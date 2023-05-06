Росіяни замість захоплення Бахмуту тепер готуються до контрнаступу ЗСУ, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У пріоритетах міноборони РФ стався перелом. Тепер головним для росіян є не захоплення Бахмуту, а підготовка до контрнаступу Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Його експерти зазначають, що російське міноборони поставило ПВК "Вагнер" та її власника Євгена Пригожина в потенційно складне становище, змінивши пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від контрнаступу України.
Пригожин заявив, що "Вагнер" 10 травня піде з Бахмуту, якщо не отримає необхідних поставок. І дозволив собі ряд різких емоційних випадів на адресу російського військового командування.
У звіті вказують: незважаючи на зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, "Вагнер" не припинив спроб повністю захопити Бахмут.
В ISW зазначають: тривале утримання "Вагнера" Бахмуті не узгоджується з уповільненням темпів російських операцій в інших частинах України. Адже війська РФ зміщують акцент на підготовку до контрнаступу України.
"Оперативно обґрунтованим рішенням для МО РФ було б почати притримувати і накопичувати боєприпаси і запаси, щоб підготуватися до будь-яких українських контрнаступальних дій, і відчайдушні заяви Пригожина вказують на те, що МО РФ, швидше за все, саме так і робить", - йдеться у повідомленні.
Також в ISW зазначають, що в Запорізькій області росіяни збираються відійти з теперішніх позицій на підготовлену лінію оборони. Про це свідчить оголошена окупантами евакуація 70 тис. українських цивільних осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Скоро уедешь отсюда в вечный бан, чмо вонючее.
Нагадай козі про смерть - де не ходить там і пердь...
Би то насправді було так,то настав би переломний момент на Сході.
Все ж москалі грозяться на 9 травня.
Бахмут. Наближається 9 травня, і, зважаючи на те, що зараз відбувається, Пудінг і Ко не збираються святкувати взяття Бахмута в цю дату. Можливо, якийсь час здавалося, що вони можуть це зробити, але про все по порядку.
Останнє, що я повідомляв у своїх зведеннях, була ситуація на 24-27 квітня, коли росіяни продовжували наступ через район Гаражі: вони використовували неодноразові удари ТОС-1 (до речі, російська компанія, яка виробляє ТОС-1, стверджує, що їм вдалося збільшити їх дальність до 10 000 метрів - замість первісних 5000-6000 метрів).
Додаткові удари ТОС-1 (наприклад, по території Дитячої лікарні) не лише завдали чималих втрат 93-ї механізованій (можливо, і Грузинському легіону), а й дозволили росіянам витіснити українців із цього комплексу назад на вулицю Визволителів Донбасу. Понад те, росіяни захопили територію Бахмутського медичного коледжу - швидше, ніж очікувалося. На південь вони вийшли на вулицю Чайковського (продовження дороги 0504). Потім, 30 квітня, росіяни заявили, що захопили пошту та Олімпійську школу, а також атакували Індустріальний технікум. від Іваниського…
Однак…. Справа не тільки в тому, що 3-й штурмовий і 24-й механізований тим часом розбили російський наступ на дорогу 0506: з'ясувалося, що багато з цих російських наступів стали можливими тому, що ЗСУ проводила ротацію своїх військ у Бахмуті. А також через додаткові «контрольовані знесення», Про які повідомлялося раніше (іншими словами: українці дали росіянам зайняти якусь будівлю, а потім підірвали її). Здається, 93 виведено з міста - після чотирьох місяців запеклих боїв. Мабуть: її змінила 77 ВДД. Тій знадобився кілька днів, щоб «акліматизуватися», але потім, разом із 3-ю штурмовою, вона провела ряд контратак по всій лінії фронту в руїнах міста, відійшовши в середньому на 200-300 метрів. Зважаючи на те, що зараз можна сказати, вона захопила 18-й район і відкинула росіян до вулиці Лариси Шепітько. Можливо, українці не зберегли всі свої здобутки, але вони зібрали десятки військовополонених і настільки розлютили Пригожина, що той почав публікувати подібні відео . (у якому він оголошує про виведення ПВК Вагнера, якщо вони не отримають достатньо ***********) у соціальних мережах. Отже, виявляється, ПВК Вагнера все-таки у місті (і, до речі: генерал Михайло Мізинцев, «Маріупольський м'ясник», звільнений Пудінгом після його «лобової перевірки» в середині квітня, схоже, зараз виконує функції заступника командира ПВК Вагнера» ) .