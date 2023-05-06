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Новини За кордоном
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вибух (3749) замах (471) Росія (47217) Прилєпін (48)

У Прилєпіна струс мозку та переломи. Його забрали гелікоптером

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прилепин

Російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін внаслідок підриву автомобіля дістав струс мозку та переломи.

Про це з посиланням на джерела в силових структурах повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Медичні служби кажуть, що у Прилєпіна "пораненнях обох ніг".

Терориста забрали з місця підриву гелікоптером і доправили до лікарні.

Читайте: Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На місці працюють слідчі, їм на допомогу відправили детективів з Москви. В Нижегородській області введено план "Перехоплення".

За попередніми даними, потужність вибухового пристрою під автомобілем Прилєпіна склала 2 кг у тротиловому еквіваленті.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвано в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін отримав поранення.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+58
А в мене інша інформація, йому відірвало ноги і пробач цензор....хуй
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06.05.2023 14:10
+39
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06.05.2023 14:33
+36
Піде до кадирова у гарем. Євнухом.
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06.05.2023 14:15
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А в мене інша інформація, йому відірвало ноги і пробач цензор....хуй
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06.05.2023 14:10 Відповісти
Уй це добре.
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06.05.2023 14:11 Відповісти
можна брелок зробити
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06.05.2023 14:12 Відповісти
*** прилепит собі
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06.05.2023 20:25 Відповісти
У Х@я відірвало х@й?...
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06.05.2023 14:12 Відповісти
Піде до кадирова у гарем. Євнухом.
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06.05.2023 14:15 Відповісти
Нэээт, дон! Эта будыт лубимий авца!!)))
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06.05.2023 14:20 Відповісти
Ну насчет "пойти" я немного не уверен
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06.05.2023 15:25 Відповісти
тобто що? він подох чи ні?
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06.05.2023 16:47 Відповісти
Тобто прілєпін тепер буде приліплятися до протезів і інвалідної коляски?? Прізвище не обдуриш!
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06.05.2023 14:13 Відповісти
Жена то тєпєрь вся в траурє. Навєрноє.
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06.05.2023 14:17 Відповісти
щоби модератори пропускали, то ось вам лайфхак - треба писати "лі ***".
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06.05.2023 14:17 Відповісти
Зашквар Прилєпіна! останній...
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06.05.2023 14:20 Відповісти
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06.05.2023 14:33 Відповісти
За що його тепер підвішувати?! Хто ото зробив?!!(
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06.05.2023 14:59 Відповісти
звісно... струз мозку, не причина вилітати для гелікоптера.
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06.05.2023 15:20 Відповісти
а наскільки йому потрібен той прутень? З огляду на інфу від "Жёлтая папка":
"Захар (Евгений) Прилепин, в узких кругах любителей нетрадиционных отношений имеет прозвище "Жозефина". ... в результате покушения на Захара Прилепина погиб его водитель-телохранитель с которым у Прилепина были нетрадиционно близкие отношения."
Може таке бути, що це касапський фейк? А раптом - правда?
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06.05.2023 19:28 Відповісти
обычные любовные разборки М+М+М
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06.05.2023 20:28 Відповісти
А в нього є оте що отримало ''струс''?
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06.05.2023 14:11 Відповісти
Мозок є, розуму нема.
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06.05.2023 14:58 Відповісти
мозг не пострадал
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06.05.2023 15:00 Відповісти
Выживет, ****(
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06.05.2023 14:11 Відповісти
У цього покидька вже давно - перелом мозку, як й в інших рашистів.
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06.05.2023 14:12 Відповісти
Струс черепної порожнини.
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06.05.2023 14:14 Відповісти
Щоби отримати струс мозку, треба його мати!
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06.05.2023 14:14 Відповісти
оторвало двигатель джипа, а у него только сотрясение, странно ?!!
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06.05.2023 14:14 Відповісти
блин... с вертолетом нам не повезло. Пока.
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06.05.2023 14:15 Відповісти
Якщо тільки 200 метрів від'їхав від столової,то певно і всратись немав чим
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06.05.2023 14:16 Відповісти
струс мозку це, типу, в опу ранений?
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06.05.2023 14:17 Відповісти
Це фейк, чи помилка? Немає у зайвехромосомів мозку, зовсім немає!!!
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06.05.2023 14:19 Відповісти
І в опі? В хребті є..
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06.05.2023 14:38 Відповісти
прилєпіна ************ приїбашило
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06.05.2023 14:20 Відповісти
От блін! Може чимось допомогти, треба?...
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06.05.2023 14:21 Відповісти
Mozno pomoch; dobit do konca chtobi nemuchilsja...
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06.05.2023 14:29 Відповісти
Слідчі мають з'ясувати, чому вибухівка була такої малої потужності. І хто в цьому винен.
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06.05.2023 14:21 Відповісти
винні криворукі кацапи з ФСБ. все у них через дупу, ні підірвати ні отруїти...ніхрєна не можуть зробити доладу.
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06.05.2023 14:45 Відповісти
Так не спіша і така доля чекатиме всіх рашистів імперців
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06.05.2023 14:22 Відповісти
прилетіло Прилепіну в центр прінятія рішеній.. усе як він любить.
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06.05.2023 14:22 Відповісти
надо было дорезать скотину....ну что бы не мучился.....
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06.05.2023 14:23 Відповісти
А може й краще, що не вбили? Хай тепер живе без ніг, без пісюна, без залишків мозку!
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06.05.2023 16:09 Відповісти
Як може бути струс того, чого немає від народження?
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06.05.2023 14:26 Відповісти
А якщо серйозно, то хтось розуміє, що таке 2 кг тротилу?! Вибуховий заряд гранати Ф-1 - 60( шістдесят, Карл!) грамів!..
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06.05.2023 14:27 Відповісти
Перелом мозку 🤣🤣
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06.05.2023 14:27 Відповісти
Грустная новость. Выжил, падла.
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06.05.2023 14:32 Відповісти
охранник Злой гражданин Украины сдох
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06.05.2023 14:37 Відповісти
В Нижегородской области! Как там соловловьев со скабеевой симоньян себя чувствуют или их дети? То вагнера они такие, им вообще все равно кого убивать
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06.05.2023 14:35 Відповісти
вот это прилепили
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06.05.2023 14:36 Відповісти
Фсб защищает весь мусор, осталось патрушева с ***** зачистить
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06.05.2023 14:37 Відповісти
Це неможливо - там нема мозку!
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06.05.2023 14:43 Відповісти
« ... ну , вот , есть жє харошіє новості ...»
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06.05.2023 14:43 Відповісти
То може і Чічерина насправді то колишній Чіча після швидкої операції?

Був Захар а стала Захрія))
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06.05.2023 14:51 Відповісти
это русские националисты, которым не нравится, как плешивый удмурт, которым манипулирует цру, убивает сотни тысяч славян.
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06.05.2023 14:51 Відповісти
​ (https://telegra.ph/file/288c67e67c283e625784c.jpg)Интернет-источники сообщают, что в россии произошёл хлопок машины, в которой находился «писатель» Захар Прилепин.

Вот всё у них так. Снарядов просил Пригожин - а прислали почему-то Прилепину.
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06.05.2023 14:52 Відповісти
Як може струснутися те, чого немає?
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06.05.2023 14:56 Відповісти
Вот что этот идеолог русско-имперского нацизма писал об Украине прошлой осенью:

«Они хотят жить не только без газа и без нас. Они хотят жить без нас в самом прямом смысле, чтоб нас не было. Они с нами не помещаются на одной планете. Мы с ними помещались, а они с нами перестали помещаться. Это абсолютное антирусское зло, с которым Вы уже ничего не поделаете, если Вы были против войны и готовы отдать им и Донбасс, и Крым, и даже выплачивать долги за разрушение Украины. Сегодня всего этого будет им мало».

То есть, они там прекрасно понимают, что наша национальная идея "рашисты - оъе.итесь!". Более того, менно эта идея их больше всего бесит, потому что она направлена на разрушение их империи.
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06.05.2023 14:56 Відповісти
даже выплачивать долги за разрушение Украины....
даже. Ох и тварь...
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07.05.2023 02:54 Відповісти
Сотрясение скреп черепной коробки
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06.05.2023 14:58 Відповісти
неправда, мозга там нет и не было
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06.05.2023 14:59 Відповісти
сотрясение чего?!откуда там мозги?!
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06.05.2023 15:06 Відповісти
Кровавая междуусобица. Русский мир, однако.
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06.05.2023 15:10 Відповісти
***** пришлепин, чтоб ты сдохло кацапская бесотварь. аминь!
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06.05.2023 15:16 Відповісти
живуче гівно..
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06.05.2023 15:21 Відповісти
Струс мозку в нього від народження.
Якісь нові пошкодження є?
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06.05.2023 15:21 Відповісти
пишуть, що стрючок відірвало й ноги трошки поперебивало...
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06.05.2023 15:27 Відповісти
Струс чого?! Як можна струсити те, що не існує?
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06.05.2023 15:32 Відповісти
жалко що не здох цей покидьок прилепіг
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06.05.2023 15:35 Відповісти
а кто это прилепин?
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06.05.2023 15:40 Відповісти
Струсу мозку бути не могло - там мозку немає.
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06.05.2023 15:44 Відповісти
Когда в салоне каша из костей - пишут то же самое: сотрясение и переломы.
Если то, что осалось, отдерут от потолка машины, то ему повезло дышать и писять
через разные трубочки.
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06.05.2023 15:53 Відповісти
Як би там було 2 кг...то машина розлітається на шматки...
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06.05.2023 15:55 Відповісти
Як би дорога була асфальтована-ефект був би кращий,а так-вибухова хвиля пішла в пісок...руцькіе дарогі,однако..
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06.05.2023 16:26 Відповісти
Звідки там мізки?
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06.05.2023 16:01 Відповісти
В Ізраїлі буде лікуватись чи у Берліні ?
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06.05.2023 16:07 Відповісти
У Ізраїлі не приймуть, бо занадто обрізаний))
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06.05.2023 16:40 Відповісти
Схоже пощастило паскуді. Шкода...
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06.05.2023 16:15 Відповісти
А може і не пощастило..Якщо ноженята відрубають-саме те...
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06.05.2023 16:28 Відповісти
Захарку гвинтокрилом? А яйця? Поштой расии?!))
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06.05.2023 16:39 Відповісти
У Прилєпіна струс мозку. Хіба що спинного...
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06.05.2023 17:00 Відповісти
Выжил,вылупок.Блин
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06.05.2023 17:36 Відповісти
Хоч би він швидше здох!
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06.05.2023 17:56 Відповісти
точно відомо, що одна нога відірвана, а друга пошматована на лахміття. Велика втрата крові. Точно подохне.
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06.05.2023 19:01 Відповісти
лишилося на держак натягнути і носити як дідів.
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06.05.2023 20:49 Відповісти
 
 