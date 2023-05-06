У більшості областей країни пізно ввечері 6 травня оголошено повітряну тривогу

Пізно ввечері 6 травня 2023 року у Києві та більшості областей України (окрім західних) оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Є підвищена загроза ракетних ударів російською стратегічною авіацією - злетіли декілька Ту-22М3і, які наближаються до зони пуску ракет.

Перебувайте в укриттях.

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