Ворожа ракета влучила у промпідприємство на Миколаївщині, - ОК "Південь"

Російська авіація вночі випустила ракети по Миколаївській області. Одна з них влучила на територію підприємства.

Про це речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вночі відбулася ракетна атака з повітря. Використовувалися літаки стратегічної авіації, які ворог спрямовував по Півдню, зокрема, ракети Х-22. Це не високоточні ракети. Цілком ймовірно, що хотіли саме вивідати, де і які системи протиповітряної оборони готові працювати", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що одна з ракет влучила у промислове підприємство у Миколаївській області. Також є влучання у поля. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Також читайте: Окупанти били по Очаківській громаді, ворожий "шахед" влучив у приватний будинок на Миколаївщині, - ОВА