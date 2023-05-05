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Зеленський відзначив нагородами 153 військовослужбовців, 130 із них - посмертно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 153 військовослужбовців, серед яких 130 - посмертно.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент нагородив за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня 4 військовослужбовців посмертно.

Орденом "За мужність" ІІ ступеня нагороджено 1 воїна посмертно.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня президент відзначив 130 захисників, із яких 125 - посмертно.

Окрім того, 15 військовослужбовців відзначені медаллю "За військову службу Україні" та троє - медаллю "За врятоване життя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відтепер всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі, - Резніков

Автор: Володимир Янченко
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Чотирикратний ухилянт нагороджує Героїв.
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05.05.2023 22:08 Відповісти
І саджае в тюрму людину яка мае величезни заслуги перед державою - отак людина без достоінства і честі поводить себе коли дурні приводять її до влади, а може він просто предатель?
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05.05.2023 22:19 Відповісти
ПРЕМЬЕРА ‼️‼️‼️

OT VINTA - Піхота (Official video)

https://youtu.be/gLnnPL55rQ4
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05.05.2023 22:20 Відповісти
Даже вот по таким, косвенным данным с указанием сколько посмертно---мы за эту зиму и весну под Бахмутом уложили---даже не берусь сказать сколько. И когда точно узнаем не скажу---не доживём похоже. А кацапстан биомусор зарыл. А что нам мешало всю зону в бой погнать, с конвойниками сзади? Не ново. Отсиделись. Пора вслух говорить всё. Рубикон ведь переходим страной и народом. Вчера было рано---завтра поздно будет.
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05.05.2023 22:30 Відповісти
як заробляють патрульна поліція в зоні військових дій, Марїнський районний суд Донецької обл. кажуть 20 тис грн і ти вже тверезий.

10.05.2023 09:00Приходько В.А.237/1611/23Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Кузьменко Ігор МиколайовичРозпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому станіАдміністративні правопорушення10.05.2023 09:00Приходько В.А.237/1645/23Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Гнатюк Ігор СергійовичРозпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'янінняАдміністративні правопорушення10.05.2023 09:00Приходько В.А.237/1635/23Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Кудін Роман ОлександровичРозпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'янінняАдміністративні правопорушення10.05.2023 09:00Приходько В.А.237/1640/23Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Кузема Андрій СтепановичРозпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'янінняАдміністративні правопорушення10.05.2023 09:00Приходько В.А.237/1632/23Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Паляниця Сергій ВолодимировичРозпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'янінняАдміністративні правопорушення10.05.2023 09:00Приходько В.А.237/1634/23Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Галкін Дмитро ОлександровичРозпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'янінняАдміністративні правопорушення10.05.2023 09:00Приходько В.А.237/1595/23Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Біглик Павло ОлексійовичСамовільне залишення військової частини або місця службиАдміністративні правопорушення10.05.2023 09:00Приходько В.А.237/1610/23Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Штуник Борис АнатолійовичРозпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому станіАдміністративні правопорушення

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10.05.2023 09:00Приходько В.А.237/1638/23Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Сергеєв Сергій СергійовичРозпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп'яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'янінняАдміністративні правопорушення10.05.2023 09:00Приходько В.А.237/1655/23Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Кушнеренко Валентин ВалентиновичРозпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогівАдміністративні правопорушення
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05.05.2023 22:34 Відповісти
 
 