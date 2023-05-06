"Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"", - командувач Повітряних сил Олещук

Уночі 4 травня в небі над Київщиною українські ППО збили російську ракету Х-47 "Кинджал".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал!", - зазначив він.

Олещук повідомив, що сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.

Командувач Повітряних сил додав, що це стало можливим завдяки американській системі ППО Patriot.

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Олещук застеріг від завчасного оприлюднення інформації, якою може скористатися ворог.

"Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - зазначив Олещук.



