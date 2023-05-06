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Київська область (3131) мінування (1159)

На Київщині водій агрофірми підірвався на протитанковій міні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

мінування

У Київській області водій, який їхав ґрунтовою дорогою вздовж поля, підірвався на залишеній російськими окупантами міні - дістав тілесні ушкодження та госпіталізований у лікарню.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Інцидент стався 5 травня о 21:25 на польовій дорозі між селами Плоске - Гоголів. 50-річний водій агрофірми, повертаючись на підприємство, наїхав на залишену під час окупації протитанкову міну. Ця територія деякий час була окупована", - написав Нєбитов.

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За його даними, внаслідок вибуху чоловік зазнав тілесних ушкоджень і госпіталізований до лікарні. Наразі загрози його здоров'ю та життю немає.

Автор: Анастасія Потіха
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Там де можуть бути міни, керувати технікою повинні виключно ПОЛОНЕНІ.
Шоб знали.
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06.05.2023 12:53 Відповісти
Водій , кого чого : кобили автомобіля чи трактора? Ох і пісатєлі
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06.05.2023 13:14 Відповісти
водій агрофірми
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06.05.2023 13:38 Відповісти
Дякую Та я вмію читати , але на фото трактор то напевно би тракторист ?
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06.05.2023 13:42 Відповісти
 
 