почти 100% поставили, по отчетам меньше 50%, от того что просили в декабре

а тут оказывается новые новости, что только поставят когда-то
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05.05.2023 21:35 Відповісти
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05.05.2023 21:36 Відповісти
 
 