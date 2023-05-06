Росіяни замість захоплення Бахмуту тепер готуються до контрнаступу ЗСУ, - ISW

У пріоритетах міноборони РФ стався перелом. Тепер головним для росіян є не захоплення Бахмуту, а підготовка до контрнаступу Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Його експерти зазначають, що російське міноборони поставило ПВК "Вагнер" та її власника Євгена Пригожина в потенційно складне становище, змінивши пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від контрнаступу України.

Пригожин заявив, що "Вагнер" 10 травня піде з Бахмуту, якщо не отримає необхідних поставок. І дозволив собі ряд різких емоційних випадів на адресу російського військового командування.

Дивіться: Бахмут у вогні - росіяни засипали місто фосфорними бомбами. ВIДЕО

У звіті вказують: незважаючи на зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, "Вагнер" не припинив спроб повністю захопити Бахмут.

В ISW зазначають: тривале утримання "Вагнера" Бахмуті не узгоджується з уповільненням темпів російських операцій в інших частинах України. Адже війська РФ зміщують акцент на підготовку до контрнаступу України.

"Оперативно обґрунтованим рішенням для МО РФ було б почати притримувати і накопичувати боєприпаси і запаси, щоб підготуватися до будь-яких українських контрнаступальних дій, і відчайдушні заяви Пригожина вказують на те, що МО РФ, швидше за все, саме так і робить", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наші бійці вже готові висунутись і зайняти місто, - Кадиров заявив, що його солдати готові замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті. ВIДЕО

Також в ISW зазначають, що в Запорізькій області росіяни збираються відійти з теперішніх позицій на підготовлену лінію оборони. Про це свідчить оголошена окупантами евакуація 70 тис. українських цивільних осіб.