У більшості областей країни пізно ввечері 6 травня оголошено повітряну тривогу
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Пізно ввечері 6 травня 2023 року у Києві та більшості областей України (окрім західних) оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Є підвищена загроза ракетних ударів російською стратегічною авіацією - злетіли декілька Ту-22М3і, які наближаються до зони пуску ракет.
Перебувайте в укриттях.
Топ коментарі
+3 dwt
показати весь коментар06.05.2023 22:45
+2 Виталий 6b40280c
показати весь коментар06.05.2023 22:52
+1 Petrov Viktor
показати весь коментар06.05.2023 22:39
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