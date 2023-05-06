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"Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"", - командувач Повітряних сил Олещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олещук

Уночі 4 травня в небі над Київщиною українські ППО збили російську ракету Х-47 "Кинджал".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал!", - зазначив він.

Олещук повідомив, що сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.

Командувач Повітряних сил додав, що це стало можливим завдяки американській системі ППО Patriot.

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Олещук застеріг від завчасного оприлюднення інформації, якою може скористатися ворог.

"Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - зазначив Олещук.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Вітаємо з гарним починанням!!!
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06.05.2023 09:44
+40
Слава Україні!
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06.05.2023 09:45
+40
Дякую США за надані можливості! Дяку нашим захисникам за вміння! Разом до перемоги!
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06.05.2023 09:54
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чешуть "рєпу" й прозрівають в своїх "можливостях"...
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06.05.2023 10:35 Відповісти
Просто на заході ТТХ завжди занижують а в совку завищували, скоріше всього Кинжал рідко набирає максимальну швидкість або не може прицільно попасти тоді..... а Патріот може збивати швидші цілі чим його ТТХ
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06.05.2023 10:33 Відповісти
кому ты поверил про ттх Кинжала ?
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06.05.2023 10:37 Відповісти
Максимальну швидкість він розвиває у верхніх шарах атмосфери, при наближенні до поверхні швидкість може впасти до 1-1,5 М. Є закони аеродинаміки, які не можна скасувати навіть указами прутіна. Років зо три тому кілька разів на форумах зустрічав опуси кацапів, що їхні конструктори скоро створять warp двигун (🤣🤣🤣🤣). Хто в темі, зрозуміє.
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06.05.2023 11:44 Відповісти
Так як за цей тиждень русню відхлестали по губах історія ще не знала. Севастополь, Кремль, а тепер і непереможна вундервафля була уражена.
І це ще навіть не 9 травня
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06.05.2023 10:35 Відповісти
25 махов коту под хвост
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06.05.2023 10:36 Відповісти
не махал , а дирижировал
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06.05.2023 10:39 Відповісти
ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"

Такшта тєпєря ні подарков, ні хвоста ні "Кінжала", ні аналогов...
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06.05.2023 10:36 Відповісти
Имеем 100% реализацию сбития: Игнат рассказал о ночных атаках "Шахедов"
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06.05.2023 10:40 Відповісти
Це не єдина перемога ППО України . По підприємству мого міста колись вночі будо випущено 12 ракет Х-22 (деякі були без ВР ,пусті болванки ) і що ? ППО збили 10 ракет Х-22 і тільки 2 прилетіли і то мимо ...
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06.05.2023 10:41 Відповісти
колись когда это было
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06.05.2023 10:44 Відповісти
Бидон, давай больше Патриотов !
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06.05.2023 10:42 Відповісти
В России в Ненецком автономном округе упал самолет АН-2, на борту которого находились 12 человек.
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06.05.2023 10:47 Відповісти
неудивительно. Иджис сбивает боеголовки межконтинентальных баллистических ракет после входа в атмосферу кинетическим боеприпасом (без взрывчатки). На сленге военных - "попасть пулей в пулю". Но там главная проблема - ложные цели, летящие рядом с боеголовкой.
А тут одинокий нещасный Кинжал, пусть даже он летит со скоростью 3-5 Махов.
Для Патриота это тьфуу
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06.05.2023 10:48 Відповісти
А тепер порівняйте з тим що вчора казав Ігнат. Про що це говорить ? А про те що і ракету - цистерну Х- 22 родом із пятидесятих успішно збивали і навіть із пзрк(для допитливих повно матеріалів в інтернеті) Але ж коли звучить грізний окрик - піджилки в ногаг починають трястись.
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06.05.2023 10:49 Відповісти
так то оно так , но до получения патриотов не сбивали , а причиной тому - ,, просто перестать стрелять ,, , соеращение оборонных заказов , уничтожение ракетных програм , асфальт и тд .......
на сегодня это лучшее что у нас есть , и слава Богу.
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06.05.2023 11:32 Відповісти
З почином. Слідуючий етап - зачистка неба над мордором від носіїв ракет і бомв, а потім на землі все, що стріляє і рухається.
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06.05.2023 10:52 Відповісти
Теперішній пуск рашистами "кинжалу" був тестовим для відпрацювання тактики застосування цього озброєння в умовах реальної бойової обстановки у зоні дії ЗРК "Patriot".
Саме інформація про результати атаки, а саме - траекторія і дискреції швидкостей ракети, локації місця пуску і збиття чи попадання в ціль тощо була головною метою цієї акції ворога.
Це потрібно пітьмі для підготовки всіх параметрів гарантованого проходження ядерного боєзаряду до цілі.
Завдання України і її союзників не дати такої інформації супротивнику, а краще - дезінформувати його, щоби результати подібних тестів суперечили один одному.
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06.05.2023 10:52 Відповісти
Украина и союзники эту информацию кацапам точно не дадут.
Дезинформация тоже худо-бедно сработала - "была атака Кинжалом", "Не было такого", "выкладывают фотки головного обтекателя сбитой ракеты, где видно толстенный слой теплоизоляции в месте попадания осколка БЧ ракеты Patriot", "МОУ молчит и ничего не комментирут", "МОУ опровергает атаку московитами Кинжалом и его сбитие"
Теперь признали сбитие Кинжала. Не удивлюсь, что вечером опровергнут признание сбития, скажут что это была иранская подделка, а не настоящий Кинжал.
На самом деле, если система ПВО/ПРО Patriot с украинским экипажем сбила ракету Х-47М2 «Кинжал», то это историческое событие, без шуток
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06.05.2023 11:15 Відповісти
Я о том же
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06.05.2023 11:16 Відповісти
есть Фото , это Кинжал
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06.05.2023 11:18 Відповісти
Багато було балачок на тему, чому одразу не визнали збиття "кинджалу". Моя версия- розриття можливостей основного засобу ППО НАТО потребує певного узгодження з нашими партнерами.
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06.05.2023 10:55 Відповісти
и Это наши Украинцы обученные на Патриотах
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06.05.2023 11:03 Відповісти
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию объявил об обладании страной гиперзвуковым оружием «Кинжал» и продемонстрировал кадры испытания новой авиационной гиперзвуковой системы.
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06.05.2023 11:08 Відповісти
«Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета», - рассказал президент.
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06.05.2023 11:09 Відповісти
вот тут возникает вопрос , какой должна быть траектория ,, изменения направления ,, ракеты летящей в 10 раз быстрее скорости звука ? я так думаю дуга от точки начала изминения курса до выхода на следующую траекторию может составлять десятки километров , а может и сотни , при такой дуге, для пво находящемся в радиусе действия поражения , не составляет ни каких проблем ее сбивать , а если учесть что большинство западных пво мобильны , то определить их место положения для облета ракетой - дело не благодарное , от сюда вывод , что аналоговнетушние ракеты это не имеющие перспектив разработки , и я не думаю что подобную аналитику проводили и западные конструкторы , и пришли к выводу что тратится на пшик не имеет смысла , но кацап должен похвастатся хоть чем -то , они и памятники из говна лепят и радуются ..............
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06.05.2023 11:49 Відповісти
Иджис сбивает боеголовки, входящие в атмосферу из космоса прямым попаданием, без взрывчатки, это как попасть пулей в пулю.
Так что для современных оборонных систем скорость цели это не проблема
Кацапам для доставки ТЯО осталось использовать только пушки 202 мм
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06.05.2023 12:03 Відповісти
у кацапов огромные проблемы с яо , вопрос не в том что его у них нет , а в его обслуживании , технологии 21 века на столько ушли вперед что парашники не в состоянии успеть за ними , разница между западными системами и парашными в том , что запад делает систему адаптированную с взглядом на завтра и возможностью усовершенствования , парашники делают одну балванку на одну шахту и забывают за нее на десятки лет ( потому что их много , и так сойдет ) , ............. как пример это ракеты которые они пускают и которые либо не взрываются либо падают на старте , либо теряются по дороге , либо вообще не выходят , и это пример тех ракет которые относительно недавно произведенны , а что говорить о том , что стоит в шахте уже 30 лет и более ........... банальная смена температуры и влажности приводит к окислению контактов и остальной ( не критичной ) аппаратуры , они сами боятся того , что озвучивают о применении яо , ..........
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06.05.2023 12:20 Відповісти
Уникален не Кинжал , а уникален Патриот
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06.05.2023 11:11 Відповісти
вы не представляете какой это удар по русни и его ВПК
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06.05.2023 11:12 Відповісти
а давай остатки Кинжала продадим США за десяток Ф16 !
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06.05.2023 11:17 Відповісти
чтобы сбивать крылатые ракеты, сойдет. А для Шахедов и Тукано бразильского будет достаточно. Дешево и сердито
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06.05.2023 11:22 Відповісти
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06.05.2023 11:25 Відповісти
действительно Бидон мудрый , дал нам Патриоты и Мы сбили Кинжал опустив путина ниже плинтуса
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06.05.2023 11:31 Відповісти
год назад было стремно давать Патриот , а щас уже доверяют
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06.05.2023 12:20 Відповісти
А Украина может произвести сам Кинжалы?
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06.05.2023 11:31 Відповісти
аналоговнєт виготовляє виключно паРаша. більше ніхто в світі на таке не здатен...ну можливо Зімбабве або Сомалі, але це не точно.
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06.05.2023 11:35 Відповісти
Зимбабве тоже делат кинжалы
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06.05.2023 11:53 Відповісти
Мая твая нє панімать
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06.05.2023 11:43 Відповісти
и Я шо то плохо не понял
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06.05.2023 12:15 Відповісти
Игнат рассказал, что ночью 4 мая Миг-31К поднялся с аэродрома Саваслейка и около 02:00 совершил пуск ракеты «Кинжал».

«Воздушное командование «Центр», которое заботится о Киевской области в том числе, смотрело и сопровождало эту цель - Миг-31К. И было отработано дивизионом Patriot», - рассказал спикер Воздушных сил.
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06.05.2023 12:26 Відповісти
Если система ПВО/ПРО Patriot с украинским экипажем сбила ракету Х-47М2 «Кинжал», то это историческое событие, без шуток
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06.05.2023 12:48 Відповісти
Виробники зброї мають бути вдячні за іспити у бойових умовах.
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06.05.2023 13:06 Відповісти
теперь вопрос - сколько нам надо Патриотов на всю Украину и сколько у нас есть?
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07.05.2023 03:27 Відповісти
Браво!
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07.05.2023 04:14 Відповісти
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07.05.2023 11:54 Відповісти
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