США підозрюють, що криптобіржа Binance допомагала росіянам обходити санкції, - Bloomberg
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Міністерство юстиції США веде розслідування щодо можливості обходити запроваджені Заходом проти Росії санкції за допомогою криптовалютної біржі Binance.
Про це пише Bloomberg із посиланням на пʼять власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.
Відділ національної безпеки вказаного американського відомства зʼясовує причетність компанії або її офіційних осіб до порушення західних санкцій проти Росії. Ще одне розслідування проти Binance веде кримінальний відділ.
Криптобіржа відреагувала на дії Мін'юсту й заявила, що дотримується американських і міжнародних санкцій, а також провадить політику нетерпимості до анонімності клієнтів та невідомих джерел грошей.
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Все решта це імітація. Ізраїль накладає санкції ракетами, а не якимись смішними законами.
Єдине чого вони доб'ються лізучи до Binance це зіпсують собі ще більше відношення з китайцями. Якби справді хотіла накласти то просто вбомбили б федерацію гівна до місячного пейзажу. Як мінімум заохочували б Україну це робити, а не як зараз коли навпаки блокують.