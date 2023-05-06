Союзники нададуть Україні потужні пакети допомоги для контрнаступу, - ОП
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Українські союзники нададуть Україні потужні військові пакети, які необхідні для контрнаступу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрій Єрмак під час телемарафону.
Єрмак повідомив, що команда президента повернулася з "дуже потужного і дуже успішного візиту" до Гельсінкі й до Гааги.
"В першому місті, я можу сказати, що ми були свідками та безпосередніми учасниками створення нового формату країн, так званих скандинавських країн плюс Україна. І я думаю, що це початок роботи на довгий час цього формату", - наголосив Єрмак.
За його словами, новий формат, вже з першої зустрічі показав свою ефективність.
Друга частина зустрічі, за його словами, проводилася у форматі "скандинавські країни плюс Україна".
Він повідомив, що була прийнята дуже потужна декларація з абсолютно конкретними меседжами щодо підтримки майбутнього членства в Альянсі та щодо надання Україні гарантій безпеки.
"Ми також отримали підтвердження щодо надання вже або найближчим часом потужних військових пакетів, які нам необхідні для успішного контрнаступу, який готує Україна", - наголосив керівник ОП.
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ти би, якщо хохол, бігав би зараз з РПГ по лісах.
"гидота", так?
не думаю.
якби не допомагали Єрмаку. ти би тупо зараз працював на рашку, а не на дивані би писав - "гидота". Єрмак врятував всіх!
невдячні, ниці.
- Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є Єрмак.
- Єрмак здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
- Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно Єрмакові.
дурак шолі?
я хохол
клуони
ваш, дуже потужний дєрьмак
как там его воскресший брат?.. - так же барыжит, всем, по-чуть-чуть?
Невже за озброєння та військове планування?
США сказали, что уже почти 100% поставили, по отчетам меньше 50%, от того что просили в декабре
а тут оказывается новые новости, что только поставят когда-то