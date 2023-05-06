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Активісти створили для партизан карту відеокамер на окупованих територіях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

камера,видеокамера,слежение

Активісти громадянського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" створили карту розміщення ворожих відеокамер на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спротив.

Отримати доступ можуть охочі допомагати рухові спротиву через чат-бот "Разом". Також активісти закликають мешканців доповнювати карту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти удають із себе цивільних, щоб довідатись про партизанів на ТОТ, - Центр нацспротиву

Автор: Анна Судак
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Молодці!
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06.05.2023 13:13 Відповісти
надали розголосу - зараз доповнять хибними камерами, а по справжнім напишуть що "іх там нєт". І проєкт можна закривати. Краще б тихенько передали у ССО, а ті вже - по довірених особах розіслали.
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06.05.2023 13:35 Відповісти
А навіщо про це писати у ЗМІ? Щоб що?
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06.05.2023 13:42 Відповісти
У когось з мізками зовсім погано.Таку інфу на розголос
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06.05.2023 15:26 Відповісти
Ви бачили камеру на телефоні. Ото ж бо. Спробуй побачити той об'єктивчик десь на стіні чи дереві.
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06.05.2023 15:29 Відповісти
Кругом одно дерьмо.
...и идиотьі.
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03.11.2023 09:15 Відповісти
 
 