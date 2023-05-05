Зеленський відзначив нагородами 153 військовослужбовців, 130 із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 153 військовослужбовців, серед яких 130 - посмертно.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент нагородив за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня 4 військовослужбовців посмертно.

Орденом "За мужність" ІІ ступеня нагороджено 1 воїна посмертно.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня президент відзначив 130 захисників, із яких 125 - посмертно.

Окрім того, 15 військовослужбовців відзначені медаллю "За військову службу Україні" та троє - медаллю "За врятоване життя".

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