Очікування від нашого контрнаступу переоцінені у світі, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські високопосадовці побоюються, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів. Тому вони намагаються знизити рівень очікувань.
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
"Більшість людей... чекають чогось величезного", – зазначив міністр оборони Україна Олексій Резніков.
На його думку, це може призвести до "емоційного розчарування".
"Підготовка до контрнаступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила українських чиновників перед складним питанням: який результат буде достатнім, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон?
Дехто побоюється, що якщо українці зазнають невдачі, Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском з вимогою вступити у переговори з Москвою. Такі переговори майже напевно включатимуть російські вимоги про здачу суверенної території, що Україна називає неприйнятним", – пише видання.
"Я вірю, що чим більше перемог у нас буде на полі бою, відверто кажучи, тим більше людей будуть вірити в нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги", – сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню у понеділок.
У Washington Post зазначають, що очікування високих результатів зумовлено попередніми перемогами України на полі бою. Відсіч російських військ під Києвом, потім визволення Харківської та Херсонської областей.
"Ми надихали, тому що вважалося, що ми впадемо протягом 72 годин", – сказав Рєзніков.
Тому зараз, на його думку, партнери мають "спільні очікування, що Україна знову досягне успіху".
Резніков додав, що західні партнери сказали йому, що зараз їм потрібен "наступний приклад успіху, тому що ми повинні показати його нашим людям".
"Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?" – сказав міністр.
Тепер Росія може мати географічну перевагу і більшу чисельність військових, пише видання. Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння.
Зеленський заявив виданню, що Україна буде готова розпочати контрнаступ, "як тільки отримає зброю, про яку домовилася з партнерами".
Будь ласка, зачекайте...
но в твоем случае полное отсутствие мозга зэ-леная плесень не имеет мозгов
ну зробили тому януковічу Майдан, так придурошні його наступного разу вибрали
от ви готові прибити сусіда-свата-брата тільки за те що воно бідолага дурне? я - ні
є варіант не допускати зовсім ідіотів до виборів, але це йде у розріз із західними цінностями, тому поки що сидимо у ситуації "чого бідний бо дурний а дурний бо бідний"
є ще надія ввійти в ЄС НАТО тощо, щоб рішення наріда блокувалися вже ними (такі сиситеми більш стабільні бо різновекторнісили компенсують одне одого) , не найкращий варіант але найбільш реальний
Я гадала, що основна мета наступу - визволення людей і території від окупації орків.
А воно враження справляє...
ну про "визволення людей і території від окупації орків"
І ще одне: - навіщо ж ви самі так багато вживали термін "контрнаступ", якщо не знаєте, чого від нього очікувати?
..
Негайно збирайте зацікавлених інженерів аматорів та зарезпечте їх всіх необхідним задля розробки протидії !
@BorisenkoBoris
З кожної праски вже декiлька мiсяцiв звучить про майб\Контрнаступ! "Суспiльство хоче надiї" I ЗЕ\ОП обiцяло "перемогу",давало "надiю" Тепер: ЗЕ+Рєзніков про Контрнаступ -Washington Post Є побоювання,що наступ може НЕвиправдати завищені надії партнерів
Хто розпатякав плани генштабу?
Циничные уплюдки....
це як одружитись не тій кравчучкі - все життя зіпсоване!
Но ответственности с "харантов" тоже никто не снимал, и в жаргоне это называется "нае*лово", и как-то таким странам как сша с англией, это совсем не к лицу.
Я, бл..дь сплю чи це день відкритих дверей в дурдомі?
Захід навпаки дуже обережний в оцінках.