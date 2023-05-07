Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 194 430 (+660 за добу), 3723 танки, 3010 артсистеми, 7248 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 194 430 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 194 430 (+660) осіб ліквідовано,

танків - 3723 (+6) од,

бойових броньованих машин - 7248 (+10) од,

артилерійських систем - 3010 (+18) од,

РСЗВ - 554 (+2) од,

засоби ППО - 306 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2572 (+18),

крилаті ракети - 947 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5952 (+16) од,

спеціальна техніка - 380 (+5).

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