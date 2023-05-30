Над Києвом вночі сили ППО знищили розвідувальний БПЛА ворога, - КМВА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Вночі під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світле Майбутнє
показати весь коментар07.05.2023 07:38 Відповісти Мені подобається 1
otosh
показати весь коментар07.05.2023 08:31 Відповісти Мені подобається 1
Світле Майбутнє
показати весь коментар07.05.2023 13:46 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...