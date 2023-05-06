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Швейцарія передасть Україні близько 20 машин розмінування для очищення визволених територій, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розмінування

Мінреінтеграції сприятиме залученню машин розмінування для очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції.

Зазначається, що відповідний меморандум про співробітництво був підписаний між Міністерством і швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions (GCS).

"Результатом співпраці має стати залучення компанією машин розмінування. Машини застосують для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей", - ідеться в повідомленні.

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У міністерстві додали, що для цього керівництво GCS заявило про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.

Крім того, сторони домовилися взаємодіяти у царині технічного та нетехнічного обстеження ймовірно забруднених ВНП територій. А також – проводити навчання населення звільнених територій ризикам, пов’язаним із мінами та нездетонованими боєприпасами.

Автор: Анастасія Потіха
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Ну нарешті, хоч щось
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06.05.2023 12:26 Відповісти
Парламент Швейцарии одобрил просьбу Киева разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с обращением к швейцарским законодателям, ВВС

Швейцария испытывает международное давление относительно ее традиционной политики нейтралитета в войнах и конфликтах. Многие западные союзники призывают Берн снять запрет на экспорт швейцарского оружия и помочь Украине.

Пока власти Швейцарии отказывались это сделать. Однако приглашение Зеленскому выступить перед парламентом эксперты называет большим шагом для страны.

Президент Украины станет первым иностранным лидером, который обратится с посланием к Федеральному совету страны (так называется швейцарский парламент).

Обращение запланировано на летнюю сессию, которая начнется 30 мая. О точной дате будет объявлено дополнительно.
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06.05.2023 13:43 Відповісти
Наш клоун все робить вперше. і перший президент який обісрався зі страху, молив Беннета, щоб той замовив за нього словечко перед ******.
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06.05.2023 16:13 Відповісти
Странный комментарий. Вы против того, чтобы Швейцария дала оружие?
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06.05.2023 16:41 Відповісти
Я проти вихваляння цього урода, в нього все вперше, зустріч з африканськими послами, вперше зустріч з королем Великобританії, частково правда, бо Ющенко і Порошенко зустрічались з Її Величністю. В чому досягнення в виступі перед швейцарським парламентом? Можна подумати що рештам лідерам не дозволили, а тут виняток для великого підора **********, просто решта лідерів не бачать необхідності, і не видають це за велике досягнення. А дадуть зброю чи не дадуть не від дебіла залежить.
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06.05.2023 17:00 Відповісти
Швейцария не даст оружие воюющей стране. А если даст, то исключительно после отмены своего статуса нейтралитета через изменения в Конституции.

на всякий случай, нейтралитету Швейцарии 208 лет (две мировых войны, на всякий случай).

и тут вдруг Зеленский выступит и своим хрипливим пердінням поменяет образ жизни швейцарцев ?
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06.05.2023 21:25 Відповісти
Про жодну нейтральність не може бути мови, коли йдеться про агресію, вбивства, терор та масові звірства
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07.05.2023 02:07 Відповісти
Можливо Швейцарія і прийме рішення про надання зброї, можливо рішення вже прийнято, але це залежить від двох країн, власне Швейцарії та США, які чудово вміють штрафувати швейцарські банки. Але від корупціонера і дегенерата точно нічого не залежить, а хто воно таке уряд Швейцарії чудово знає.
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07.05.2023 06:57 Відповісти
за часів Гітлера був терор, концтабори, масові звірства і нейтралітет Швейцарії
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07.05.2023 08:25 Відповісти
Тому нейтралітет Швейцарії аморален
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07.05.2023 16:24 Відповісти
так виклич швейцарців на партком для розгляду особових справ за аморальність
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07.05.2023 19:43 Відповісти
Чудово ,
дякуємо Швейцарії 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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06.05.2023 17:41 Відповісти
Хороша новина.
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06.05.2023 19:47 Відповісти
 
 