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США підозрюють, що криптобіржа Binance допомагала росіянам обходити санкції, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

binance,кріптобіржа,кріптовалюти

Міністерство юстиції США веде розслідування щодо можливості обходити запроваджені Заходом проти Росії санкції за допомогою криптовалютної біржі Binance.

Про це пише Bloomberg із посиланням на пʼять власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.

Відділ національної безпеки вказаного американського відомства зʼясовує причетність компанії або її офіційних осіб до порушення західних санкцій проти Росії. Ще одне розслідування проти Binance веде кримінальний відділ.

Криптобіржа відреагувала на дії Мін'юсту й заявила, що дотримується американських і міжнародних санкцій, а також провадить політику нетерпимості до анонімності клієнтів та невідомих джерел грошей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спільна операція з ФБР: Нацполіція ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалюти

Автор: Анна Судак
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моливо краще Джастіна Сана брати за фаберже , цей аферюга давно китайозам підігрує
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06.05.2023 12:21 Відповісти
враження,що всi тi санкцii мають бiльше показовий характер нiж практичний! жодна захiдна краiна,навiть,не призупинила дипломатичнi стосунки з кацапами...
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06.05.2023 12:24 Відповісти
Єдині ефективні санкції та єдині справді працюючі санкції це удари ракетами та дронами камікадзе.

Все решта це імітація. Ізраїль накладає санкції ракетами, а не якимись смішними законами.

Єдине чого вони доб'ються лізучи до Binance це зіпсують собі ще більше відношення з китайцями. Якби справді хотіла накласти то просто вбомбили б федерацію гівна до місячного пейзажу. Як мінімум заохочували б Україну це робити, а не як зараз коли навпаки блокують.
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06.05.2023 14:52 Відповісти
Я уже давно говорил, ещё год назад что все эти санкций против Рашки бессмысленные. Их надо было вводить ещё 5 лет назад и все и сразу. Чтоб рашка даже бошку не смогла поднять.
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06.05.2023 15:33 Відповісти
Відмивання бабла та дойка лошків - єдині причині існування крипти.
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06.05.2023 13:27 Відповісти
 
 