Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 430 (+660 за добу), 3723 танки, 3010 артсистеми, 7248 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 7 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 194 430 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 194 430 (+660) осіб ліквідовано,
- танків - 3723 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 7248 (+10) од,
- артилерійських систем - 3010 (+18) од,
- РСЗВ - 554 (+2) од,
- засоби ППО - 306 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2572 (+18),
- крилаті ракети - 947 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5952 (+16) од,
- спеціальна техніка - 380 (+5).
Топ коментарі
+31 ZoV KobZona
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+23 Валентина Саюн 3d182c14
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руга армія перетворюється-перемелюється на двохсоту.
P.s. 194 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
Експерти по ТБ кажуть, що це почався наш контрнаступ, неоголошений, щоправда.
- безвозвратные военно-оперативные потери личного состава ВС РФ - 195754 орка;
- потери российских ЧВК, - 65091 погибших.
- потери Росгвардии с начала военных действий 7724 убитыми и пропавшими безвести.
Так що можна вважати, що 267 тисяч орків запакетовано...
Молодці, хлопці!