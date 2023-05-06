2 318 6
Активісти створили для партизан карту відеокамер на окупованих територіях
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Активісти громадянського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" створили карту розміщення ворожих відеокамер на тимчасово окупованих територіях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спротив.
Отримати доступ можуть охочі допомагати рухові спротиву через чат-бот "Разом". Також активісти закликають мешканців доповнювати карту.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
...и идиотьі.