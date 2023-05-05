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Росіяни продовжують примусову паспортизацію мешканців окупованої Херсонщини, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,рф

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про примусову паспортизацію населення окупованої Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю. Погрожуючі депортацією та конфіскацією майна, представники мобільних груп здійснюють прийом документів та видачу російських паспортів за місцем проживання громадян України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Херсонщині змушують своїх прихильників привселюдно "відмовлятися" від українського громадянства, - Центр нацспротиву

Автор: Роман Свиридович
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Оманські договорняки в дії.
Хто знає скільки міліардів доларів на рахунках у Вови зеленського зараз.
Як що хтось знає, той хай напише тут в темі.
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06.05.2023 00:46 Відповісти
 
 