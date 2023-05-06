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обстріл (21057) Сумська область (2204) Глухів (21)

Росія вдарила по Глухову авіабомбами. 5 людей постраждали, пошкоджено 44 будинки. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська авіація завдала удару керованими бомбами по Сумській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 5 травня близько 22:13 росіяни завдали авіаудару двома керованими авіабомбами з літака СУ-35 по місту Глухову.

"Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо постраждали п'ять осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Бахмут у вогні - росіяни засипали місто фосфорними бомбами. ВIДЕО

Росія вдарила по Глухову авіабомбами. 5 людей постраждали, пошкоджено 44 будинки 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Каждый день пограничные регионы бомбами накрывают. И где же те хваленные пэтриоты? Могли бы несколько самолетов сбить, глядишь перестали бы спокойно летать. Но прикрытие зе-бункера важнее...
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06.05.2023 08:46
+4
Петриотов всего 2 комплекса, и как минимум один сто процентов стоит под Киевом. Тут может помочь только современная авиация, которая способна видеть цель и сбивать ее на расстоянии до 150 км. Будут Ф-16 - полеты закончатся вместе с самолетами и летунами.
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06.05.2023 09:19
+3
А ти що, вважаєш що наші системи ППО повинні прямо на лінії розмежування стояти і перехоплювати літаки, які наближаються до нашої територїї? Системи ППО, щоб не стати легкою мішенью, в своїй більшості стоять далі від лінії фронту і прикривають великі міста.
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06.05.2023 09:11
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Епт, ну че, это говно же летит на 50км., а самолет должен сбрасывать его с большой высоты, следовательно радар его за 300 км. видит, самолет то, а С-300 мочит на 200км., ну а еще Ермак получил Патриоты, так шо - **** не сбивают то? Ермаку надо срочно проверить ПВО, это какая то диверсия шоле? Что за хрень то??
Так даже Байден может отправить ф-22 и АВАКСы - (ихтутнет) и сбивать на 200км. в рашке и белопарашке ватолеты сраные!!
Трамп, помогиии!!111(и тут со стены падает ОН! портрет Сталина(с вилкой в глазу. и во втором. и в башке. 20 вилок. и нож. тоже. много. и зубочистка.(Митцем бути хочется, тоже бы писал якусь *уйню )))
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06.05.2023 07:54 Відповісти
Ну, здесь скорее не Ермака надо просить проверить ПВО, а Демченко, а может Баканова. Или дать Кулиничу телефон - пусть позвонит Сивковичу.
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06.05.2023 08:12 Відповісти
і усі так сором'язливо не помічають говнокомандуючого...
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06.05.2023 11:23 Відповісти
его нельзя беспокоить по таким мелким вопросам.
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06.05.2023 13:06 Відповісти
демченки не будут видеть каждую ПУ, а также мобильные радары и (надеюсь) АВАКСЫ.
ну сказал им демченко - вот, комплекс замечен(да это и мествные скажут) - в селе Пирогово, вот щас, а через 10 минут он - на великопобудованой дороге до - Нижнего Пригожинска, или в Боярке.(последняя - рельное местечко, орки наверное неслись туда как монахи к Будде)))
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12.05.2023 17:52 Відповісти
демченки не будут видеть каждую ПУ - у них более глобальные задачи.
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14.05.2023 12:44 Відповісти
А ти що, вважаєш що наші системи ППО повинні прямо на лінії розмежування стояти і перехоплювати літаки, які наближаються до нашої територїї? Системи ППО, щоб не стати легкою мішенью, в своїй більшості стоять далі від лінії фронту і прикривають великі міста.
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06.05.2023 09:11 Відповісти
По твоему малі міста нах всрались
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06.05.2023 10:34 Відповісти
треба ж трохи думати. прикрити кожне мале місто систем ППО не вистачить, навіть якщо з усього світу стягти. тому нам тут у прикордонні з паРашею трішки ризикованіше жити, ніж вам, у Франції.
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06.05.2023 11:45 Відповісти
Крім авіації, населені пункти (які розміщені далі чим Глухів) знаходяться в зоні дії Торнадо-Г, Смерч, Піон і попередити це неможливо.
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06.05.2023 13:09 Відповісти
я вроді по кілометражу сказав, тобто - ... навіть вам понятно(ііі-го-го) шо ніхто не підведе туди, бо ракета дістає на 150км.
орки злітають близько до скидання, 30км., комплекс - ще на 50км. далі, так шо збивати можна просто ... як в тирі шолі?
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12.05.2023 17:55 Відповісти
Там 10 км до границы, в области эту приграничную полосу обстреливают уже год.
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06.05.2023 12:50 Відповісти
Каждый день пограничные регионы бомбами накрывают. И где же те хваленные пэтриоты? Могли бы несколько самолетов сбить, глядишь перестали бы спокойно летать. Но прикрытие зе-бункера важнее...
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06.05.2023 08:46 Відповісти
Петриотов всего 2 комплекса, и как минимум один сто процентов стоит под Киевом. Тут может помочь только современная авиация, которая способна видеть цель и сбивать ее на расстоянии до 150 км. Будут Ф-16 - полеты закончатся вместе с самолетами и летунами.
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06.05.2023 09:19 Відповісти
дивизионы это 10-12 ПУ по 4 ракеты.
наводить главное.
тоже вопрос, оно бьят как и С-300 - 150км., че не сбивают то ватолеты?
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12.05.2023 17:48 Відповісти
 
 