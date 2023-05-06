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У Свердловській області РФ горять склади з порохом
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У селищі Первомайський Свердловської області загорілися склади з порохом.
Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням на екстрені служби РФ, передає Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.
"Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох", - сказав співрозмовник агентства.
Повідомляють, що селище, в якому проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації.
"У ГУ МНС підтвердили пожежу на складах в уральському селищі Первомайський. Попередньо постраждалих немає. Рятувальники нарощують сили для недопущення розповсюдження вогню біля селища", - додали згодом пропагандисти.
Топ коментарі
+75 Ростислав Ростислав 31ab27e8
показати весь коментар06.05.2023 21:44
+41 Oleksandr Onys
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+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар06.05.2023 21:46
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Будь ласка, зачекайте...
все же пороховой склад - это круче, чем присмаленная крыша кремлевского цирка
Сибір буде потім.
Згадався анекдот. Крейсер зіткнувся з айсбергом та затонув. Команда айсбергу нагороджена орденами та відзнаками....
Это можно только приветствовать!
Кто там следующий подхватит эстафету?
тут вопрос в том, включать ли урал в состав сибирской народной республики или нужна отдельная уральская народная...
Мамой клянусь!
Многие лета отважному Президенту Владимиру Зеленскому !!!
С вами Бог, и все честные люди Земли !!!
а после победы над кровавой Ордой кацапсиновых людоедов, вы выберете себе президента, хоть с колумбийским кайфом или афганским ганджубасом, по вкусу и нраву вашему !
нам на компас скинуться чы админ дорогу укажет?
Так може горіти вся росія. ФПВ дрони це легкий та безпечний для агентів інструмент щоб спалити всю рф. А ще нагадую про контрольовані підпали які рф застосовувала осінню перед повномасштабним вторгненням...