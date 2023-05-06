УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4214 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
17 344 69
пожежа (3746) Росія (47217)

У Свердловській області РФ горять склади з порохом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пожар,рф

У селищі Первомайський Свердловської області загорілися склади з порохом.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням на екстрені служби РФ, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.

"Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох", - сказав співрозмовник агентства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Єкатеринбурзі палають склади з гумою й легкозаймистими рідинами. ФОТО

Повідомляють, що селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.

"У ГУ МНС підтвердили пожежу на складах в уральському селищі Первомайський. Попередньо постраждалих немає. Рятувальники нарощують сили для недопущення розповсюдження вогню біля селища", - додали згодом пропагандисти.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+75
Хоч би дощ не пішов, переживаю
показати весь коментар
06.05.2023 21:44
+41
Буває ж таке. Лісова пожежа саме біля складів із порохом
показати весь коментар
06.05.2023 21:43
+40
Звичайно Порох тут ні прі чьом
показати весь коментар
06.05.2023 21:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буває ж таке. Лісова пожежа саме біля складів із порохом
показати весь коментар
06.05.2023 21:43 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 22:22 Відповісти
Самозагорівся ліс , а тупо по вітру стояли 19 складів з порохом. Нічо дивного. Плюс, для заболття на цей рік по китайскому гороскопу - геєна огненна. А проти науки не попреш.....
показати весь коментар
06.05.2023 22:40 Відповісти
Хоч би дощ не пішов, переживаю
показати весь коментар
06.05.2023 21:44 Відповісти
Звичайно Порох тут ні прі чьом
показати весь коментар
06.05.2023 21:46 Відповісти
Це він там шухерить.
показати весь коментар
06.05.2023 21:47 Відповісти
Як ні при чому? Він завжди був у всьому винен, а тут ні причому?
показати весь коментар
06.05.2023 23:34 Відповісти
😂😂😂👍🏼
показати весь коментар
07.05.2023 01:04 Відповісти
Красіво....
показати весь коментар
06.05.2023 21:47 Відповісти
Навіть природа допомагає українцям.
показати весь коментар
06.05.2023 21:47 Відповісти
Та то той хлопець, який Прілєпіна у космос запускав, то там недалеко, можна і це на нього повісити...
показати весь коментар
06.05.2023 21:48 Відповісти
Для того и порох - шоб горіти .
показати весь коментар
06.05.2023 21:48 Відповісти
Жах який! Може допомога потрібна?...
показати весь коментар
06.05.2023 21:49 Відповісти
Допомога сірниками?
показати весь коментар
06.05.2023 21:54 Відповісти
Benzinom tushit?
показати весь коментар
06.05.2023 22:04 Відповісти
Та всім, що горить..там газових труб чи ємностей немає? Чи того ж толуолу..чи хімпрому якогось..а то ж буде кайфулі...кайфуйкайфуйкайфуліі))
показати весь коментар
06.05.2023 22:29 Відповісти
Никогда такого не было, и вот опять...
показати весь коментар
06.05.2023 21:55 Відповісти
молодцы ополченцы сибирской народной республики.
все же пороховой склад - это круче, чем присмаленная крыша кремлевского цирка
показати весь коментар
06.05.2023 21:56 Відповісти
Це скоріше, уральскі партизани.

Сибір буде потім.
показати весь коментар
06.05.2023 22:17 Відповісти
Кітайоза маханара проводять зачистку територій під плантації рису?
показати весь коментар
06.05.2023 22:30 Відповісти
Китайці не рисоїди - вони напіврисоїди ( на півночі Китаю не сильно то виростиш рис ).
показати весь коментар
07.05.2023 00:34 Відповісти
Ну давайте всі провінції Китаю перебирати..он у них самі здорові шахтарі, але тількі в одній провінції. А індійці всі страшні, для Болівуду відбирають виключно в декількох провінціях акторів...
показати весь коментар
07.05.2023 00:56 Відповісти
благодатный огонь снизошел
показати весь коментар
06.05.2023 21:56 Відповісти
ПриветаСС с планеты Нибиру...
показати весь коментар
06.05.2023 22:10 Відповісти
За словами співрозмовника, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.

Згадався анекдот. Крейсер зіткнувся з айсбергом та затонув. Команда айсбергу нагороджена орденами та відзнаками....
показати весь коментар
06.05.2023 21:56 Відповісти
Європейська солідарність працює...
показати весь коментар
06.05.2023 21:57 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 21:57 Відповісти
ого наші розвернулися
показати весь коментар
06.05.2023 21:57 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 22:00 Відповісти
2023 год пройдет в на расеи "с огоньком"!
Это можно только приветствовать!
Кто там следующий подхватит эстафету?
показати весь коментар
06.05.2023 22:01 Відповісти
теперь кацапы заподозрят,шо зелений клин имеет свойства расширяться...
показати весь коментар
06.05.2023 22:04 Відповісти
не... зеленый клин, то за байкалом.

тут вопрос в том, включать ли урал в состав сибирской народной республики или нужна отдельная уральская народная...
показати весь коментар
06.05.2023 22:51 Відповісти
Ruzki kurwy
показати весь коментар
06.05.2023 22:04 Відповісти
для свинособак текс їх хИта-день пАбеды Порохом пропах)--набирає ЩЕ більш глибокий,),,так би мовити -- критичний зміст!,,),ну що ж виродки,),як там--із пєсні слов нє викЄнєш,),так??,,,),
показати весь коментар
06.05.2023 22:04 Відповісти
Рафик не в чем не виноват!!
Мамой клянусь!
показати весь коментар
06.05.2023 22:04 Відповісти
хорошо горит, и пусть горит
показати весь коментар
06.05.2023 22:08 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 22:09 Відповісти
Боже храни Украину !!!
Многие лета отважному Президенту Владимиру Зеленскому !!!
С вами Бог, и все честные люди Земли !!!
показати весь коментар
06.05.2023 22:12 Відповісти
Це стьоб???
показати весь коментар
06.05.2023 22:31 Відповісти
Ну чому зразу стьоб ? В людини думка не співпадає з вашою . Тим більше читач не місцевий , із- за кордону ,
показати весь коментар
06.05.2023 23:15 Відповісти
Тоді сарказьм..дуже схоже)) доречі, через впн можна будь які прапорці малювати
показати весь коментар
06.05.2023 23:21 Відповісти
Звісно стьоб
показати весь коментар
07.05.2023 01:06 Відповісти
это добрые пожелания Украине и её Президенту !!!
показати весь коментар
07.05.2023 20:49 Відповісти
То в чиїх очах Ви там відвагу помітили??? Чи він Вач колумбійською гуманітарко пригостив??
показати весь коментар
07.05.2023 20:52 Відповісти
не Я, но Божий перст, пометил Президент Владимира Зеленского спасителем Украины и защитником Свободного Мира!
а после победы над кровавой Ордой кацапсиновых людоедов, вы выберете себе президента, хоть с колумбийским кайфом или афганским ганджубасом, по вкусу и нраву вашему !
показати весь коментар
07.05.2023 21:24 Відповісти
Походу таки пригостив. Вибачте, то у Вас вже марення почалось.
показати весь коментар
08.05.2023 00:07 Відповісти
Незабаром сезон тайожних пожеж. Тож готуйтеся, кацапи.
показати весь коментар
06.05.2023 22:12 Відповісти
Вже горить тайга на Дальнему Сходi...добре горить.
показати весь коментар
06.05.2023 22:15 Відповісти
Ого куди палаючі причандали Прилєпіна долетіли!
показати весь коментар
06.05.2023 22:13 Відповісти
The Spring collection cotton
показати весь коментар
06.05.2023 22:15 Відповісти
та горять, і ДОБРЕ, ото Вам проблема. Радіти за людей потрібно!
показати весь коментар
06.05.2023 22:26 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 22:27 Відповісти
скоро это через 3 дня?
показати весь коментар
06.05.2023 22:42 Відповісти
Живой кацап?А скажи свинособака,взрыв вашего ватана сегодня,это уже красная линия или еще нет?И что там в Бахмуте?🤣🌹
показати весь коментар
06.05.2023 22:44 Відповісти
О, фашист непрошеный припёрся.
показати весь коментар
06.05.2023 22:44 Відповісти
Отвечай быстрее,у тебя мало времени🤣🌹
показати весь коментар
06.05.2023 22:45 Відповісти
Скоро будете кульки стирать и правдой подтираться дебилы, млять.
показати весь коментар
06.05.2023 22:47 Відповісти
Іван, здєсь воткі нєт! Ідінах!
показати весь коментар
06.05.2023 22:50 Відповісти
якыйсь жыдоугрофиннобурят заблукав...
нам на компас скинуться чы админ дорогу укажет?
показати весь коментар
06.05.2023 22:51 Відповісти
А кацапи тим часом чекають на контрнаступ. Вони думають, що контрнаступ це коли ЗСУ в один день поїде сотнями танків проривати укріплення через обладнані окопи.... Нехай думають
показати весь коментар
06.05.2023 22:39 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 22:57 Відповісти
Бажаю щоб всі військові склади в росії згоріли ще вчора.
показати весь коментар
06.05.2023 23:18 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 23:57 Відповісти
Мало.
Так може горіти вся росія. ФПВ дрони це легкий та безпечний для агентів інструмент щоб спалити всю рф. А ще нагадую про контрольовані підпали які рф застосовувала осінню перед повномасштабним вторгненням...
показати весь коментар
07.05.2023 01:31 Відповісти
От значить хто зону ЧАЕС випалив тоді весною
показати весь коментар
07.05.2023 19:37 Відповісти
Качественный порох вообще-то должен взрываться.
показати весь коментар
07.05.2023 10:18 Відповісти
Там похоже не сам склад, а лес рядом...
показати весь коментар
07.05.2023 11:23 Відповісти
 
 