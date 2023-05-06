Швейцарія передасть Україні близько 20 машин розмінування для очищення визволених територій, - Мінреінтеграції
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Мінреінтеграції сприятиме залученню машин розмінування для очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції.
Зазначається, що відповідний меморандум про співробітництво був підписаний між Міністерством і швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions (GCS).
"Результатом співпраці має стати залучення компанією машин розмінування. Машини застосують для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей", - ідеться в повідомленні.
У міністерстві додали, що для цього керівництво GCS заявило про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.
Крім того, сторони домовилися взаємодіяти у царині технічного та нетехнічного обстеження ймовірно забруднених ВНП територій. А також – проводити навчання населення звільнених територій ризикам, пов’язаним із мінами та нездетонованими боєприпасами.
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Швейцария испытывает международное давление относительно ее традиционной политики нейтралитета в войнах и конфликтах. Многие западные союзники призывают Берн снять запрет на экспорт швейцарского оружия и помочь Украине.
Пока власти Швейцарии отказывались это сделать. Однако приглашение Зеленскому выступить перед парламентом эксперты называет большим шагом для страны.
Президент Украины станет первым иностранным лидером, который обратится с посланием к Федеральному совету страны (так называется швейцарский парламент).
Обращение запланировано на летнюю сессию, которая начнется 30 мая. О точной дате будет объявлено дополнительно.
на всякий случай, нейтралитету Швейцарии 208 лет (две мировых войны, на всякий случай).
и тут вдруг Зеленский выступит и своим хрипливим пердінням поменяет образ жизни швейцарцев ?
дякуємо Швейцарії 👍🏼👍🏼👍🏼❤️