У Прилєпіна струс мозку та переломи. Його забрали гелікоптером
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін внаслідок підриву автомобіля дістав струс мозку та переломи.
Про це з посиланням на джерела в силових структурах повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Медичні служби кажуть, що у Прилєпіна "пораненнях обох ніг".
Терориста забрали з місця підриву гелікоптером і доправили до лікарні.
На місці працюють слідчі, їм на допомогу відправили детективів з Москви. В Нижегородській області введено план "Перехоплення".
За попередніми даними, потужність вибухового пристрою під автомобілем Прилєпіна склала 2 кг у тротиловому еквіваленті.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвано в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін отримав поранення.
Будь ласка, зачекайте...
"Захар (Евгений) Прилепин, в узких кругах любителей нетрадиционных отношений имеет прозвище "Жозефина". ... в результате покушения на Захара Прилепина погиб его водитель-телохранитель с которым у Прилепина были нетрадиционно близкие отношения."
Може таке бути, що це касапський фейк? А раптом - правда?
Був Захар а стала Захрія))
Вот всё у них так. Снарядов просил Пригожин - а прислали почему-то Прилепину.
«Они хотят жить не только без газа и без нас. Они хотят жить без нас в самом прямом смысле, чтоб нас не было. Они с нами не помещаются на одной планете. Мы с ними помещались, а они с нами перестали помещаться. Это абсолютное антирусское зло, с которым Вы уже ничего не поделаете, если Вы были против войны и готовы отдать им и Донбасс, и Крым, и даже выплачивать долги за разрушение Украины. Сегодня всего этого будет им мало».
То есть, они там прекрасно понимают, что наша национальная идея "рашисты - оъе.итесь!". Более того, менно эта идея их больше всего бесит, потому что она направлена на разрушение их империи.
даже. Ох и тварь...
Якісь нові пошкодження є?
Если то, что осалось, отдерут от потолка машины, то ему повезло дышать и писять
через разные трубочки.