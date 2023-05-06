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крилаті ракети (883) повітряна тривога (411)

У більшості областей країни пізно ввечері 6 травня оголошено повітряну тривогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога,повтряна

Пізно ввечері 6 травня 2023 року у Києві та більшості областей України (окрім західних) оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Є підвищена загроза ракетних ударів російською стратегічною авіацією - злетіли декілька Ту-22М3і, які наближаються до зони пуску ракет. 

Перебувайте в укриттях.

Також читайте: Росія здійснює повітряні атаки для перевірки можливостей ППО, в цілому тактика противника не змінилася, - Міноборони

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Нам не звикати, уже більше року так.
Куди і де впаде не завжди заховатися є можливість
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06.05.2023 22:45
+2
В сторону Сумской были.
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06.05.2023 22:52
+1
************ востало и пошло пить кровь.
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06.05.2023 22:39
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************ востало и пошло пить кровь.
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06.05.2023 22:39 Відповісти
А відбою все нема.
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06.05.2023 22:41 Відповісти
На карті в Сумській обл вибух
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06.05.2023 22:45 Відповісти
Може то артой з їх території... Дайте ссилку на вашу карту.
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06.05.2023 22:47 Відповісти
https://map.ukrainealarm.com/
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06.05.2023 22:52 Відповісти
Пишуть-вибухи після пуску кацапських ракет з літаків
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06.05.2023 23:00 Відповісти
там начебто КАБ були
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06.05.2023 23:23 Відповісти
Нам не звикати, уже більше року так.
Куди і де впаде не завжди заховатися є можливість
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06.05.2023 22:45 Відповісти
Но пусков не было?
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06.05.2023 22:45 Відповісти
В сторону Сумской были.
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06.05.2023 22:52 Відповісти
Були пуски.
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06.05.2023 23:33 Відповісти
У акваторію Чорного моря виведено 4 -и надводних ракетоносії з сумарним залпом 32 ракети типу "Калібр".
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06.05.2023 23:25 Відповісти
 
 