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Країни НАТО відточують навички полювання на російські підводні човни, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

човен,російський,підводний

Союзники з Організації Північноатлантичного договору (НАТО) посилюють моніторинг підводних човнів після того, як стало відомо, що Москва наносить на карту критичні підводні активи Європейського союзу та США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Левову частину 12-денних навчань, у яких беруть участь 12 країн НАТО, присвятили вистеженню уявного ворожого підводного човна біля берегів Норвегії та Ісландії. Російські підводні човни потенційно можуть порушити там безпеку комерційного судноплавства або намагатися перерізати військові маршрути, якими США поставляють техніку та зброю до Європи, вказує ZN. Очікується, що росіяни також можуть влаштовувати диверсії на підводних кабелях.

Про збільшення активності росіян в Атлантиці, яке свідчить про те, що Росія "може націлитись на підводні кабелі", нещодавно заявив помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Каттлер. Він вважає, що російські кораблі складають карти критично важливої інфраструктури країн блоку, готуючись до ударів по підводних об'єктах у Європі та Північній Америці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може атакувати підводні кабелі Європи та США, - НАТО

Побоюючись таких атак, Польща посилює військовий захист енергетичної інфраструктури в морі. Уряд Польщі схвалив проєкт закону, який дозволить військовим потопити ворожий корабель, якщо він буде націлений на ключовий газопровід з Норвегії через Балтійське море.

За більш ніж рік війни в Україні Чорноморський флот РФ втратив флагман - крейсер "Москва", не зміг втримати острів Зміїний і вже не раз пропустив напад водних безпілотників у Севастополі. Але у війні не був задіяним російський підводний флот, тому країни НАТО не знають, яку загрозу він являє собою.

Автор: Анна Судак
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Нанесли на карту вже давно. Поки ви вирощували ці режими, вони готувались до війни.
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06.05.2023 08:39 Відповісти
Понаставити там глибинних мін.
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06.05.2023 08:47 Відповісти
А чого вчитися вистежувати ''уявного ворожого човна''?! Ви що і воювати будете з ''уявним ворогом''? Кацапських човнів багато під водою плеває, краще на них і тренуйтеся, можна даже потопити котрогось-для профілактики.
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06.05.2023 09:07 Відповісти
присвятили вистеженню уявного ворожого підводного човна Джерело: https://censor.net/ua/n3416663

А можна по місцях базування довбанути.
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06.05.2023 09:23 Відповісти
За московитскими лодками тянется густой запах русского духа, сдобренный фекалиями.
Когда киты и акулы начинают блевать значит, проплыл московитский атомоход.
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06.05.2023 09:20 Відповісти
У подводных лодок есть много шансов пропасть без вести при невыясненных обстоятельствах.
Особенно, когда они шастают где не надо.
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06.05.2023 09:31 Відповісти
В Другу Світову на німецькі підводні човни, союзники кидали глибинні бомби. В Третій Світовій, на російські кидатимуть пральні машини - екіпажі російських ПЧ, самі вистрибуватимуть з торпедних апаратів за ними.
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06.05.2023 10:36 Відповісти
 
 