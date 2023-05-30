УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5327 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниВійна в Україні
4 957 3
безпілотник (2095) Київ (13848) ППО (1833) Повітряні атаки на Київ (408)

Над Києвом вночі сили ППО знищили розвідувальний БПЛА ворога, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

ппо

Вночі під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Вночі Крим атакували безпілотники. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БПЛА це страшилка для касапів.. тут кінжали вже падають.. краще б вже промовчали..
показати весь коментар
07.05.2023 07:38 Відповісти
Це ж треба стільки пролетіти...і що ппо є тільки біля Києва??
показати весь коментар
07.05.2023 08:31 Відповісти
Такі щасливі, аж третій раз про це повідомляють..
показати весь коментар
07.05.2023 13:46 Відповісти
 
 