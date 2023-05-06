У Прилєпіна струс мозку та переломи. Його забрали гелікоптером

Російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін внаслідок підриву автомобіля дістав струс мозку та переломи.

Про це з посиланням на джерела в силових структурах повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Медичні служби кажуть, що у Прилєпіна "пораненнях обох ніг".

Терориста забрали з місця підриву гелікоптером і доправили до лікарні.

Читайте: Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На місці працюють слідчі, їм на допомогу відправили детективів з Москви. В Нижегородській області введено план "Перехоплення".

За попередніми даними, потужність вибухового пристрою під автомобілем Прилєпіна склала 2 кг у тротиловому еквіваленті.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвано в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін отримав поранення.