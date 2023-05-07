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Резніков (1386) контрнаступ (419)

Очікування від нашого контрнаступу переоцінені у світі, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олексій,резніков

Українські високопосадовці побоюються, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів. Тому вони намагаються знизити рівень очікувань.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість людей... чекають чогось величезного", – зазначив міністр оборони Україна Олексій Резніков. 

На його думку, це може призвести до "емоційного розчарування".

"Підготовка до контрнаступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила українських чиновників перед складним питанням: який результат буде достатнім, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон?

Дехто побоюється, що якщо українці зазнають невдачі, Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском з вимогою вступити у переговори з Москвою. Такі переговори майже напевно включатимуть російські вимоги про здачу суверенної території, що Україна називає неприйнятним", – пише видання.

"Я вірю, що чим більше перемог у нас буде на полі бою, відверто кажучи, тим більше людей будуть вірити в нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги", – сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню у понеділок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про контрнаступ: Ми не думаємо, що у нас може не бути успіху

У Washington Post зазначають, що очікування високих результатів зумовлено попередніми перемогами України на полі бою. Відсіч російських військ під Києвом, потім визволення Харківської та Херсонської областей. 

"Ми надихали, тому що вважалося, що ми впадемо протягом 72 годин", – сказав Рєзніков.

Тому зараз, на його думку, партнери мають "спільні очікування, що Україна знову досягне успіху".

Резніков додав, що західні партнери сказали йому, що зараз їм потрібен "наступний приклад успіху, тому що ми повинні показати його нашим людям".

"Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?" – сказав міністр.

Тепер Росія може мати географічну перевагу і більшу чисельність військових, пише видання. Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння.

Зеленський заявив виданню, що Україна буде готова розпочати контрнаступ, "як тільки отримає зброю, про яку домовилася з партнерами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маємо повернути усіх наших людей із російського полону, - Зеленський подякував команді, яка займається обміном військовополонених

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+53
У тебя только твои яйца переоценены, а к нашему контрнаступлению ты (слава Богу) не имеешь никакого отношения.
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07.05.2023 07:48
+41
Я все більше переконуюсь, що куйло зараз головний оберіг мародерства Z-команди. Чим довше війна - тим більше клоуни рєзнікови зможуть безнаказанно вкрасти у держави. Бо як тільки закінчиться військовий стан і заборона на зібрання, то одразу у сотен тисяч людей виникне бажання потриматися за горло у тих, хто купляв яйця по 17 грн, хто витрачав 50 млрд грн на дороги під час війни, хто розміновував Чонгар і наказував готуватися до шашликів перед війною.
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07.05.2023 07:48
+38
29 березня, 2023 Збройні сили України можуть розпочати весняний контрнаступ протягом квітня-травня. Терміни наступальних операцій прямо залежать від погодних умов. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
27 квітня, 2023 Резніков про контрнаступ ЗСУ: "Це станеться несподівано"
28 квітня, 2023 Підготовка до українського контрнаступу завершується - Резніков
28 квітня, 2023 Резніков про контрнаступ: Глобально ми готові
01 травня, 2023 Резніков назвав три складові успішного контрнаступу ЗСУ
01 травня, 2023 РЕЗНІКОВ ПРО КОНТРНАСТУП: "Я вважаю, що станом на сьогоднішній день ми виходимо на оту фінішну пряму"

01 травня, 2023 Очікування від нашого контрнаступу переоцінені у світі, - Резніков
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Якщо обираєте на гетьмана клоуна - готуйтеся жити в цирку
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07.05.2023 07:56
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та я тільки вчора бачив один склад який не вилетів в повітря, ні тоді, ні зараз, взагалі ніколи не вилітав
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07.05.2023 09:10 Відповісти
бува
но в твоем случае полное отсутствие мозга зэ-леная плесень не имеет мозгов
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07.05.2023 09:13 Відповісти
ты без подкола тупой притупой зэ-тупица однодневка
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07.05.2023 09:07 Відповісти
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07.05.2023 10:25 Відповісти
Я теж їм вірю! Але , чому тільки в нас 🙃(якщо влада 100% виродків ) патріоти і партизани не нищать ЗРАДНИКІВ ? В першу чергу в час війн утілізовивали ГНИД !портнов & Баканов готували списки патріотів України і що
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07.05.2023 09:38 Відповісти
тому що виродки у владі це не причина а наслідок
ну зробили тому януковічу Майдан, так придурошні його наступного разу вибрали
от ви готові прибити сусіда-свата-брата тільки за те що воно бідолага дурне? я - ні

є варіант не допускати зовсім ідіотів до виборів, але це йде у розріз із західними цінностями, тому поки що сидимо у ситуації "чого бідний бо дурний а дурний бо бідний"

є ще надія ввійти в ЄС НАТО тощо, щоб рішення наріда блокувалися вже ними (такі сиситеми більш стабільні бо різновекторнісили компенсують одне одого) , не найкращий варіант але найбільш реальний
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07.05.2023 09:48 Відповісти
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07.05.2023 08:12 Відповісти
."...щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон..."
Я гадала, що основна мета наступу - визволення людей і території від окупації орків.
А воно враження справляє...
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07.05.2023 08:03 Відповісти
це ви після концертів 95 кварталу в ДНР так гадали?
ну про "визволення людей і території від окупації орків"

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07.05.2023 08:14 Відповісти
Він так вважає, що у Вашингтоні сидять наївні маленькі діти, які необдумано поставляють так мало озброєння і ***********?
І ще одне: - навіщо ж ви самі так багато вживали термін "контрнаступ", якщо не знаєте, чого від нього очікувати?
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07.05.2023 08:06 Відповісти
термін "контрнаступ" - rozkačuvaly vsilyaki Feiginy ta Piontkovskiy, hoč ïh prosyly c'ogo ne robyty.
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07.05.2023 08:14 Відповісти
Ясно що його не буде зовсім! Але щоб давали зброю треба якись бульби пускати ?
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07.05.2023 08:07 Відповісти
Якраз там реалісти,знають співвідношення сил та засобів і розуміють можливості.Це ви,зелені балаболки-брехуни,в крутих іпсошників гралися,а тепер за слова відповідати треба,так ви як завжди прийнято в вашій кодлі переводите стрілки на інших.Краще б ви ,недоумки, в пісочку бавилися,пускали соплі з носа , срали в памперси,і не заважали військовим планувати і проводити операції.
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07.05.2023 08:13 Відповісти
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07.05.2023 08:16 Відповісти
Головне, не допускайте до планування "професіоналів" типу Рєзнікова і Аристовича, бо вони нам такого напланують..., що у орків мозок сплавиться. А якщо вони ще й повернуть видатного стратега Тарана, то рашисти з переляку будуть тікати до Сахаліна.
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07.05.2023 08:14 Відповісти
Співчуваєм Залужному і всім нашим військовим, що їм доводиться мати справу з таким міністром і таким головнокомадувачем які вже растрепали на весь світ про наш наступ, і надалі продовжують заважати ЗСУ робити свою справу!
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07.05.2023 08:17 Відповісти
наскільки я розумію всі важливі кроки робляться або за відсутньості Зеленського (як удар по Кремлю) або без його відома (як наступ на Ізюмському напрямку)
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07.05.2023 08:21 Відповісти
взагалі то особисто я не проти щоб професіонали достойно заробляли, але цікаво звідки такі висновки?
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07.05.2023 08:43 Відповісти
Так багато заробив, шо відмовився від пожертви в мільйон доларів...
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07.05.2023 09:06 Відповісти
Опять Washington Post .!!? 😂
..
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07.05.2023 08:21 Відповісти
Очікування від нашого контрнаступу переоцінені у світі, - Резніков. Хто такий Резніков? В минулому адвокат, а сьогоднійшній мародер ЗСУ, чи думає, що ми забулися про ціни на яйця, картоплю і яблука? Ти будеш на полі бою? Смішно, таким як Резніков, Маляр, Абдристович,Шарапов, Юзік, Пікалов, Кошевий, Коля відбивна, Верещалка... краще мовчати і спостерігати, що роблять трактористи, водії, будівельники, фермери,прості бізнесмени..., а сьогодні військові ЗСУ, нацгвардії, тероборони, поліції, СБУ на полі бою. Вам мародери краще не чіпати бюджетну касу, гуманітарку і військові справи, а наші Головнокомандувач, Генштаб і військові самі розберуться.
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07.05.2023 08:23 Відповісти
Включає задню
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07.05.2023 08:23 Відповісти
Таке враження,що 95 квартал--це вже вся країна. При владі одні базіки і балаболи
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07.05.2023 08:24 Відповісти
Лишь бы вы свои израильские паспорта в этом контрнаступе не потеряли.
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07.05.2023 08:24 Відповісти
Що, дочекалися коли москалі серійно ланцети почали виробляти?
Негайно збирайте зацікавлених інженерів аматорів та зарезпечте їх всіх необхідним задля розробки протидії !
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07.05.2023 08:25 Відповісти
Вони і не збиралися нічого робити. Тільки язиком плескати.
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07.05.2023 09:07 Відповісти
ви мабуть забули що людина яка має забезпечити всім необхідним в нас "свадєбний дрон"
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07.05.2023 09:13 Відповісти
Я вже давно казала що весь цей розрекламований контрнаступ чергове наїбалово від ЗЕленої мразоти.. І ось це яйцеголове чмо підтверджує
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07.05.2023 08:26 Відповісти
ВП давно вже перетворився в жовту помийку
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07.05.2023 08:27 Відповісти
Так ви ж самі навипередки кричите, що під час контрнаступу деокупуєте Крим!?
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07.05.2023 08:38 Відповісти
Які можуть бути очікування коли в резнікова суцільний дерибан, в оп кротів рашки більше ніж в Шаріка бліх, як тільки стали відбуватись ставки шанси на перемогу різко впали.
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07.05.2023 08:39 Відповісти
Менше язиком ляпав - більше б толку було.. Наступатєль...
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07.05.2023 08:48 Відповісти
Наступатель? Скоріше вступатель!

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07.05.2023 09:43 Відповісти
Виявляється, що Рєзнікоа майстер спорту з акробатики).
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07.05.2023 08:52 Відповісти
Та й на взутті знається, бо так переобуватися в польоті не кожному дано.
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07.05.2023 10:57 Відповісти
Яке воно жалюгідне...
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07.05.2023 08:56 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю або у злитих документах або ще десь Захід якраз таки вважав, що результати контрнаступу будуть скромні. Але це зелених марафон з осени минулого року розповідає кожного дня про ось-ось скоро контрнаступ, визволимо Крим оце все. Я навіть не можу згадати, хто ще не казав про контрнаступ, а так кожного дня від Буданова до Верещук.
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07.05.2023 08:57 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

З кожної праски вже декiлька мiсяцiв звучить про майб\Контрнаступ! "Суспiльство хоче надiї" I ЗЕ\ОП обiцяло "перемогу",давало "надiю" Тепер: ЗЕ+Рєзніков про Контрнаступ -Washington Post Є побоювання,що наступ може НЕвиправдати завищені надії партнерів
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07.05.2023 08:59 Відповісти
І нема кому йому рота закрити
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07.05.2023 09:07 Відповісти
А звідки взагалі відомо про контрнаступ?

Хто розпатякав плани генштабу?
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07.05.2023 09:10 Відповісти
...как все будет не важно,главно результат!!! Слава Солдатам Великой Ukrainy ..Надеюсь на убедительный и сокрушительный удар по воякам болот мацковии .
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07.05.2023 09:11 Відповісти
как переоценены? сами сказали освободим донбас и луганск и зайдем в крым и вернемся к границам 1991 года, что тут завышено? или напыздели много и теперь не знаете как с этим быть?
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07.05.2023 09:32 Відповісти
что, довызделися с обещаниями? крым возьмем границы 1991года , людей море положили и теперь что? завышенные ожидания?
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07.05.2023 09:35 Відповісти
Наявними силами , засобами та озброєнням , без ракет , літаків , великої кількості ударних дронів та засобів електронної боротьби , та дозволу використовувати озброєння де завгодно успішний контрнаступ не можливий . У противника все це є в значній кількості і виробляється кожен день . Навіть по тих снарядах - 200 тисяч на день ( хоча я в цьому сумніваюсь ) проти обіцяних заходом виробити мільон за рік . І кожного дня там укріплення будуються , територія мінується . Балачки про санкції , евакуацію , снарядний голод - це все іпсо . І кожен день відтермінування наступу зменшує його вірогідну ефективність . Єдина користь від нього - це не сам наступ , а залякування ним супротивника .
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07.05.2023 09:48 Відповісти
Золотые слова....
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07.05.2023 10:10 Відповісти
Ботаксный Педофил предупредил бениного Нарика, что в случае успешного наступления они сольют инфу о Оманском договорняке с патрушевым, про его киностудии в маЦкве, офшоры, майно и т.д, это очкастое Чепушило уже предупреждает...
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07.05.2023 09:51 Відповісти
"В гастях у сказкі". Х#йло з перших днів війни не закликало б наших війскових винести цього "нациста та наркомана" з Банкової, бо з ними було б "прощє дагаварится", а виклало б увесь той так званий оманський компромат. Особливо потім-коли орків повиганяли з багатьох наших земель, навіть з тих, які вони нашвидкоруч своїми у своїй недоконституції позаписували. Був би такий компромат-його б вже давно вкинули, тому що хаос, зневіра та розчарування в українському суспільстві (а Зе, як не крути-обрала переважна більшість українцев на демократичних виборах)-це дуже і дуже на руку х#йлу.
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07.05.2023 10:31 Відповісти
Ось такими фейками забивають інфопростір:

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07.05.2023 09:57 Відповісти
Потекло... теплое... прямо в штаны...
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07.05.2023 09:59 Відповісти
Вообще в чем-то тут правда есть. Запад жмет оружие, выдает его в пепеточном режиме а потом "якобы" ждет результаты....естественно, если мало оружия (а оружия судя по всему мало) - значит и результат будет небольшим и западные евроторгаши навалятся на Украину с предложением переговоров с рашкой любыми условиями, вплоть до якобы "нейтралитета" захваченный земель....
Циничные уплюдки....
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07.05.2023 10:04 Відповісти
Почнемо з головного. Захід нам щось винен?
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07.05.2023 10:40 Відповісти
Если не виден, то зачем он вообще изначально вписывался?
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07.05.2023 10:54 Відповісти
Послушай-те, запад унас вроде оплот демократии, свобод и справедливости? А штаты так тем более мировой блюститель порядка? Ну так вот, до войнывсе они как минимум обещали поддерживать Украину, т.е. справедливость в Европе....и вот так они поддерживают, дают оружие в час по чайной ложке, разве это помодь от их возможностей? Болжны-недолжны....Конечно должны, и не Украине а ради справедливости и мирового порядка на этой планете....
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07.05.2023 12:51 Відповісти
как минимум они подписали нас буд. меморандум, изъяв у нас ракеты большой дальности и ЯО. Так что конечно винен. Они это сами знают.
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07.05.2023 20:30 Відповісти
Не вони вилучили. Кравчук, добровільно, всупереч рішенню ВР здав.
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08.05.2023 00:01 Відповісти
Натомість вже 14 січня 1994 року Кравчук разом з президентами США Клінтоном та РФ Єльциним підписав у Москві так звану Тристоронню заяву та Додаток до неї, якими фактично було дезавуйовано усі принципові рішення Верховної Ради України. А саме - президент Кравчук погодився з російською пропозицією не знищувати ядерні боєголовки та ще й під міжнародним контролем, як того вимагали рішення парламенту, а передати їх до РФ. Причому не 42%, як було визначено ратифікаційною Постановою Верховної Ради, а всі 100%, та ще й у рекордні терміни - упродовж семи років.
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08.05.2023 00:04 Відповісти
3 падлюки - на жаль Україна ще довго буде вихаркувати цю їбанутисть...
це як одружитись не тій кравчучкі - все життя зіпсоване!
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08.05.2023 00:22 Відповісти
что ж вы не пишете раскаяния клинтона, который свидетельствовал что он давил на Украину отказаться от оружия и какая это была ошибка?
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08.05.2023 01:21 Відповісти
ще раз повторюю,нас ніхто під дулом пістолета не примушував підписувати меморандум як є,могли і поторгуватись,але ні віддали як наївне бидло,то хто кому винен?
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08.05.2023 04:09 Відповісти
не под дулом. Но если вы помните купоны и все что творилось тогда в Украине, для нас это был вопрос выживания. Другое дело, что мозгов не хватило прописать все более правильно, и это вопрос к Кравчуку.
Но ответственности с "харантов" тоже никто не снимал, и в жаргоне это называется "нае*лово", и как-то таким странам как сша с англией, это совсем не к лицу.
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08.05.2023 16:49 Відповісти
угу лохи самі віддали за писульку а захід винен,почитай ту писульку а потім питання став ... кравчуку і кучмі.
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08.05.2023 04:07 Відповісти
Воно пустопорожній ********, і по суті зварганеного, і по зовнішньому вигляду. Бідна Україна...
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07.05.2023 10:18 Відповісти
Так вы же сами полгода мозги парили, рассказывали о мощном мега-контрнаступе и пляже в Крыму весной-летом. Уроды тупорылые.
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07.05.2023 10:41 Відповісти
Спочатку самі півроку пи..діли про контрнаступ та які сюрпризи очікують росіян, та як ЗСУ вже ось-ось встановлять прапори в Донецьку та Криму, хоч про це ніхто не просив розповідати, кацапня за цей час обісралась та врилась в землю де могла для оборони, а тепер, *****, у Вашингтона завищені очікування?
Я, бл..дь сплю чи це день відкритих дверей в дурдомі?
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07.05.2023 10:54 Відповісти
Взагалі-то, саме зелені з кожної праски вже 3 місяці постійно заливають переможний кал про контрнаступ у вуха зебілів.

Захід навпаки дуже обережний в оцінках.
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07.05.2023 11:06 Відповісти
Щось стає тривожно від коментарів віп-балаболів. Чи там всі такі ?
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07.05.2023 11:46 Відповісти
Наступу не будет, бо мародёры из МО всё разворовали. А план, Ермак давно передал в Кремль. Верим в ЗСУ и Залужного.
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07.05.2023 12:05 Відповісти
Весеннее наступление будет! Но, не в этом году....
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07.05.2023 12:34 Відповісти
Вибачте за висловлювання - "ше один ******** с курячими яйцями виліз"
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07.05.2023 13:41 Відповісти
Відчувається з боку західних партнерів безмежна повага і довіра до української армії ,яка кожний день важко здобуває Перемогу над всесвітнім злом.Дякуємо за підтримку.Але витрати в млрд. $ не співмірні з втратами тисяч людських життів.Друзі ,чи напівдрузі можуть перетворити всі зусилля в Сізіфів "труд" своїми почекайте,не зараз,самим мало.Ще й вистачає наглості при такій дієті спонукати до наступу.
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07.05.2023 14:33 Відповісти
это точно. там кацапов и техники вдвое больше, чем в первый день войны.
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08.05.2023 05:18 Відповісти
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