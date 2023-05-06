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"Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"", - командувач Повітряних сил Олещук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уночі 4 травня в небі над Київщиною українські ППО збили російську ракету Х-47 "Кинджал".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал!", - зазначив він.
Олещук повідомив, що сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.
Командувач Повітряних сил додав, що це стало можливим завдяки американській системі ППО Patriot.
Олещук застеріг від завчасного оприлюднення інформації, якою може скористатися ворог.
"Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - зазначив Олещук.
Топ коментарі
+48 661125
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+40 Олена Тихонова b920a9e0
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+40 Snart
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І це ще навіть не 9 травня
Такшта тєпєря
ні подарков, ні хвостані "Кінжала", ні аналогов...
А тут одинокий нещасный Кинжал, пусть даже он летит со скоростью 3-5 Махов.
Для Патриота это тьфуу
на сегодня это лучшее что у нас есть , и слава Богу.
Саме інформація про результати атаки, а саме - траекторія і дискреції швидкостей ракети, локації місця пуску і збиття чи попадання в ціль тощо була головною метою цієї акції ворога.
Це потрібно пітьмі для підготовки всіх параметрів гарантованого проходження ядерного боєзаряду до цілі.
Завдання України і її союзників не дати такої інформації супротивнику, а краще - дезінформувати його, щоби результати подібних тестів суперечили один одному.
Дезинформация тоже худо-бедно сработала - "была атака Кинжалом", "Не было такого", "выкладывают фотки головного обтекателя сбитой ракеты, где видно толстенный слой теплоизоляции в месте попадания осколка БЧ ракеты Patriot", "МОУ молчит и ничего не комментирут", "МОУ опровергает атаку московитами Кинжалом и его сбитие"
Теперь признали сбитие Кинжала. Не удивлюсь, что вечером опровергнут признание сбития, скажут что это была иранская подделка, а не настоящий Кинжал.
На самом деле, если система ПВО/ПРО Patriot с украинским экипажем сбила ракету Х-47М2 «Кинжал», то это историческое событие, без шуток
Так что для современных оборонных систем скорость цели это не проблема
Кацапам для доставки ТЯО осталось использовать только пушки 202 мм
«Воздушное командование «Центр», которое заботится о Киевской области в том числе, смотрело и сопровождало эту цель - Миг-31К. И было отработано дивизионом Patriot», - рассказал спикер Воздушных сил.