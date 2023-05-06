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Росіяни замість захоплення Бахмуту тепер готуються до контрнаступу ЗСУ, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

У пріоритетах міноборони РФ стався перелом. Тепер головним для росіян є не захоплення Бахмуту, а підготовка до контрнаступу Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Його експерти зазначають, що російське міноборони поставило ПВК "Вагнер" та її власника Євгена Пригожина в потенційно складне становище, змінивши пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від контрнаступу України.

Пригожин заявив, що "Вагнер" 10 травня піде з Бахмуту, якщо не отримає необхідних поставок. І дозволив собі ряд різких емоційних випадів на адресу російського військового командування.

Дивіться: Бахмут у вогні - росіяни засипали місто фосфорними бомбами. ВIДЕО

У звіті вказують: незважаючи на зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, "Вагнер" не припинив спроб повністю захопити Бахмут.

В ISW зазначають: тривале утримання "Вагнера" Бахмуті не узгоджується з уповільненням темпів російських операцій в інших частинах України. Адже війська РФ зміщують акцент на підготовку до контрнаступу України.

"Оперативно обґрунтованим рішенням для МО РФ було б почати притримувати і накопичувати боєприпаси і запаси, щоб підготуватися до будь-яких українських контрнаступальних дій, і відчайдушні заяви Пригожина вказують на те, що МО РФ, швидше за все, саме так і робить", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наші бійці вже готові висунутись і зайняти місто, - Кадиров заявив, що його солдати готові замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті. ВIДЕО

Також в ISW зазначають, що в Запорізькій області росіяни збираються відійти з теперішніх позицій на підготовлену лінію оборони. Про це свідчить оголошена окупантами евакуація 70 тис. українських цивільних осіб.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Чергова маячня від інтернет-заробітчан під виглядом аналітиків. Пригадайте лише недавні їхні "аналітичні" висновки: пригожин посрався з шойгу, потім помирився з шойгу, тепер знов посрався. Що бачу, про те і співаю, - це не аналітика.
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06.05.2023 08:00
+5
Нравится- не нравится, терпи, моя красавица.
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06.05.2023 08:17
+5
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06.05.2023 09:06
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Чергова маячня від інтернет-заробітчан під виглядом аналітиків. Пригадайте лише недавні їхні "аналітичні" висновки: пригожин посрався з шойгу, потім помирився з шойгу, тепер знов посрався. Що бачу, про те і співаю, - це не аналітика.
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06.05.2023 08:00 Відповісти
чвк вагнер відводять в тил щоб зберегти їх на випадок раптового наступу ЗСУ під Бахмутом. Полководці завжди відводять найбільш боєготові війська в тил, щоб використати їх на найбільш критичному напрямку. А щоб якось пояснити чому чвк вагнер відводяться з Бахмуту, вигадали конфлікт пригожина з шойгу та герасімовим.
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07.05.2023 20:29 Відповісти
Нравится- не нравится, терпи, моя красавица.
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06.05.2023 08:17 Відповісти
Похожий на зє після шашликів!
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06.05.2023 09:01 Відповісти
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06.05.2023 09:06 Відповісти
Поздоровляю. Твоє фото?
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06.05.2023 09:11 Відповісти
(c)
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06.05.2023 10:37 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/TvE0eFlU1YI
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06.05.2023 09:45 Відповісти
***** это у тебя как раз мразь рашистская....
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07.05.2023 04:37 Відповісти
Закрой хлебальник, еле-еле поц парашный.
Скоро уедешь отсюда в вечный бан, чмо вонючее.
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07.05.2023 08:23 Відповісти
Таке відчуття, що в кацапів - очікування смерті гірше за саму смерть.
Нагадай козі про смерть - де не ходить там і пердь...
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06.05.2023 10:05 Відповісти
Кадыровца который всех вас лаптеногих рекомендую поставил, а лично ты ему ещё и отсосало....
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07.05.2023 04:39 Відповісти
ти вже обісралось?
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07.05.2023 07:45 Відповісти
"Росіяни замість захоплення Бахмуту тепер готуються до контрнаступу ЗСУ".
Би то насправді було так,то настав би переломний момент на Сході.
Все ж москалі грозяться на 9 травня.
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06.05.2023 15:54 Відповісти
Том Купер

Бахмут. Наближається 9 травня, і, зважаючи на те, що зараз відбувається, Пудінг і Ко не збираються святкувати взяття Бахмута в цю дату. Можливо, якийсь час здавалося, що вони можуть це зробити, але про все по порядку.

Останнє, що я повідомляв у своїх зведеннях, була ситуація на 24-27 квітня, коли росіяни продовжували наступ через район Гаражі: вони використовували неодноразові удари ТОС-1 (до речі, російська компанія, яка виробляє ТОС-1, стверджує, що їм вдалося збільшити їх дальність до 10 000 метрів - замість первісних 5000-6000 метрів).

Додаткові удари ТОС-1 (наприклад, по території Дитячої лікарні) не лише завдали чималих втрат 93-ї механізованій (можливо, і Грузинському легіону), а й дозволили росіянам витіснити українців із цього комплексу назад на вулицю Визволителів Донбасу. Понад те, росіяни захопили територію Бахмутського медичного коледжу - швидше, ніж очікувалося. На південь вони вийшли на вулицю Чайковського (продовження дороги 0504). Потім, 30 квітня, росіяни заявили, що захопили пошту та Олімпійську школу, а також атакували Індустріальний технікум. від Іваниського…



Однак…. Справа не тільки в тому, що 3-й штурмовий і 24-й механізований тим часом розбили російський наступ на дорогу 0506: з'ясувалося, що багато з цих російських наступів стали можливими тому, що ЗСУ проводила ротацію своїх військ у Бахмуті. А також через додаткові «контрольовані знесення», Про які повідомлялося раніше (іншими словами: українці дали росіянам зайняти якусь будівлю, а потім підірвали її). Здається, 93 виведено з міста - після чотирьох місяців запеклих боїв. Мабуть: її змінила 77 ВДД. Тій знадобився кілька днів, щоб «акліматизуватися», але потім, разом із 3-ю штурмовою, вона провела ряд контратак по всій лінії фронту в руїнах міста, відійшовши в середньому на 200-300 метрів. Зважаючи на те, що зараз можна сказати, вона захопила 18-й район і відкинула росіян до вулиці Лариси Шепітько. Можливо, українці не зберегли всі свої здобутки, але вони зібрали десятки військовополонених і настільки розлютили Пригожина, що той почав публікувати подібні відео . (у якому він оголошує про виведення ПВК Вагнера, якщо вони не отримають достатньо ***********) у соціальних мережах. Отже, виявляється, ПВК Вагнера все-таки у місті (і, до речі: генерал Михайло Мізинцев, «Маріупольський м'ясник», звільнений Пудінгом після його «лобової перевірки» в середині квітня, схоже, зараз виконує функції заступника командира ПВК Вагнера» ) .
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06.05.2023 17:15 Відповісти
Россосии как раз нету вас кадыркин раком поставил и едет. Страна помойка и бензоколонки. Скоро везде у вас будет Китай....
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07.05.2023 04:44 Відповісти
Не отвечайте кацапу- сразу в спам его. Админ проснётся- дезактивирует.
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07.05.2023 08:26 Відповісти
 
 