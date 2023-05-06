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Росія вдарила по Глухову авіабомбами. 5 людей постраждали, пошкоджено 44 будинки. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська авіація завдала удару керованими бомбами по Сумській області.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 5 травня близько 22:13 росіяни завдали авіаудару двома керованими авіабомбами з літака СУ-35 по місту Глухову.
"Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо постраждали п'ять осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Виталий 6b40280c
показати весь коментар06.05.2023 08:46
+4 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар06.05.2023 09:19
+3 Александр Петрусенко 748d665c
показати весь коментар06.05.2023 09:11
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Так даже Байден может отправить ф-22 и АВАКСы - (ихтутнет) и сбивать на 200км. в рашке и белопарашке ватолеты сраные!!
Трамп, помогиии!!111(и тут со стены падает ОН! портрет Сталина(с вилкой в глазу. и во втором. и в башке. 20 вилок. и нож. тоже. много. и зубочистка.(Митцем бути хочется, тоже бы писал якусь *уйню )))
ну сказал им демченко - вот, комплекс замечен(да это и мествные скажут) - в селе Пирогово, вот щас, а через 10 минут он - на великопобудованой дороге до - Нижнего Пригожинска, или в Боярке.(последняя - рельное местечко, орки наверное неслись туда как монахи к Будде)))
орки злітають близько до скидання, 30км., комплекс - ще на 50км. далі, так шо збивати можна просто ... як в тирі шолі?
наводить главное.
тоже вопрос, оно бьят как и С-300 - 150км., че не сбивают то ватолеты?