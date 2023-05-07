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армія РФ (13497) Генштаб ЗС (4515) ліквідація (1950) знищення (4127)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 430 (+660 за добу), 3723 танки, 3010 артсистеми, 7248 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 7 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 194 430 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 194 430 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків - 3723 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 7248 (+10) од,
  • артилерійських систем - 3010 (+18) од,
  • РСЗВ - 554 (+2) од,
  • засоби ППО - 306 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2572 (+18),
  • крилаті ракети - 947 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5952 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 380 (+5).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу здійснили близько 50 атак, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 430 (+660 за добу), 3723 танки, 3010 артсистеми, 7248 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+31
Извиняюсь, что не по теме, но не смог пройти мимо такого шедевра. Берегите зрение.
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07.05.2023 08:19
+23
Фронт без змін, дорога життя Бахмут тримається. Те, що петухів на коз там хочуть змінити, не принесе московії успіхів. Буде тобі враже як Залужний скаже. Україна понад усе
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07.05.2023 08:42
+22
Льохкім двіженієм рукі друга армія перетворюється... перетворюється.. перетворюється друга армія на двохсоту.


руга армія перетворюється-перемелюється на двохсоту.
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07.05.2023 08:29
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Извиняюсь, что не по теме, но не смог пройти мимо такого шедевра. Берегите зрение.
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07.05.2023 08:19 Відповісти
Льохкім двіженієм рукі друга армія перетворюється... перетворюється.. перетворюється друга армія на двохсоту.


руга армія перетворюється-перемелюється на двохсоту.
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07.05.2023 08:29 Відповісти
Череп (пригожин) снаряди вимагає... а з чого стріляти, якщо арта зникає?
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07.05.2023 08:41 Відповісти
А що там по нічним ракетам?! Коли буде звіт?
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07.05.2023 08:42 Відповісти
Фронт без змін, дорога життя Бахмут тримається. Те, що петухів на коз там хочуть змінити, не принесе московії успіхів. Буде тобі враже як Залужний скаже. Україна понад усе
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07.05.2023 08:42 Відповісти
У арти ювілей!!!
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07.05.2023 08:55 Відповісти
Арта вилітає в них просто десятками!!!
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07.05.2023 10:06 Відповісти
Йшов 3364 день москальсько-української війни. 75!!! одиниць техніки і 660 чумардосів. Радує арта 20 та логістика 16!!!, спецтехніка 5!!! та броня 16. Вчорашні БПЛА в статистиці, зачастили, шукають та тестують наші ППО. Давно нема авіації, бережуть гниди. Слава ППО, Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 194 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
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07.05.2023 10:18 Відповісти
Чому ви пишите завжди 3300, невже уже 10 років війни?
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07.05.2023 10:34 Відповісти
десятий рік йде!
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07.05.2023 10:54 Відповісти
З 2014 року!
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07.05.2023 10:57 Відповісти
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07.05.2023 12:34 Відповісти
З 20.02.2014 року пройшло 3364 дні.
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07.05.2023 12:35 Відповісти
Пані Валентина, вам усе написали.
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07.05.2023 14:44 Відповісти
як для вихідного дня 36 одиниць бойової та 21 допоміжної техніки - пристойний результат.
Експерти по ТБ кажуть, що це почався наш контрнаступ, неоголошений, щоправда.
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07.05.2023 10:53 Відповісти
Генерал СВР пише, що 7.05.2023г, зранку ***** доповіли:
- безвозвратные военно-оперативные потери личного состава ВС РФ - 195754 орка;
- потери российских ЧВК, - 65091 погибших.
- потери Росгвардии с начала военных действий 7724 убитыми и пропавшими безвести.

Так що можна вважати, що 267 тисяч орків запакетовано...
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07.05.2023 12:23 Відповісти
Тоді це більше ніж Пертозаводськ ))
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07.05.2023 12:37 Відповісти
З юбілеєм по арті - 3010 (+18)!

Молодці, хлопці!
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07.05.2023 12:44 Відповісти
 
 