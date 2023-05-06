Росія вдарила по Глухову авіабомбами. 5 людей постраждали, пошкоджено 44 будинки. ФОТО

Російська авіація завдала удару керованими бомбами по Сумській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 5 травня близько 22:13 росіяни завдали авіаудару двома керованими авіабомбами з літака СУ-35 по місту Глухову.

"Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо постраждали п'ять осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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