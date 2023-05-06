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З полону повернули 45 захисників і захисниць України. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обмін

Україна повернула 45 захисників, серед яких 42 захисники та 3 захисниці "Азовсталі".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та три захисниці "Азовсталі". Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах.
35 рядових і сержантів, 10 офіцерів", - написав Єрмак.

Глава ОП додав, що серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі".

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Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому.

З полону повернули 45 захисників і захисниць України 01
З полону повернули 45 захисників і захисниць України 02
З полону повернули 45 захисників і захисниць України 03

Росіянам повернули трьох льотчиків.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося звільнити 2324 українців! 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Слава Богу, наші повернулись від нелюдів, здоров'я і швидкої реабілітації.
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06.05.2023 15:39
+14
Ще б московських попів почали міняти на наших полонених героїв, а цих колаборантів в країні вистачає.
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06.05.2023 15:46
+12
Вітаємо справжніх героїв на рідній українській землі...
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06.05.2023 15:43
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Слава Богу, наші повернулись від нелюдів, здоров'я і швидкої реабілітації.
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06.05.2023 15:39 Відповісти
одна проблема - ті повернуті льотчики знов підуть бомбити Україну.
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06.05.2023 15:42 Відповісти
наступного разу можуть вже додому не повернутися
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06.05.2023 15:49 Відповісти
Вітаємо справжніх героїв на рідній українській землі...
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06.05.2023 15:43 Відповісти
Ще б московських попів почали міняти на наших полонених героїв, а цих колаборантів в країні вистачає.
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06.05.2023 15:46 Відповісти
з поверненням на рідну землю , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.05.2023 15:46 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.05.2023 15:48 Відповісти
Все маленьке свято псує д'єрмак!
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06.05.2023 16:07 Відповісти
З поверненням…..
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06.05.2023 16:37 Відповісти
Хорошая новость....правда, хорошая...
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06.05.2023 17:35 Відповісти
ЄРМАК!!! ЄРМАК!!! ЄРМАК!!! СЛАВА ЄРМАКУ!!! ХАЙ ЖИВЕ!!! ВІДДАМО ЖИТТЯ ЗА НЬОГО!!!
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07.05.2023 04:54 Відповісти
 
 